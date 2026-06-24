À Palm Beach, en août 1989, Evan, douze ans, accompagne sa petite sœur Kelsie au port. Leur mère lui a confié la montre familiale et la responsabilité de veiller sur elle. La sortie tourne au drame : Kelsie disparaît. Devenu adulte, Evan porte cette culpabilité comme une blessure jamais refermée. Chirurgien, il a consacré sa vie à sauver les autres, sans réussir à se délivrer du souvenir de sa sœur.

L’apparition de Casper, enfant étrange et déterminé, relance la quête de Kelsie. Le roman avance alors entre enquête intime, mémoire traumatique, urgence médicale et question morale : que signifie réparer, quand le temps a déjà fait son œuvre ?

Un enfant de douze ans, une montre confiée par sa mère, une demi-heure accordée pour gagner le port : En ton âme et conscience noue son premier ressort dans une scène d’enfance où la moindre consigne devient lourde de menace. Claire Norton choisit un cadre lumineux, Palm Beach, un jardin familial et les quais, pour y loger l’irréparable. Cette opposition entre la légèreté du départ et la gravité qui l’attend donne au roman son énergie initiale.

Le livre se construit ensuite autour d’Evan, longtemps après la disparition de sa sœur Kelsie. Il s’agit moins d’une enquête pure que d’un récit de culpabilité : le passé ne revient pas seulement comme une énigme, il a façonné un homme, ses silences et sa manière d’exercer son métier. Le texte met alors en mouvement un imaginaire de l’urgence — l’enfant à protéger, le corps à sauver, la promesse qu’on ne parvient pas à honorer — et s’autorise, au fil de l’aventure, des échappées qui déplacent les frontières du réel.

Claire Norton avance par scènes courtes, dialogues nombreux, repères précis et rebondissements assumés. La prose privilégie l’élan à la suggestion ; elle veut faire sentir l’affolement d’Evan au plus près, parfois en soulignant les émotions plutôt qu’en les laissant se déposer. Cette franchise convient à un livre qui vise d’abord l’adhésion, et qui tient son lecteur par la vitesse du récit. « Je compte sur toi, Evan : dans une demi-heure, pas plus. » La phrase, banale dans la bouche d’une mère, devient le point de gravité de toute l'histoire.

Ce premier titre trouve sa force dans cette manière de prendre une douleur enfantine au sérieux, sans la réduire à un simple mystère à résoudre. L’émotion naît de la persistance du lien fraternel et de cette question, intime autant que romanesque : que faire de la responsabilité que l’on s’est attribuée, lorsque rien ne permet plus de revenir en arrière ?