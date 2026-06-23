Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

L’association Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, condamne fermement la décision du Maire RN Florian Azéma de retirer de la programmation culturelle de Castres la pièce Passeport d’Alexis Michalik, programmée par ailleurs en 2025 à l’occasion de la 59e édition du festival Off Avignon.

Outre la méthode (annoncer le jour de la présentation de saison l’annulation de ladite pièce), le fond interroge puisque les arguments invoqués sont : « C'est la promotion des clandestins et un traitement assez particulier des forces de l'ordre, évidemment, cela ne correspond pas à ce que j'avais défendu pendant la campagne électorale pour la municipalité (…) l'argent public, l'argent des Castrais, (doit être) dépensé correctement. »

La ministre de la Culture, Catherine Pégard a rappelé tout récemment « que la liberté de création artistique est protégée et consacrée sur le plan national par une loi votée en 2016, (que cette loi) prévoit que l'État et les collectivités territoriales veillent au respect de la liberté de la programmation artistique. C'est un pilier de notre société démocratique ». Nous lui suggérons de veiller à ce que ladite loi soit en conséquent appliquée.

Au-delà du sort réservé à une œuvre en particulier, avec cette décision arbitraire et strictement idéologique et politique, c’est la question fondamentale de la liberté de création et de la place de la culture dans notre démocratie qui est posée.

S’opposer à la diffusion d’une œuvre et empêcher une parole artistique libre parce que les thématiques ne sont pas en adéquation avec les programmes politiques de certains responsables est un danger criant pour la démocratie. Une démocratie saine et vivante ne s’effraie pas des paroles qui questionnent, bouleversent ou bousculent. Bien au contraire, elle a le devoir de les défendre et de les protéger.

Cette déprogrammation prive les habitant·es de Castres de leur liberté de choix. Personne n’était obligé·e d’assister à la représentation ; chacun·e devait pouvoir décider librement de voir ou non cette pièce. En l’empêchant d’être jouée, on retire au public la possibilité de se forger une opinion libre et indépendante du pouvoir local en place.

Toutes les formes de création, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à la loi et respectent la liberté d’expression ont droit de cité. Le festival Off Avignon avec près de 1800 spectacles à l’affiche dans toutes les disciplines, constitue l’exemple le plus évident au niveau national de cet espace d’indépendance si précieux.

Plus que jamais, la culture et le spectacle vivant constituent un enjeu de civilisation qu’il faut réaffirmer face aux attaques, certes encore minoritaires, mais répétées et systématisées, dont ils font régulièrement l’objet.

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Avignon Festival & Compagnies et le festival Off Avignon sont et seront toujours du côté des artistes et défendront coûte que coûte leur liberté et leur indépendance. Notre soutien est aujourd’hui total et en pleine solidarité avec Alexis Michalik et ses équipes.

Pour le Conseil d'administration d'Avignon Festival & Compagnies (AF&C),

Laurent Domingos et Raymond Yana, Coprésidents

Harold David, Directeur délégué

Crédits photo : Alexis Michalik (© Astrid di Crollalanza, Albin Michel)

Par Auteur invité

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