Covid : si la vraie pandémie était politique plutôt que virale ?

Mais loin d’être le havre espéré, la clinique d’altitude va rapidement apparaître comme un révélateur de tout ce que la société contemporaine fait de plus brutal. On découvre alors que la véritable pandémie qui nous ronge est tout autant politique que virale.

En cherchant une alternative face aux fatalités apparentes, et en répondant au cynisme ambiant par l’ironie et par la douceur, Alexis Jenni insuffl e à cette comédie alerte, ironique et profonde, une liberté communicative. Avec Dans les Alpes tout ira mieux, il donne une tonalité nouvelle à son œuvre.

Les éditions Le Cercle Ouvert vous proposent un extrait en avant-première :

Alexis Jenni est né en 1963 à Lyon. Prix Goncourt en 2011 pour L’Art français de la guerre, il est l’auteur de nombreux romans, essais, biographies et albums jeunesse sur des thèmes divers, historiques, écologiques ou scientifiques.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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