Canicule : le Salon du Roman Historique de Levallois reporté sine die

La 15e édition devait se dérouler de 14h à 19h, avec entrée libre et gratuite. Présidé cette année par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, le rendez-vous annonçait deux jours de rencontres, dédicaces, cafés littéraires, ateliers jeunesse, bande dessinée et rendez-vous autour de l’Histoire.

Le programme 2026 était placé sous le thème « L’Histoire à la croisée des destins ». Il devait réunir une centaine d’auteurs et d’artistes autour des multiples formes du récit historique : romans, biographies, essais, littérature jeunesse, bande dessinée et récits du réel.

Parmi les temps forts annoncés figuraient un grand entretien avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, des conversations avec Noëlle Châtelet, Tobie Nathan et Yasmina Khadra, ainsi que la remise du Prix des lecteurs de Levallois et du Prix des jeunes lecteurs. La programmation devait également proposer des ateliers jeunesse et BD, une exposition, une projection-rencontre autour du film Révolution de Hugh Hudson, un jeu de l’oie géant et un concert autour des musiques de Miyazaki.

La Ville doit désormais arrêter une nouvelle date pour cette édition, annoncée à la rentrée. Reste à savoir si l’ensemble des auteurs, artistes, exposants et partenaires initialement prévus pourra être reconduit dans le nouveau calendrier.

Contactée par ActuaLitté, la mairie de Levallois a été sollicitée sur les raisons précises du report, les conséquences pour l’organisation, les frais déjà engagés, la période envisagée pour une nouvelle date et la possibilité de reconduire les mêmes auteurs, éditeurs et exposants. Elle n’avait pas encore répondu à nos sollicitations au moment de la publication.

La manifestation reçoit le soutien de la région Île-de-France, du département des Hauts-de-Seine, de la DRAC d’Île-de-France, de la Sofia, d’Ambassador, d’Eiffage, de Livet, de So Ouest, de Happy Senior, de Mon Partenaire Patrimoine et de l’Occidental Paris Levallois.

Les librairies levalloisiennes Les Beaux Titres, Bulles de Salon, Charlylit et Sevezen accompagnent également la manifestation.

Crédits photo : Salon du Roman Historique de Levallois

Par Hocine Bouhadjera

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