Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

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Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.
Le 23/06/2026 à 17:42 par Auteur invité
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23/06/2026 à 17:42
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L’association Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, condamne fermement la décision du Maire RN Florian Azéma de retirer de la programmation culturelle de Castres la pièce Passeport d’Alexis Michalik, programmée par ailleurs en 2025 à l’occasion de la 59e édition du festival Off Avignon.
Outre la méthode (annoncer le jour de la présentation de saison l’annulation de ladite pièce), le fond interroge puisque les arguments invoqués sont : « C'est la promotion des clandestins et un traitement assez particulier des forces de l'ordre, évidemment, cela ne correspond pas à ce que j'avais défendu pendant la campagne électorale pour la municipalité (…) l'argent public, l'argent des Castrais, (doit être) dépensé correctement. »
La ministre de la Culture, Catherine Pégard a rappelé tout récemment « que la liberté de création artistique est protégée et consacrée sur le plan national par une loi votée en 2016, (que cette loi) prévoit que l'État et les collectivités territoriales veillent au respect de la liberté de la programmation artistique. C'est un pilier de notre société démocratique ». Nous lui suggérons de veiller à ce que ladite loi soit en conséquent appliquée.
Au-delà du sort réservé à une œuvre en particulier, avec cette décision arbitraire et strictement idéologique et politique, c’est la question fondamentale de la liberté de création et de la place de la culture dans notre démocratie qui est posée.
S’opposer à la diffusion d’une œuvre et empêcher une parole artistique libre parce que les thématiques ne sont pas en adéquation avec les programmes politiques de certains responsables est un danger criant pour la démocratie. Une démocratie saine et vivante ne s’effraie pas des paroles qui questionnent, bouleversent ou bousculent. Bien au contraire, elle a le devoir de les défendre et de les protéger.
Cette déprogrammation prive les habitant·es de Castres de leur liberté de choix. Personne n’était obligé·e d’assister à la représentation ; chacun·e devait pouvoir décider librement de voir ou non cette pièce. En l’empêchant d’être jouée, on retire au public la possibilité de se forger une opinion libre et indépendante du pouvoir local en place.
Toutes les formes de création, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à la loi et respectent la liberté d’expression ont droit de cité. Le festival Off Avignon avec près de 1800 spectacles à l’affiche dans toutes les disciplines, constitue l’exemple le plus évident au niveau national de cet espace d’indépendance si précieux.
Plus que jamais, la culture et le spectacle vivant constituent un enjeu de civilisation qu’il faut réaffirmer face aux attaques, certes encore minoritaires, mais répétées et systématisées, dont ils font régulièrement l’objet.
À LIRE - Une pièce sur les migrants déprogrammée : le théâtre face à une mairie RN
Avignon Festival & Compagnies et le festival Off Avignon sont et seront toujours du côté des artistes et défendront coûte que coûte leur liberté et leur indépendance. Notre soutien est aujourd’hui total et en pleine solidarité avec Alexis Michalik et ses équipes.
Pour le Conseil d'administration d'Avignon Festival & Compagnies (AF&C),
Laurent Domingos et Raymond Yana, Coprésidents
Harold David, Directeur délégué
Crédits photo : Alexis Michalik (© Astrid di Crollalanza, Albin Michel)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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À Kyiv, la 14e édition du Book Arsenal a réuni 27.000 visiteurs du 28 au 31 mai, malgré les alertes aériennes et les risques de frappes russes. Le salon ukrainien a donné une place centrale aux écrivains-soldats, aux mémoires du front et aux débats sur la liberté, confirmant le rôle du livre dans la reconstruction symbolique d’un pays en guerre.
09/06/2026, 17:03
Les 5 et 6 septembre 2026, l’Espace Valentré de Cahors accueillera la 28e édition du Salon du Livre Ancien & Moderne. Organisé par l’association Le Temps du Livre, l’événement réunira 25 exposants, libraires, éditeurs et artisans du livre autour de quelque 30.000 ouvrages et documents. L’entrée sera gratuite.
09/06/2026, 14:10
Du 14 au 29 juin 2026, Paris accueillera la 21e édition du Festival des Cultures Juives. Placée sous le thème du « Tempo », cette nouvelle édition entend explorer les multiples rythmes qui traversent les cultures juives : ceux de la mémoire, de la transmission, de l’exil, de la création artistique et des rencontres.
08/06/2026, 18:22
Dix ans après sa création, Label Emmaüs veut montrer qu’un autre commerce en ligne reste possible. La première boutique en ligne militante dédiée au réemploi solidaire célébrera son anniversaire le jeudi 18 juin 2026, de 14h à 19h, à l’Académie du Climat, à Paris, avec une journée ouverte aux journalistes, partenaires et au grand public. L’entrée sera gratuite, sur inscription.
08/06/2026, 17:15
Pensé comme une rencontre entre bande dessinée, musique baroque et création contemporaine, ce concert dessiné adapte sur scène l'univers de Soli Deo Gloria, bande dessinée d'Edouard Cour et JC Deveney (Editions Dupuis). Le spectacle fait dialoguer le dessin en direct d'Edouard Cour avec le piano, les compositions et l'univers sonore de Francesco Tristano.
08/06/2026, 16:45
Après Victor Hugo Dessins en 2023 et Hugo décorateur, la Maison de Victor Hugo poursuit l’exploration de l’œuvre visuelle de l’écrivain avec Hugo et l’architecture. De la pierre à la plume. L’exposition sera présentée du 11 juin au 22 novembre 2026 à la Maison de Victor Hugo, place des Vosges, à Paris.
08/06/2026, 13:25
Comment adapter en bande dessinée un classique de la littérature jeunesse ? Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition consacrée au Buveur d’encre donne corps à l’univers imaginé par Éric Sanvoisin et dessiné par Steve Baker. Décors reconstitués, planches originales, jeux et clins d’œil au roman dévoilent les coulisses d’une transposition graphique pensée pour les jeunes lecteurs.
07/06/2026, 19:24
Invitées des Rendez-vous de la BD d’Amiens autour d’une exposition consacrée à Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, Emil Ferris et Pénélope Bagieu ont échangé sur leurs pratiques, leurs lecteurs et la place de la bande dessinée dans une époque traversée par les tensions politiques et culturelles. Une conversation où l’enfance, la peur et la liberté de création occupaient une place centrale.
07/06/2026, 19:15
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens 2026, Guy Delisle, Fabien Toulmé et Maëlle Reat ont échangé autour d’un thème apparemment simple : raconter le quotidien. De la classe ULIS aux cafés de Murmure de Café, en passant par le deuil attaché à une façade dans L’Occupation des sols, les trois auteurs montrent combien l’ordinaire, en bande dessinée, peut devenir un terrain d’émotion, d’observation et de mise à distance.
06/06/2026, 19:49
À l’occasion des Rendez-vous de la BD d’Amiens, Lili Sohn et Jean-Christophe Chauzy ont confronté leurs approches de l’écologie en bande dessinée. L’une raconte la mobilisation bien réelle d’un village alsacien contre un projet autoroutier, l’autre imagine les conséquences d’une catastrophe qui fait basculer une communauté dans la survie. Deux démarches différentes, mais une même interrogation : comment raconter le vivant, la fragilité des équilibres et la place du collectif face aux crises contemporaines ?
06/06/2026, 19:42
Au Cinéplanet d’Alès, le festival Passeurs de Livres a ouvert sa 5e édition par une soirée inaugurale en deux temps : un dialogue avec Lionnel Astier, puis une lecture-performance de l’acteur, auteur et metteur en scène. Prévu initialement avec Jean Lebrun, empêché, l’échange a finalement été mené par Cédric Michon, membre du comité scientifique du festival.
06/06/2026, 09:30
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