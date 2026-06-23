France Culture confie Avec philosophie à Géraldine Mosna-Savoye

La rentrée 2026 marquera un changement à la tête de l'émission Avec philosophie. Géraldine Mosna-Savoye en deviendra la nouvelle voix, après plus de dix ans de présence sur l’antenne de France Culture. L’émission conservera son horaire du matin, du lundi au jeudi, avec une heure consacrée aux œuvres, aux auteurs et aux idées.

La nouvelle formule prévoit de revenir sur des textes fondateurs, parfois célèbres, parfois moins connus. Certains auteurs seront abordés au-delà des formules auxquelles ils sont souvent associés. France Culture cite notamment Confucius, Dante, Sandor Ferenczi et Virginia Woolf parmi les figures qui nourriront ces séries hebdomadaires.

Le programme entend aussi ouvrir l’émission à d’autres philosophies. Il ne s’agira pas seulement de relire les classiques les plus installés, mais de faire dialoguer plusieurs traditions de pensée. Les concepts étudiés seront choisis pour leur capacité à éclairer les questions du présent.

Relire les classiques à l’heure du commentaire permanent

Géraldine Mosna-Savoye dit vouloir « prendre le temps de redécouvrir les grandes œuvres de la pensée », à travers des séries et des collections. Ces textes, explique-t-elle, parlent « des questions qui nous animent » et des interrogations du présent.

Géraldine Mosna-Savoye a déjà accompagné les auditeurs de France Culture dans plusieurs formats liés à la philosophie. Son parcours sur l’antenne passe par Les Nouveaux Chemins de la connaissance, Le Souffle de la pensée, Le Journal de la philo, Carnet de philo ou encore Sans oser le demander.

Cette dernière dirige par ailleurs la collection de philosophie « La Relève », relancée par les Éditions de l’Observatoire. Créée en 2018 à l’initiative d’Adèle Van Reeth, la collection accueillera un ouvrage de Géraldine Mosna-Savoye consacré à l’obsession est annoncé pour l’automne 2026.

Crédit photo : Radio France / Christophe Abramowitz

Par Dépêche

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