Salem, de Stephen King : que l’écriture soit

Des vagues d'épouvante

À trente-trois ans, l’âge du Christ en croix, Ben Mears, un jeune écrivain, revient dans sa ville natale, Jerusalem’s Lot, pour se libérer d’une vision traumatique. Hélas pour lui, comme il s’installe dans une pension pour y mener à bien son prochain livre, en lien avec sa quête, des évènements terribles adviennent, levant sur la ville des vagues d’épouvante.

Surplombant celles-ci, se dresse une demeure célèbre à Salem, Marsten House. Répercutée dans le récit par des rimes narratives qui surviennent en fin de chapitre comme des obsessions qui refluent quand la réalité double les fantasmes, elle est la clé du mystère, des morts qui déferlent sur Salem sournoisement.

Une lutte dantesque entre le Bien et le Mal éclate enfin à l’échelle de la ville, dans l’ombre ou en plein jour, comme un gyrophare morbide, nauséeux. En pleine terreur, tout suffoque, où l’essentiel se joue dans la tête et dans les tripes de Ben Mears et de ses alliés – dans leur aptitude à rester lucides et à ne pas se démoraliser en plein sordide.

Une ville anodine

Des collines, des bosquets, trois cours d’eau ; un cimetière, une décharge, un restaurant, un parc, quelques magasins et un bar qui propose des concerts le week-end : c’est toute une petite ville qui s’anime sous nos yeux au fil du roman, avec ses rites et ses rêves, sa topographie sociale, ses bâtisses et ses caravanes dans le Bend, le quartier pauvre de Salem, ses infrastructures, son cadre politique.

De façon cyclique, par le biais de chapitres généraux qui prennent de la hauteur, on découvre son histoire et sa géographie endémiques – leur prégnance physique et mentale, étant donné que le for intérieur brille dans ce roman grandement charnel.

En-deçà de ces survols, par touches successives d’ampleur variable, l’auteur trame la vie de ce bourg où l’inconnu devient connu puis reconnu par nous, lecteurs, devenus familiers du lieu et de ses habitants, installés aux premières loges de leur décomposition exponentielle.

Un épique à visage humain

Dans ce milieu réaliste, cinq personnages se détachent, que leur sens moral ligue naturellement : le héros, Ben Mears ; son amour, Susan Norton, pleine d’une fougue réfléchie ; Mark Petrie, un enfant au sang-froid étonnant ; Matt Burke, un vieux professeur de lettres solitaire ; le père Callahan, un prêtre angoissé, torturé.

Le récit prend le temps d’évoquer leur quotidien, leur passé respectif – ses strates essentielles. Leurs failles surgissent ainsi – leurs doutes, tout du moins, Mark faisant preuve d’un cran exceptionnel jusqu’à la fin, ou presque –, nuançant leur présence et les rendant touchants tout ensemble.

Les démons de l’auteur sont par là même mis en abyme : l’alcool, la solitude, l’excès d’imagination, la peur de perdre ceux qu’on aime au sein d’une normalité qui accuse d’autant plus l’irrationnel qui ravage le roman comme une submersion lente, puis brutale, et un épique prend corps à hauteur d’homme, fréquemment bouleversant.

L’allégorie du vampirisme

À ces personnages qui figurent le monde du jour s’oppose le monde de la nuit – celui de Barlow, le vampire originel, et de Straker, son âme damnée.

Si l’innocence y succombe à l’occasion – les cas de Donnie Glick et de Mike Ryerson le montrent au départ, puis d’autres, quand les vagues s’accélèrent – c’est d’abord dans les rangs des laissés-pour-compte, des esprits perdus, que Barlow recrute son armée maudite, misant sur la misère et la frustration.

Le royaume qu’il ouvre par le sang reflète celui de l’Évangile en négatif : lui aussi promet une vie éternelle, un au-delà des fautes qui frappent ici-bas, mais non leur rachat – plutôt une revanche sur elles, contagieuse et sans fin.

Captant les instincts de mort où patauge Salem, les multipliant, Barlow représente la part d’ombre du désir, en contraste avec sa part lumineuse, tournée vers la vie. La haine, l’orgueil, le cynisme le plus glacial en tissent la bannière écœurante, inhumaine.

La force de l’écriture

Outre la foi, l’amour, l’espoir, une autre force porte le roman : celle de l’écriture. Liée à la pulsion de vie, elle plonge dans les ténèbres pour s’affranchir de ces dernières et libérer ce qui peut l’être. Dracula, Frankenstein, Lovecraft apparaissent, et un poème de Goethe colore le rapt de Ralphie Glick au seuil du cauchemar : « Le Roi des Aulnes ».

Deux doubles de l’auteur irriguent la fiction : le père Callahan et Ben Mears, son héros écrivain. Le premier traduit sa soif d’absolu à travers les notes qu’il rédige en vue de son grand œuvre. Le second incarne son choix de romans simples et prenants, où priment le récit et ses affects spectaculaires – autrement dit une poétique dont le souci majeur est d’ordre viscéral.

Écrire, pour Stephen King, c’est s’engager dans un récit jusqu’au bout, guidé par des valeurs en forme de repères, de phares dans la nuit. C’est être disponible aux mystères, garder les yeux ouverts sur ce qui est dans l’air, y compris le pire, mais indirectement, grâce à la fiction, en vue d’y couper : « Quels que [soient] les bruits, les dangers réels ou imaginaires, les terreurs de l’inconnu, il y [a] pire : regarder la Gorgone dans les yeux ».

Par Galien Sarde

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