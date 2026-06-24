Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Ils n'ont vu que du feu. Le sinistre du sens et de la culture.

La langue française possède parfois des expressions qui résument à elles seules une époque. « N’y voir que du feu » en fait partie. Apparue au XVIIIe siècle, elle signifie ne rien remarquer, ne pas comprendre ce qui pourtant saute aux yeux, se laisser tromper par l’évidence même.

C’est précisément le sentiment que laisse l’événement organisé à Mont-Saint-Aignan pour célébrer les soixante ans de l’Université de Rouen.

À l’occasion des festivités de la Saint-Jean, plusieurs milliers de personnes ont assisté à l’embrasement d’un immense livre ouvert en bois, posé sur un pupitre spécialement réalisé par les Compagnons du Devoir. Le chiffre 60 figurait sur le socle. Le symbole était clair : il s’agissait de rendre hommage à l’université.

Or ce qui fut livré aux flammes n’était pas n’importe quel objet. C’était un livre.

Face aux réactions de plusieurs habitants, surpris ou choqués par cette mise en scène, l’adjoint au maire a répondu : « Ce n’est évidemment pas un livre qui est brûlé, mais un objet en bois qui le représente, et ce n’est pas un feu pour détruire, mais un feu de célébration et de joie dans la plus pure tradition de la Saint-Jean. »

Dire qu’il ne s’agissait « que » d’un objet en bois représentant un livre revient à nier ce qui a suscité l’émotion.

Et c’est bien là le problème que la mairie ne voit pas : pour célébrer une université, lieu par excellence de la transmission du savoir, de la lecture, de l’étude, on a choisi « pour la fête », la consumation spectaculaire de l’objet qui symbolise universellement cette transmission : le livre.

Ce qui nous amène à interroger la place que l’on accorde au livre aujourd’hui à l’université. Des messages sont transmis à l’insu de ceux qui ont, « de bonne foi », organisé cet événement. Les symboles ne se réduisent jamais au contenu manifeste, le contenu latent a toujours sa part de vérité. Comme une image de rêve.

Personne ne conteste l’absence d’intention malveillante. Personne ne prétend que les organisateurs ont voulu célébrer un autodafé ou rendre hommage aux censeurs de l’Histoire.

Mais c’est précisément là que réside le problème et qui relève davantage d’une expression d’un inconscient collectif, un message surdéterminé qui a sûrement échappé aux organisateurs.

Car les symboles ne se réduisent jamais à leur matérialité. Un drapeau n’est pas un morceau de tissu. Une stèle n’est pas un simple bloc de pierre. Une alliance n’est pas un simple anneau métallique. Et un livre n’est pas un assemblage de papier, ni même, en l’espèce, une sculpture de bois.

La production et diffusion de symboles s’observent dans toutes les sociétés, car aucune société ne se réduit à son organisation matérielle. Le social requiert un sens partagé grâce auquel il devient culture. Les symboles sont donc beaucoup plus que des moyens de communication, ils sont l’expression et la réactivation du lien fondateur. Un symbole convoque une histoire, une mémoire collective, une charge émotionnelle accumulée au fil des siècles.

C’est pourquoi la réponse consistant à dire « ce n’était pas un livre » passe à côté de l’essentiel.

Bien sûr, ce n’était pas un véritable livre. Mais c’était la représentation d’un livre. Et c’est précisément parce qu’il représentait un livre qu’il a été choisi. Or les représentations ne sont jamais neutres. Elles portent des significations, parlent à l’imaginaire collectif, produisent des effets et suscitent des émotions. Elles convoquent une mémoire, une histoire, parfois des événements douloureux qui dépassent largement les intentions de ceux qui les mettent en scène. Les habitants qui ont immédiatement pensé aux autodafés ont simplement réagi à une mise en scène spectaculaire.

Depuis des siècles, le livre est le symbole universel de la transmission du savoir. Il représente l’effort de la pensée contre l’oubli, la liberté du débat, le véhicule de la mémoire, l’exercice de la critique et de la liberté intellectuelle.

C’est précisément pour cette raison que les régimes autoritaires s’en sont si souvent pris aux livres. L’histoire européenne est traversée par cette mémoire, les autodafés de l’Inquisition, les destructions de bibliothèques pendant les guerres de religion, les ouvrages interdits par les régimes totalitaires, les bûchers nazis de 1933, les bibliothèques détruites dans les Balkans, les manuscrits brûlés à Tombouctou.

Chaque fois, le livre est visé parce qu’il représente davantage qu’un objet, il représente la liberté de penser, la liberté d’expression et pour les universités, la liberté académique.

Comment a-t-il été possible qu’à l’occasion du soixantième anniversaire d’une université, personne ne perçoive la contradiction consistant à célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de son symbole le plus universel ?

C’est cette absence de lucidité qui interroge, pas l’intention, mais la signification.

Nous sommes probablement face à un phénomène plus profond : une désymbolisation. Nous vivons dans une époque qui tend à réduire les objets à leur fonctionnalité immédiate. Les symboles sont regardés comme de simples objets matériels. Les images deviennent interchangeables. Les représentations perdent leur épaisseur historique. L’interchangeabilité des humains est-elle l’horizon ?

Or une civilisation commence à se fragiliser lorsqu’elle ne comprend plus les signes qu’elle produit elle-même.

En psychanalyse, on parle du contenu manifeste et du contenu latent d’un discours, d’une représentation. Comme dans le rêve, ce qui est montré n’épuise jamais entièrement le sous-texte, le message latent souvent dissimulé et qui dépasse l’intention.

Cette célébration interroge mais une question mérite d’être posée.

Il y a quelque chose qui flambe dans notre société concernant le livre, le savoir et la transmission, le livre étant remplacé par des écrans et des « contenus » qui éclipsent peu à peu l’intérêt des bibliothèques, la culture de l’immédiateté supplante celle de l’étude qui demande du temps, et des livres.

Les universités elles-mêmes sont confrontées à des pressions idéologiques croissantes, à des tentatives de censure, à des désinvitations de chercheurs, à des formes nouvelles d’intimidation intellectuelle, à des contestations qui parfois appellent à brûler des livres qui abordent des questions sensibles.

C’est pourquoi cette célébration interroge, non parce qu’elle témoignerait d’une volonté de détruire la culture mais parce qu’elle semble révéler inconsciemment quelque chose de notre rapport contemporain au savoir.

Ray Bradbury l’avait admirablement compris dans Fahrenheit 451. Son roman ne parle pas seulement de livres brûlés. Il raconte surtout une société qui a perdu la conscience de ce qu’ils représentent.

Le véritable danger n’est pas toujours la censure explicite, il réside dans ce que nous ne voyons pas, dans les silences parfois assourdissants, dans la perte du sens des symboles. Une université devrait précisément être le lieu où cette mémoire demeure vivante, le lieu où l’on comprend qu’un livre n’est pas seulement un objet, le lieu où l’on sait qu’une image transporte une histoire, où l’on apprend que certains symboles portent une charge qui dépasse ceux qui les manipulent.

Personne n’a voulu organiser un autodafé à Mont-Saint-Aignan, mais happés par l’idée de la fête de la Saint-Jean, le sens latent a été révélé par l’émotion de certains de ses habitants.

Les civilisations ne meurent pas seulement lorsqu’elles détruisent leurs bibliothèques, elles commencent à s’affaiblir lorsqu’elles oublient pourquoi elles les avaient construites. Et c’est peut-être cela, au fond, que révèle cet étrange feu de la Saint-Jean.

Ils n’ont voulu brûler qu’un objet.

Mais ils n’y ont vu que du feu.

Céline Masson, Professeure des universités, psychanalyste

Jacques Robert, Professeur émérite des universités, cancérologue

Isabelle de Mecquenem, Professeure agrégée, philosophe

Hubert Heckmann, Maître de conférences des universités, littérature

Michel Dreyfus, Directeur de recherches émérite au CNRS, historien

Caroline Goldman, docteur en psychologie, psychologue

Belinda Cannone, Maître de conférences émérite, romancière

Gérard Bensussan, Professeur émérite des universités, philosophe

Martine Benoit, Professeure des universités, germaniste

Crédit photo : Image tirée d'une vidéo publiée sur la page Facebook "Ville de Mont-Saint-Aignan"

Par Auteur invité

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