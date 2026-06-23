Avant Nolan, Ulysse renaît en fantasy victorienne

Après la chute de Troie, Ulysse reprend la mer, impatient de retrouver Ithaque et les siens. Mais le retour espéré se transforme en nouvelle errance : à son arrivée, il ne trouve que cendres et larmes. Contraint de repartir, le héros n’est plus seulement porté par le désir du foyer, mais par une autre quête : retrouver Hélène, dont la beauté a embrasé le monde.

Ce voyage, qui le conduira jusqu’en Égypte, n’a plus tout à fait les contours d’un retour glorieux. Le roman suit un homme marqué par ses épreuves, confronté à des royaumes étrangers, à des dieux capricieux et à des illusions trompeuses. La légende homérique y croise la fantasy victorienne, dans une odyssée où l’aventure épique se charge de mélancolie, de passion et de trouble intérieur.

Cette édition française est accompagnée d’une préface de Lin Carter, figure importante de l’édition fantasy moderne. Elle comprend également 15 illustrations en noir et blanc signées Guillaume Brun.

Les éditions Callidor vous proposent un extrait :

L’ouvrage est signé par deux figures majeures de l’imaginaire anglo-saxon. Henry Rider Haggard, écrivain britannique du XIXe siècle, demeure l’un des grands noms du roman d’aventures. On lui doit notamment Allan Quatermain, Elle qui doit être obéie et Les Mines du roi Salomon.

À ses côtés, Andrew Lang, poète, traducteur et folkloriste écossais, est connu pour sa traduction anglaise de L’Odyssée d’Homère, mais aussi pour ses Fairy Books, anthologies de contes qui ont marqué plusieurs générations de lecteurs, parmi lesquelles J. R. R. Tolkien.

Par Hocine Bouhadjera

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