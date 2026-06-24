Romantasy avec de la tension et des dragons

Les romans dans l’univers de Notopia se composent de trois tomes. Le premier est déjà paru en édition collector grâce à une campagne Ulule lancée en août 2025, et aujourd’hui, c’est au tour du tome 2, L’Envol des songes déchus, de rejoindre l’aventure en version collector. Le tome 1 est actuellement disponible sur Amazon en format broché et ebook.

Du côté de notre protagoniste, on découvre un personnage assez différent de ce que l’on voit habituellement. Pour moi, il était important de la rendre la plus réaliste et identifiable possible. C’est une jeune femme très sensible, qui a parfois du mal à gérer, comprendre et exprimer ses émotions.

Cela peut l’amener à avoir des réactions que certains qualifieraient d’excessives, mais qui sont en réalité parfaitement cohérentes avec ce qu’elle traverse et avec sa personnalité.

À l’inverse, notre protagoniste masculin peut sembler très distant et particulièrement mystérieux au premier abord. Certains lecteurs pourraient même avoir l’impression qu’il manque de profondeur dans le premier tome. Mais c’est surtout parce que nous n’avons pas accès à son point de vue et que beaucoup de choses restent cachées.

Dans le tome 2, on apprend à mieux le connaître et à comprendre ce qui l’a façonné. C’est un personnage profondément marqué par son passé, qui a énormément de mal à faire confiance aux autres. Il préfère garder ses distances et s’éloigne de toute forme de relation, qu’elle soit amicale, familiale ou amoureuse.

C’est justement cette difficulté à créer des liens qui peut donner l’impression qu’il est froid ou inaccessible. Mais plus on découvre son histoire, plus ses réactions prennent du sens, et plus on comprend les blessures qui se cachent derrière son comportement.

L’objectif de cette campagne était avant tout de proposer une véritable édition collector, avec un soin particulier apporté à l’objet livre : hardback, jaspage illustré et nombreuses illustrations. J’avais envie de sortir des codes habituels, de m’éloigner des symboles que l’on retrouve souvent pour créer quelque chose de plus immersif, entièrement illustré et pensé comme une œuvre à part entière.

Comme il s’agit de mon premier roman et de ma première trilogie, il était essentiel pour moi de conserver la main sur toute la direction créative et éditoriale. Des en-têtes de chapitres aux illustrations intérieures, en passant par la couverture, chaque détail a été imaginé avec soin.

Aujourd’hui, je travaille avec des professionnels qui partagent cette même vision, et c’est ce qui nous permet de donner vie à un livre dont je suis particulièrement fière.

La campagne est à découvrir sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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