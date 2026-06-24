Le chef d’oeuvre oublié

Le point de départ est simple et profondément romanesque : le narrateur, orphelin de mère depuis l’âge de quatorze mois, grandit dans une famille bourgeoise catholique du nord, entouré des tableaux du peintre Eugène Leroy, ancien professeur de son grand-père. Parmi ces œuvres, une toile — La Vierge jaune — devient peu à peu une figure de substitution maternelle.

Ce qui frappe immédiatement dans le roman, c’est la délicatesse avec laquelle Duchange travaille l’absence. La mère morte n’est jamais transformée en mythe spectaculaire ; elle apparaît plutôt comme un vide structurant, une silhouette diffuse autour de laquelle le narrateur construit son identité. Le livre repose entièrement sur cette tension : comment vivre avec quelqu’un qu’on n’a presque pas connu mais dont l’absence imprègne chaque geste ?

Comme chez Proust, les êtres reviennent moins à travers les souvenirs explicites qu’à travers les objets, les lieux, les textures et les œuvres d’art. Le tableau devient ainsi un véritable réservoir de mémoire affective.

Le roman semble animé par une question centrale : une œuvre peut-elle remplacer une présence humaine ?

Cette idée donne au livre une profondeur très singulière. La peinture n’y est jamais décorative ; elle agit comme une force silencieuse qui accompagne toute la formation du narrateur. Duchange montre très bien comment certaines images finissent par habiter intérieurement ceux qui les regardent longtemps. La Vierge jaune cesse progressivement d’être un tableau pour devenir une présence mentale, presque une interlocutrice secrète.

Le style participe énormément à cette impression.

Duchange écrit dans une prose très fluide, extrêmement maîtrisée, qui refuse pourtant toute démonstration virtuose. Rien n’est appuyé. Les émotions apparaissent à travers de petits déplacements de regard, des détails de maison familiale, des scènes discrètes.

On sent aussi dans le livre une fascination pour les milieux bourgeois du nord — leurs rites, leur retenue, leur catholicisme, leur rapport à l’art et à la transmission. Mais Duchange évite soigneusement la satire sociale. Il regarde ce monde avec une forme de tendresse mélancolique. Les grands-parents du narrateur, notamment, semblent dessinés avec une attention affectueuse qui rappelle certaines grandes figures secondaires du roman français classique.

Ce qui rend La Vierge jaune particulièrement touchant, c’est que le livre parle autant de vocation artistique que de deuil. Le narrateur passe par les écoles d’art, la publicité, les manuscrits refusés, avant d’arriver finalement à l’écriture. Toute cette trajectoire donne au roman une dimension réflexive : créer devient une manière de survivre au manque. L’art apparaît comme une tentative de recomposer les figures perdues.

Le livre semble ainsi habité par une double recherche : retrouver la mère et trouver sa propre voix. Ces deux quêtes finissent par se confondre.

Il y a enfin dans La Vierge jaune quelque chose de très rare aujourd’hui : une confiance dans la lenteur littéraire. Duchange ne cherche ni le choc narratif ni l’ironie permanente. Son roman avance par réminiscences, par couches successives de mémoire, dans une temporalité presque contemplative. Cela peut déconcerter les lecteurs habitués à des récits plus immédiats, mais c’est précisément cette patience qui donne au texte sa profondeur émotionnelle.

Le résultat est un premier roman étonnamment accompli, à la fois élégant, mélancolique et très habité par les arts visuels. Plus qu’un récit autobiographique, La Vierge jaune apparaît comme une méditation sur les images qui nous construisent — celles des tableaux, des souvenirs, des disparus — et sur la manière dont la littérature tente, malgré tout, de leur redonner une présence.

Par Alex Delusier

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