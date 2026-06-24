Vous n'avez pas vu Violette ? de Marie Sizun : des vies prises sur le vif

Paru en 2017, Prix de la Nouvelle 2018 de l’Académie française, le recueil de Marie Sizun revient en format poche aux éditions Arléa. Vingt tranches de vie, vingt histoires de femmes à des âges différents, des situations diverses dans divers lieux. Un point commun relie cependant toutes ces femmes : les hommes.

Maris jaloux, compagnons violents, amants indisponibles, pères absents, petits amis affectueux, Marie Sizun égrène les chagrins tout autant que les petites joies du quotidien avec son œil curieux, indiscret et terriblement sensible. Si vous êtes des inconditionnels de cette autrice, vous retrouverez avec beaucoup d’émotion la petite fille de « 10, Villa Gagliardini », qui, émerveillée, va découvrir la mer, mais qui pleurera pendant ses vacances, le départ de son père.

Un dernier cadeau en guise d’au revoir, un rêve d’enfant comblé pour compenser un immense chagrin. Vous retrouverez également des amants (titre éponyme du recueil : Vous n’avez pas vu Violette ?), dernière nouvelle du recueil, qui n’est pas sans rappeler le magnifique L’absent (voir L’absent de Marie Sizun : « Un beau rêve de chagrin et de culpabilité »), l’histoire d’un couple illégitime dont la relation est connue de tous et qui vieillissent dans la complicité et la tendresse.

Chaque nouvelle est un mini-roman, des moments clés de vies ordinaires qui basculent ou se grippent. Héroïnes ou victimes, assoiffées de liberté ou prises dans un engrenage toxique, ces femmes dévoilent sous les mots de Marie Sizun leur intimité du quotidien afin de nous éclairer de leur courage, de leur souffrance ou d’une part de bonheur qu’elles partagent par petit bout.

La proximité des situations, porte son lot d’empathie, et c’est peut-être le pari réussi de Marie Sizun : nous rendre sensibles à l’autre, faire attention à la fragilité des êtres, s’effacer pour laisser suffisamment d’espace aux petits bonheurs vécus au jour le jour.