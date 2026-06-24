Les températures étouffantes changeront-elles notre regard sur la nature ?

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Le 16 juin, l'Associated Press rapportait qu’à Mombasa, au Kenya, des États africains et du Commonwealth s’impatientaient d’enfin appliquer le traité sur la haute mer : pour rappel, ce traité vise à préserver la biodiversité marine dans les eaux internationnales, en vigueur depuis le début de l'année. Cet appel à l’action rappelle que protéger le vivant demande plus que des promesses en papier.

Inti, la protagoniste du roman, souffre d’une synesthésie visuotactile : elle ressent dans son corps la douleur des êtres vivants qu’elle regarde. Reliée à la question de la biodiversité, cette hypersensibilité donne à l’intrigue une portée politique : jusqu’où les humains sont-ils prêts à projeter leur propre violence sur les animaux pour éviter d’affronter la leur ?

Nul besoin d'aller très loin pour que le parallèle frappe : la canicule qui sévit depuis quelques jours donne la mesure de cette violence que l'humanité inflige au vivant. Ce 23 juin, la journée la plus chaude jamais observée en France avec des maximales de 40 à 42 °C et des nuits éprouvantes, selon, Météo-France qui confirme d'ailleurs la prolongation de la canicule, sans tirs au but prévus.

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Ces températures amènent des commentaires sombres (ou lucides) : nous attendrait encore « l’été le moins chaud du reste de notre vie ». Une formule qui rejoint l’inquiétude du récit : dans Je pleure encore la beauté du monde, la nature devient un véritable rappel de ce que les humains lui font subir.

BBC News rapporte aussi le 22 juin qu’au Royaume-Uni, des castors réintroduits à Cropton Forest ont créé des zones humides et ralenti les eaux : au lieu de s’adapter à un environnement défavorable, ils l’ont transformé jusqu’à favoriser la biodiversité. Le parallèle avec les loups de McConaghy est révélateur : faire revenir une espèce, ce n’est pas seulement réparer un écosystème, mais aussi bousculer les habitudes pour coexister avec le vivant.

Le livre audio donne vie à ce conflit entre peur humaine, réparation écologique et violence intime. Il ne s’arrête pas au suspense d’un drame : il fait entendre la peur du sauvage et ce que réparer le vivant nous oblige à changer dans nos vies confortables.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Delphine Depardieu.

Crédits photo : Pixabay, CC

Par Samantha Trapier

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