Kobo a refusé 45 % des livres autoédités soumis en 2025, pour soupçons d'IA

Le chiffre est apparu le 5 mai dans une publication de Michael Tamblyn sur Threads. Le patron de Kobo y évoque les manuscrits adressés en 2025 via Kobo Writing Life, le service d’autoédition du groupe. Parmi les titres refusés, plus de 80 % relevaient, selon lui, de textes manifestement produits par IA et de qualité très faible, rapporte First Post.

La prudence reste nécessaire. Kobo n’a publié ni le nombre total de fichiers examinés, ni la répartition exhaustive des motifs de refus, ni le protocole employé pour identifier un texte issu d’un outil génératif. Les 45 % ne correspondent donc pas à la proportion de livres créés par IA dans les dépôts reçus : ils désignent la part de soumissions écartées. Et le chiffre de plus de 80 % ne porte que sur cet ensemble de rejets.

Un motif de rejet inscrit dans les règles de Kobo

Cette décision de modération s’accorde avec les règles de Kobo Writing Life. Dans une page d’aide mise à jour le 6 mai, la plateforme explique que chaque ouvrage passe par un contrôle qualité avant publication et que l’auteur reçoit par courriel le motif d’un refus ou d’un blocage. Parmi les raisons courantes, elle cite les livres trop courts, les contenus entièrement ou partiellement générés par IA, les traductions de mauvaise qualité et les prix jugés excessifs, détaille le centre d’aide de Kobo Writing Life.

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Assez logiquement, les conditions de service de Kobo donnentla faculté d’accepter, de refuser, de suspendre ou de retirer un ouvrage. Elles précisent aussi que les livres déposés ne seront pas utilisés pour entraîner des technologies d’IA générative. La société se réserve néanmoins le droit d’employer des technologies d’IA pour lire, analyser et traiter les textes, notamment afin d’évaluer leur admissibilité à la vente et leur conformité aux règles du service.

Les documents accessibles au public ne détaillent pas le seuil à partir duquel l’intervention d’une IA dans un manuscrit entraîne un rejet ni les méthodes mobilisées pour évaluer les fichiers. Ils n’indiquent pas davantage quelle part de la vérification repose sur des procédures automatisées ou sur une intervention humaine. La déclaration de Michael Tamblyn traduit plutôt une orientation de la plateforme qu'un symtôme de la place réelle qu'occupe IA dans l’autoédition.

Kobo privilégie le refus, Amazon exige une déclaration

La règle diffère de celle affichée par Kindle Direct Publishing : Amazon demande aux auteurs de signaler les contenus générés par IA — textes, images ou traductions — lors de la mise en ligne ou de la republication d’un livre. En revanche, l’emploi d’outils d’IA pour corriger, réviser, vérifier ou trouver des idées, dès lors que l’auteur a lui-même créé le contenu, relève de l’IA assistée et n’a pas à être déclaré.

Crédits photo : Michael Tamblyn - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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