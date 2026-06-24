Le Japonais Kinokuniya ouvre sa première librairie au Bangladesh

Quarante mille livres, sur 465 m², au rez-de-chaussée du Centrepoint Uttara : Kinokuniya a fait son entrée au Bangladesh le 19 juin. La chaîne japonaise arrive à Dacca via une franchise conclue avec le conglomérat United Group, selon le média professionnel japonais Shinbunka.

La librairie propose de la fiction, des essais, des livres d’art, des ouvrages universitaires et jeunesse, ainsi qu’un rayon manga particulièrement fourni. S'y retrouvent également des importations en anglais, de titres en bengali et du café Marco Polo’s. Les responsables du magasin annoncent aussi l’arrivée progressive de davantage de livres venus d’Inde et du Royaume-Uni.

L’ouverture ne se réduit pas à l’apparition d’une nouvelle enseigne. Kinokuniya mise sur un assortiment international et sur la disponibilité immédiate de titres rarement proposés dans les circuits habituels. Cette stratégie vise en particulier les lecteurs de mangas et les acheteurs de livres anglophones, pour lesquels le magasin revendique un approvisionnement direct depuis ses plateformes britanniques et américaines.

</center>

Le modèle pose cependant une question très concrète : celle du prix. Dans une enquête publiée avant l’inauguration, The Business Standard compare une édition Penguin Classics du Comte de Monte-Cristo, achetée 850 takas dans une librairie locale, à un exemplaire vendu plus de 2000 takas chez Kinokuniya. Koichiro Satomi, directeur général de Kinokuniya Malaysia, explique cet écart par des circuits d’importation distincts et par des ISBN différents.

Ce choix commercial distingue l’enseigne des détaillants qui s’approvisionnent plus volontiers en éditions indiennes ou sur le marché local. Il limite aussi l’accès aux catalogues internationaux à un lectorat capable d’absorber le surcoût. Kinokuniya conserve toutefois les prix courants du marché bangladais pour les ouvrages en bengali.

</center>

La maison japonaise avance sans données solides sur l’évolution de la lecture au Bangladesh. Koichiro Satomi reconnaît que l’enseigne ne dispose pas de statistiques permettant d’établir si le lectorat décline ou progresse. L’ouverture devient donc un test commercial autant qu’un pari culturel : mesurer la demande pour une librairie d’importation dans une métropole où l’offre internationale circule aussi par des réseaux plus fragmentés.

Pour son week-end d’inauguration, le système de réservation a vu plusieurs milliers de créneaux être retenus, remplissant les visites annoncées. Le stock doit désormais s’étoffer avec des titres indiens et britanniques, annoncés par les partenaires bangladais de l’enseigne.

Livre et lecture au Bangladesh

Au-delà de cette implantation, le marché du livre bangladais présente une structure particulière. Il repose sur environ 1 200 à 1 500 éditeurs actifs, dont plus de 70 % sont concentrés à Dacca, parmi lesquels des acteurs établis comme Anannya, Prothoma ou University Press Limited d'après le Ministère des Affaires culturelles. La production est dominée par les ouvrages scolaires et universitaires, qui représentent entre 60 % et 70 % du chiffre d’affaires du secteur, estimé à près de 1 milliard de dollars par an (The Business Standard).

Le pays dispose également d’un réseau dense de librairies indépendantes — plusieurs centaines à l’échelle nationale — souvent de petite taille, ainsi que de marchés informels où circulent des éditions à bas coût, parfois non autorisées.

Un salon et peu de revenus

Le principal événement du secteur reste la foire du livre d’Ekushey, organisée chaque année par la Bangla Academy, qui attire entre 3 et 4 millions de visiteurs sur un mois et génère une part significative des ventes annuelles des éditeurs. Les bibliothèques publiques, en revanche, restent peu développées et inégalement réparties sur le territoire : le Bangladesh compte moins de 1 000 bibliothèques publiques pour plus de 170 millions d’habitants, malgré l’existence de la National Library of Bangladesh et de quelques initiatives universitaires (UNESCO).

Ce paysage éditorial est aussi marqué par des contraintes structurelles. Le revenu mensuel moyen, inférieur à 300 dollars pour une grande partie de la population, pèse sur la diffusion du livre, tandis que la concurrence des éditions indiennes, souvent 30 % à 50 % moins chères, influence fortement les circuits d’approvisionnement (The Business Standard). La question du piratage demeure également un enjeu récurrent : certaines estimations évoquent jusqu’à 40 % du marché occupé par des copies non autorisées.

À ces facteurs économiques s’ajoute un contexte politique et juridique qui peut affecter la circulation des œuvres. Le Bangladesh est une démocratie parlementaire, mais des organisations comme Human Rights Watch signalent régulièrement des restrictions à la liberté d’expression, notamment via la Digital Security Act de 2018, utilisée dans plusieurs centaines de procédures contre journalistes, écrivains ou éditeurs (Human Rights Watch). Des cas d’autocensure sont documentés dans le secteur culturel, en particulier sur les sujets politiques ou religieux sensibles.

Dans ce cadre, une enseigne internationale comme Kinokuniya doit composer avec des contraintes multiples : régulation des importations, sensibilité des contenus, et environnement juridique susceptible d’influencer les choix éditoriaux. L’équilibre entre offre internationale et adaptation au contexte local devient ainsi un enjeu stratégique.

Crédits illustration : Kinokuniya

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com