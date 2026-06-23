Un Degas méconnu réapparaît dans une collection privée

Le dessin a immédiatement suscité l’intérêt du Comité. Son examen a porté sur plusieurs éléments : l’histoire de l’objet, son iconographie, ses dimensions, les traces matérielles visibles au verso, ainsi que les comparaisons avec les études déjà connues du portrait de Diego Martelli.

À l’issue de ces vérifications, Laurent Pasquier, président du Comité Edgar Degas, conclut qu’il s’agit bien d’« une étude pour le portrait de Diego Martelli, de la main d’Edgar Degas ».

Cette identification permet de replacer une œuvre oubliée dans le processus de création du peintre. Le portrait de Diego Martelli occupe une place importante dans le parcours de Degas, non seulement par son sujet, mais aussi par ce qu’il révèle de ses relations avec les milieux artistiques européens de son temps.

L’étude aurait été réalisée avant le portrait de 1879. Elle apparaît ensuite dans la succession Degas, avant de réapparaître lors d’une vente publique en 1934. Le catalogue de cette vente mentionnait l’œuvre, sans en fournir de visuel. Elle fut ensuite achetée, puis transmise au sein de la famille Helft.

Les experts du Comité ont confronté l’œuvre aux études connues du portrait de Diego Martelli. Ils ont relevé des correspondances avec les descriptions et reproductions d’époque, mais aussi avec les habitudes formelles de Degas. Les considérations techniques liées au procédé d’encadrement ont également pesé dans l’identification.

Les dimensions ont joué un rôle central. Relevées à l’intérieur des traces d’encadrement, elles correspondent aux dimensions indiquées dans les sources de 1934. Cet élément s’est révélé déterminant dans le rapprochement entre le dessin présenté par Yvon Helft et l’œuvre mentionnée dans les documents anciens.

Le sujet représenté, Diego Martelli, fut une figure importante du monde artistique du XIXe siècle. Proche de Degas, il joua un rôle dans les échanges entre artistes français et italiens contemporains. Le tableau est présenté comme un portrait d’amitié, né dans un contexte d’intimité intellectuelle et artistique entre les deux hommes.

Cette redécouverte enrichit ainsi la compréhension des liens de Degas avec les cercles artistiques de son époque. Elle éclaire aussi son travail préparatoire, en montrant comment l’artiste construisait ses portraits à partir d’études, d’observations et de reprises successives.

Le Comité Edgar Degas remercie Yvon Helft pour la confiance accordée, ainsi que les experts et historiens de l’art ayant participé à l’enquête et à l’expertise. Il indique que cette découverte permet désormais de mieux faire connaître une œuvre oubliée du peintre.

Le Comité Edgar Degas, composé d’héritiers de l’artiste, exerce le droit moral relatif à son œuvre. Il peut, en lien avec des experts, délivrer des certificats d’authenticité et intervenir pour faire respecter la mémoire et l’œuvre de Degas. Son rôle est aussi de défendre le travail de l’artiste, d’en encourager la connaissance et de veiller à sa valorisation.

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Les droits patrimoniaux d’Edgar Degas sont aujourd’hui éteints, mais le droit moral demeure inaliénable et imprescriptible. Association loi de 1901, le Comité Edgar Degas défend depuis 2011 l’œuvre de l’artiste et s’oppose à toute atteinte à l’esprit de son travail artistique. Cette nouvelle authentification illustre sa mission : apporter une expertise rigoureuse au service de l’ensemble de la création de Degas.

Edgar Degas (1834-1917) est l’une des grandes figures de la peinture française du XIXe siècle.

Formé à l’École des beaux-arts, il étudie aussi les maîtres de la Renaissance lors de séjours en Italie.

Associé à l’impressionnisme, il s’en distingue par une attention particulière au dessin, à la composition et au mouvement. Célèbre pour ses danseuses, il explore aussi les courses hippiques, l’intimité féminine, les musiciens, les travailleurs et les portraits. Par son sens du cadrage et du geste, il renouvelle profondément la représentation du corps et de la vie moderne.

Crédits photo : Collection particulière Yvon Helft — Copyright © Studio Sebert - Photographes. Comité Edgar Degas.

Par Hocine Bouhadjera

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