Le salon littéraire Tous Créoles est de retour : 50 auteurs réunis en Martinique

Le Salon littéraire Tous Créoles se tiendra les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, de 10h à 18h, dans les jardins de l’Habitation Clément, au François, en Martinique.

Durant deux jours, ce cadre patrimonial accueillera cinquante auteurs et tous les amoureux du livre, autour d’un programme mêlant séances de dédicaces, échanges, conférences, tables rondes et lectures publiques en plein air, notamment aux abords ombragés de l’étang.

Romans, essais, littérature jeunesse, poésie, récits historiques : l’événement entend faire dialoguer les genres et les univers littéraires, des voix les plus intimes aux perspectives les plus ouvertes. Le salon se veut ainsi un lieu de rencontre entre les écrivains et le public, mais aussi un espace de discussion autour de la création, de la mémoire et de la transmission.

Gisèle Pineau, invitée d’honneur

L’édition 2026 accueillera Gisèle Pineau comme invitée d’honneur. La romancière guadeloupéenne, lauréate de nombreux prix littéraires, compte parmi les grandes voix de la littérature antillaise contemporaine.

Son œuvre, traversée par les questions de mémoire, d’identité et de condition des femmes, trouve un écho particulier dans l’espace caribéen. Sa présence offrira au public martiniquais l’occasion d’échanges privilégiés autour de son parcours et de son écriture. « Écrire, c’est toujours un voyage vers l’autre, un acte de mémoire et d’espérance. »

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Un premier Prix du Salon littéraire

Grande nouveauté de cette édition : le Salon décernera pour la première fois son Prix littéraire. Cinq finalistes, sélectionnés par un comité de lecture indépendant, ont soumis leurs œuvres à l’appréciation d’un jury composé de personnalités du monde des lettres et de la culture.

Le ou la lauréate recevra une dotation de 3000 €, ainsi qu’une œuvre originale de l’artiste Robert Manscour, figure incontournable de la création plastique martiniquaise. La remise du Prix du Salon littéraire aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 17h.

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Auteurs présents :

Louis Alexis Abel, André Berthon, Daniel Berté, Christian Boutant, Jessie Bray Ardenne, Camille Bristol, Richard Bunod, Aimé Charles-Nicolas, Carolle Chatot-Henry, Stéphanie Choux, Emmanuel de Reynal, Suzanne Dracius, Jude Duranty, Charles-Henri Fargues, Guy Flandrina, Francette Florimond, Bruno Giroux, Marc Hedrich, Michelle Houdin, Eudoxie JL Queclan, Lyne Labeau, Laurence Laborde, Chloé Lagarrigue, Elisabeth Landi, Térez Léotin, Jean-Michel Loutoby, Ulrika Manoir, Catherine Marceline, Karine Marie, José Marraud des Grottes, Sylvie Meslien, Mickael Michau, Roset Mongin, Rosine Mondor, Francine Narèce, Raphaël Nicole, Daniel Olière, Gisèle Pineau, P. S. Hoggar, Arlette Pujar, Rudy Rabathaly, Marcel Rapon, Pascale Raymond Armède, Emmanuel Rougier, Jean-Marc Terrine, Serge Thaly, Valérie Troddal et Renée-Laure Zou.

Crédits photo : Image de la première édition du salon Tous Créoles, en 2025 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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