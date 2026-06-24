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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

Le 24/06/2026 à 12:28 par Auteur invité

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Publié le :

24/06/2026 à 12:28

Auteur invité

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ActuaLitté

Ils n'ont vu que du feu. Le sinistre du sens et de la culture.

La langue française possède parfois des expressions qui résument à elles seules une époque. « N’y voir que du feu » en fait partie. Apparue au XVIIIe siècle, elle signifie ne rien remarquer, ne pas comprendre ce qui pourtant saute aux yeux, se laisser tromper par l’évidence même.

C’est précisément le sentiment que laisse l’événement organisé à Mont-Saint-Aignan pour célébrer les soixante ans de l’Université de Rouen.

 

À l’occasion des festivités de la Saint-Jean, plusieurs milliers de personnes ont assisté à l’embrasement d’un immense livre ouvert en bois, posé sur un pupitre spécialement réalisé par les Compagnons du Devoir. Le chiffre 60 figurait sur le socle. Le symbole était clair : il s’agissait de rendre hommage à l’université.

Or ce qui fut livré aux flammes n’était pas n’importe quel objet. C’était un livre.

Face aux réactions de plusieurs habitants, surpris ou choqués par cette mise en scène, l’adjoint au maire a répondu : « Ce n’est évidemment pas un livre qui est brûlé, mais un objet en bois qui le représente, et ce n’est pas un feu pour détruire, mais un feu de célébration et de joie dans la plus pure tradition de la Saint-Jean. »

Dire qu’il ne s’agissait « que » d’un objet en bois représentant un livre revient à nier ce qui a suscité l’émotion.

Et c’est bien là le problème que la mairie ne voit pas : pour célébrer une université, lieu par excellence de la transmission du savoir, de la lecture, de l’étude, on a choisi « pour la fête », la consumation spectaculaire de l’objet qui symbolise universellement cette transmission : le livre.

Ce qui nous amène à interroger la place que l’on accorde au livre aujourd’hui à l’université. Des messages sont transmis à l’insu de ceux qui ont, « de bonne foi », organisé cet événement. Les symboles ne se réduisent jamais au contenu manifeste, le contenu latent a toujours sa part de vérité. Comme une image de rêve.

Personne ne conteste l’absence d’intention malveillante. Personne ne prétend que les organisateurs ont voulu célébrer un autodafé ou rendre hommage aux censeurs de l’Histoire.

Mais c’est précisément là que réside le problème et qui relève davantage d’une expression d’un inconscient collectif, un message surdéterminé qui a sûrement échappé aux organisateurs.

Car les symboles ne se réduisent jamais à leur matérialité. Un drapeau n’est pas un morceau de tissu. Une stèle n’est pas un simple bloc de pierre. Une alliance n’est pas un simple anneau métallique. Et un livre n’est pas un assemblage de papier, ni même, en l’espèce, une sculpture de bois.

La production et diffusion de symboles s’observent dans toutes les sociétés, car aucune société ne se réduit à son organisation matérielle. Le social requiert un sens partagé grâce auquel il devient culture. Les symboles sont donc beaucoup plus que des moyens de communication, ils sont l’expression et la réactivation du lien fondateur. Un symbole convoque une histoire, une mémoire collective, une charge émotionnelle accumulée au fil des siècles.

C’est pourquoi la réponse consistant à dire « ce n’était pas un livre » passe à côté de l’essentiel.

Bien sûr, ce n’était pas un véritable livre. Mais c’était la représentation d’un livre. Et c’est précisément parce qu’il représentait un livre qu’il a été choisi. Or les représentations ne sont jamais neutres. Elles portent des significations, parlent à l’imaginaire collectif, produisent des effets et suscitent des émotions. Elles convoquent une mémoire, une histoire, parfois des événements douloureux qui dépassent largement les intentions de ceux qui les mettent en scène. Les habitants qui ont immédiatement pensé aux autodafés ont simplement réagi à une mise en scène spectaculaire.

Depuis des siècles, le livre est le symbole universel de la transmission du savoir. Il représente l’effort de la pensée contre l’oubli, la liberté du débat, le véhicule de la mémoire, l’exercice de la critique et de la liberté intellectuelle.

C’est précisément pour cette raison que les régimes autoritaires s’en sont si souvent pris aux livres. L’histoire européenne est traversée par cette mémoire, les autodafés de l’Inquisition, les destructions de bibliothèques pendant les guerres de religion, les ouvrages interdits par les régimes totalitaires, les bûchers nazis de 1933, les bibliothèques détruites dans les Balkans, les manuscrits brûlés à Tombouctou.

Chaque fois, le livre est visé parce qu’il représente davantage qu’un objet, il représente la liberté de penser, la liberté d’expression et pour les universités, la liberté académique.

Comment a-t-il été possible qu’à l’occasion du soixantième anniversaire d’une université, personne ne perçoive la contradiction consistant à célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de son symbole le plus universel ?

C’est cette absence de lucidité qui interroge, pas l’intention, mais la signification.

Nous sommes probablement face à un phénomène plus profond : une désymbolisation. Nous vivons dans une époque qui tend à réduire les objets à leur fonctionnalité immédiate. Les symboles sont regardés comme de simples objets matériels. Les images deviennent interchangeables. Les représentations perdent leur épaisseur historique. L’interchangeabilité des humains est-elle l’horizon ?

Or une civilisation commence à se fragiliser lorsqu’elle ne comprend plus les signes qu’elle produit elle-même.

En psychanalyse, on parle du contenu manifeste et du contenu latent d’un discours, d’une représentation. Comme dans le rêve, ce qui est montré n’épuise jamais entièrement le sous-texte, le message latent souvent dissimulé et qui dépasse l’intention.

Cette célébration interroge mais une question mérite d’être posée.

Il y a quelque chose qui flambe dans notre société concernant le livre, le savoir et la transmission, le livre étant remplacé par des écrans et des « contenus » qui éclipsent peu à peu l’intérêt des bibliothèques, la culture de l’immédiateté supplante celle de l’étude qui demande du temps, et des livres.

Les universités elles-mêmes sont confrontées à des pressions idéologiques croissantes, à des tentatives de censure, à des désinvitations de chercheurs, à des formes nouvelles d’intimidation intellectuelle, à des contestations qui parfois appellent à brûler des livres qui abordent des questions sensibles.

C’est pourquoi cette célébration interroge, non parce qu’elle témoignerait d’une volonté de détruire la culture mais parce qu’elle semble révéler inconsciemment quelque chose de notre rapport contemporain au savoir.

Ray Bradbury l’avait admirablement compris dans Fahrenheit 451. Son roman ne parle pas seulement de livres brûlés. Il raconte surtout une société qui a perdu la conscience de ce qu’ils représentent.

Le véritable danger n’est pas toujours la censure explicite, il réside dans ce que nous ne voyons pas, dans les silences parfois assourdissants, dans la perte du sens des symboles. Une université devrait précisément être le lieu où cette mémoire demeure vivante, le lieu où l’on comprend qu’un livre n’est pas seulement un objet, le lieu où l’on sait qu’une image transporte une histoire, où l’on apprend que certains symboles portent une charge qui dépasse ceux qui les manipulent.

Personne n’a voulu organiser un autodafé à Mont-Saint-Aignan, mais happés par l’idée de la fête de la Saint-Jean, le sens latent a été révélé par l’émotion de certains de ses habitants.

Les civilisations ne meurent pas seulement lorsqu’elles détruisent leurs bibliothèques, elles commencent à s’affaiblir lorsqu’elles oublient pourquoi elles les avaient construites. Et c’est peut-être cela, au fond, que révèle cet étrange feu de la Saint-Jean.

Ils n’ont voulu brûler qu’un objet.

Mais ils n’y ont vu que du feu.

Céline Masson, Professeure des universités, psychanalyste
Jacques Robert, Professeur émérite des universités, cancérologue
Isabelle de Mecquenem, Professeure agrégée, philosophe
Hubert Heckmann, Maître de conférences des universités, littérature
Michel Dreyfus, Directeur de recherches émérite au CNRS, historien
Caroline Goldman, docteur en psychologie, psychologue
Belinda Cannone, Maître de conférences émérite, romancière
Gérard Bensussan, Professeur émérite des universités, philosophe
Martine Benoit, Professeure des universités, germaniste

Crédit photo : Image tirée d'une vidéo publiée sur la page Facebook "Ville de Mont-Saint-Aignan"

 
 
 
 
 
 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

2 Commentaires

 

Thibault

24/06/2026 à 12:54

Ou comment transformer une simple maladresse en symbole de honte et de culpabilité.

Il y a un prof qui a été assassiné pour ce genre de connerie.

Que les extrémistes de la bien pensance se calment un peu et apprennent à accepter que l'erreur est humaine et tout ira pour le mieux.

valette bernard

24/06/2026 à 15:01

Je ne peux m'empêcher de revoir Margaret Atwood munie d'un lance-flammes et essayant de mettre le feu à un exemplaire ignifugé de la Servante Ecarlate conçu spécialement pour être à l'épreuve du feu. Voilà un symbole fort dont la signification n'est porteuse d'aucune ambiguïté.
Oui, pour une écrivaine de cette trempe qui réside à côté d'un pays où la censure des livres est monnaie courante, brûler un livre n'est sûrement pas un geste innocent.
En tout cas, mettre le feu à un livre mérite qu'il soit procéder, par avance, à quelques explications de texte afin que nul doute ne subsiste. Dans une région comme la Normandie où tant de futurs candidats affutent déjà leurs armes en vue des prochaines échéances électorales, il convient de rester vigilent afin que ce type de "maladresse" ne se reproduise pas.

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21/06/2026, 10:55

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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Le livre d’occasion, l’économie circulaire d’une filière linéaire

Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…

19/06/2026, 16:36

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence”

L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

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La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.

15/06/2026, 12:30

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.

13/06/2026, 08:33

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“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

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“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”

ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.

13/06/2026, 06:00

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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Avec AI Overviews, Google régurgitera du conseil pour choisir vos lectures (à votre place)

Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.

12/06/2026, 06:00

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“Se montrer ou disparaître !” : quand l’hyper-visibilité tue l’imaginaire

Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.

11/06/2026, 12:07

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“La librairie a besoin d'une aide urgente et massive” (Syndicat de la Librairie française)

Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.

10/06/2026, 14:53

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“La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles”

Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.

10/06/2026, 10:48

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Affaire Grasset : Laure Darcos et Sylvie Robert avancent une “clause de confiance”

Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.

09/06/2026, 16:20

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“La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer”

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.

09/06/2026, 16:16

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“Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité”

Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.

09/06/2026, 12:28

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La Goutte créative : une maison indépendante mise sur le livre vivant

Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.

08/06/2026, 17:01

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Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

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Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

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Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Richard Sebag et Patrick Aurignac, anciens du grand banditisme, se racontent

Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.

06/06/2026, 13:00

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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Pompier volontaire, autrice, éditrice : l’incroyable trajectoire de Fanny Destenay

Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.

05/06/2026, 15:10

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