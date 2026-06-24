Le roman qui refuse de minimiser les chagrins d’ado

Autour d'eux gravitent un père qui range le monde pour ne pas s'y perdre, une cousine boxeuse décidée à cogner plus fort que le destin, un frère parti se réinventer en Espagne. Et si pour Milo collectionner les fins était une manière d'apprendre à avancer ? Et si derrière chaque départ naissaient de bien jolis débuts ?

Les éditions Les livres de la Promenade vous proposent un extrait en avant-première :

Arnaud Dudek, né en 1979, est l’auteur d’une dizaine de romans, parmi lesquels Rester sage (Alma), finaliste du Goncourt du premier roman, Le cœur arrière (Les Avrils), prix Erckmann-Chatrian, et plusieurs textes « jeunesse », dont Mon stage en pagaille (Actes Sud). Avec Le collectionneur d’adieux, il poursuit, non sans délicatesse et humour, l’exploration des vertiges de l’adolescence.

Parution le 25 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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