Le salon littéraire Tous Créoles est de retour : 50 auteurs réunis en Martinique

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Pour la deuxième année consécutive, l’association Tous Créoles et la Fondation Clément, en partenariat avec la Fnac Martinique, réuniront auteurs, lecteurs et passionnés de littérature autour d’un rendez-vous consacré au livre et au patrimoine culturel martiniquais.
Le 24/06/2026 à 11:20 par Hocine Bouhadjera
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24/06/2026 à 11:20
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Le Salon littéraire Tous Créoles se tiendra les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, de 10h à 18h, dans les jardins de l’Habitation Clément, au François, en Martinique.
Durant deux jours, ce cadre patrimonial accueillera cinquante auteurs et tous les amoureux du livre, autour d’un programme mêlant séances de dédicaces, échanges, conférences, tables rondes et lectures publiques en plein air, notamment aux abords ombragés de l’étang.
Romans, essais, littérature jeunesse, poésie, récits historiques : l’événement entend faire dialoguer les genres et les univers littéraires, des voix les plus intimes aux perspectives les plus ouvertes. Le salon se veut ainsi un lieu de rencontre entre les écrivains et le public, mais aussi un espace de discussion autour de la création, de la mémoire et de la transmission.
L’édition 2026 accueillera Gisèle Pineau comme invitée d’honneur. La romancière guadeloupéenne, lauréate de nombreux prix littéraires, compte parmi les grandes voix de la littérature antillaise contemporaine.
Son œuvre, traversée par les questions de mémoire, d’identité et de condition des femmes, trouve un écho particulier dans l’espace caribéen. Sa présence offrira au public martiniquais l’occasion d’échanges privilégiés autour de son parcours et de son écriture. « Écrire, c’est toujours un voyage vers l’autre, un acte de mémoire et d’espérance. »
À LIRE - La Martinique, championne du monde des auteurs par habitant ?
Grande nouveauté de cette édition : le Salon décernera pour la première fois son Prix littéraire. Cinq finalistes, sélectionnés par un comité de lecture indépendant, ont soumis leurs œuvres à l’appréciation d’un jury composé de personnalités du monde des lettres et de la culture.
Le ou la lauréate recevra une dotation de 3000 €, ainsi qu’une œuvre originale de l’artiste Robert Manscour, figure incontournable de la création plastique martiniquaise. La remise du Prix du Salon littéraire aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 17h.
À LIRE - Claire Richer, animatrice de la Grande Librairie martiniquaise
Auteurs présents :
Louis Alexis Abel, André Berthon, Daniel Berté, Christian Boutant, Jessie Bray Ardenne, Camille Bristol, Richard Bunod, Aimé Charles-Nicolas, Carolle Chatot-Henry, Stéphanie Choux, Emmanuel de Reynal, Suzanne Dracius, Jude Duranty, Charles-Henri Fargues, Guy Flandrina, Francette Florimond, Bruno Giroux, Marc Hedrich, Michelle Houdin, Eudoxie JL Queclan, Lyne Labeau, Laurence Laborde, Chloé Lagarrigue, Elisabeth Landi, Térez Léotin, Jean-Michel Loutoby, Ulrika Manoir, Catherine Marceline, Karine Marie, José Marraud des Grottes, Sylvie Meslien, Mickael Michau, Roset Mongin, Rosine Mondor, Francine Narèce, Raphaël Nicole, Daniel Olière, Gisèle Pineau, P. S. Hoggar, Arlette Pujar, Rudy Rabathaly, Marcel Rapon, Pascale Raymond Armède, Emmanuel Rougier, Jean-Marc Terrine, Serge Thaly, Valérie Troddal et Renée-Laure Zou.
Crédits photo : Image de la première édition du salon Tous Créoles, en 2025 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le réalisateur français Alain Della Negra (Bonheur académie, Petit ami parfait) prépare une adaptation du roman Les Enfants des autres, de Pierric Bailly, paru en 2020 aux éditions P.O.L. Le casting s'est ouvert, en amont d'un tournage prévu en Bourgogne.
26/05/2026, 10:32
Conférences, arpentage et rencontre croisent histoire, mythes et imaginaires contemporains. À Lyon, quatre rendez-vous en bibliothèque explorent la figure de la sorcière, des procès anciens aux lectures féministes. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
25/05/2026, 12:00
Je suis partie à Montpellier avec mon cahier de vacances et l’intention de découvrir des autrices, des artistes, des auteurs, des passionnées, des zélés du livre — ou pas — mais surtout des imaginaires. À la Comédie du livre, la compagnie L’Opératrice et sun/sun éditions présentaient Atlas – Fragments du futur, une performance littéraire, musicale et visuelle en arabe, grec et français autour des « intraduisibles », ces écarts entre les langues où peuvent naître de nouvelles façons de faire commun.
25/05/2026, 11:56
La Galerie Daniel Maghen consacre une exposition à Ralph Meyer du 27 mai au 20 juin 2026, après la vente aux enchères organisée autour de son travail en 2025. L’événement réunira des planches originales, des illustrations récentes et des œuvres liées à ses principales séries, avec un temps fort le samedi 30 mai en présence de Ralph Meyer et du sculpteur Christophe Charbonnel.
25/05/2026, 08:01
La 12e édition de Partir en Livre se tiendra du 17 juin au 19 juillet 2026. Organisée par le Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, la manifestation sera portée cette année par Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert, respectivement marraine et parrain de l’événement.
25/05/2026, 07:00
Alors que le festival bat son plein et que les stands de dédicaces se remplissent, l’espace jeunesse Nautilus accueille une exposition née d’ateliers scolaires menés avec des élèves. Parmi eux, ceux de l’école élémentaire Saint-Exupéry à Castelnau-le-Lez, accompagnés par l’autrice et illustratrice Nathalie Trovato autour du Petit Prince.
22/05/2026, 17:26
Silhouettes fines, espiègles, élégantes, les « Parisiennes » de Kiraz ont fini par composer un peuple à part dans l’imaginaire graphique français. À partir du 6 juin 2026, la Mairie du 6e arrondissement de Paris leur consacre une exposition organisée en partenariat avec le Fonds de dotation Kiraz.
22/05/2026, 15:35
Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.
19/05/2026, 17:33
Se faire tirer les cartes, lire l’horoscope, faire tourner les tables, utiliser un pendule… Nous avons presque toutes et tous, plus ou moins sérieusement, fait l’expérience de pratiques ésotériques. Jusqu’au 11 juillet, la bibliothèque Part-Dieu accueille une exposition sur les collections ésotériques de la BmL (Bibliothèque municipale de Lyon). Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
19/05/2026, 16:53
La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson prépare « Hommage à George Sand », une commande publique artistique confiée à Françoise Pétrovitch pour les 150 ans de la disparition de l’écrivaine, en 2026. Intitulée George, la tapisserie sera tissée par la Manufacture Robert Four et présentée à Aubusson du 9 juin au 20 septembre 2026. L’œuvre prendra la forme d’un ruban textile autoporté de 23 mètres de long sur 2,15 mètres de haut.
19/05/2026, 11:50
Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles.
12/05/2026, 17:55
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