La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

En période de canicule, un climatiseur ne reste jamais tout à fait un élément de décor. Son ronronnement mesure les silences, sa panne déclenche le grotesque et son souffle installe parfois une inquiétude plus tenace que la chaleur elle-même. Chez Michel Pagel, Gilles Vidal, Jean-Philippe Toussaint et Pascale Kramer, l’appareil prend la lumière : il brûle, résiste, vibre et donne aux personnages une singulière musique de fond.

Dans Pour une poignée d’Helix pomatias, repris dans le recueil Les Escargots se cachent pour mourir de Michel Pagel, Chris Malet franchit un panneau dissimulé au fond d’un placard et découvre les bureaux du D.É.B.I.L.E. L’administration secrète est au bord de la fusion : « De l’autre côté régnait la chaleur insupportable que seule peut produire une panne de climatisation. »

Une odeur de plastique chaud monte du sol. Derrière son bureau chromé, la secrétaire du colonel, en bikini rose et lunettes de soleil, bronze sous les spots de l’éclairage artificiel. Pagel fait de la panne un brusque changement de climat : le repaire des services secrets prend des airs de plage de pacotille, sans que l’absurdité de la situation ne semble troubler personne.

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Chez Gilles Vidal, dans Loin du réconfort, le drame se joue dans l’habitacle d’une voiture. Le narrateur pousse la climatisation au maximum et confesse son désarroi mécanique : « Je n’y connais rien en aucun engin. Aucun. »

Son diagnostic tient ensuite en quelques degrés : « … cette climatisation a vraiment du mal à maintenir une température de dix-sept, dix-huit degrés (à tout casser) ». Le trajet se transforme en petite crise de nerfs contemporaine, entre confort espéré, technologie rétive et chaleur qui ne cède rien.

Vibrations, silences et air sous tension

Dans Fuir, Jean-Philippe Toussaint donne au climatiseur une présence presque tactile. À son arrivée à Shanghai, le narrateur prend place dans une Mercedes conduite par Zhang Xiangzhi. « Assis au volant, Zhang Xiangzhi m’invita à le rejoindre, et je pris place à côté de lui dans un confortable siège à accoudoirs en cuir crème qui puait un peu le neuf, tandis qu’il jouait avec une touche digitale pour régler la climatisation, qui se mit à vibrer doucement dans l’habitacle. »

L’enveloppe contenant vingt-cinq mille dollars, les silences entre les deux hommes et l’étrangeté du trajet donnent à ce simple réglage une densité immédiate. Le froid ne rassure personne : il accompagne une arrivée placée sous le signe de l’incertitude.

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Le bruit, chez Pascale Kramer, prend une gravité tout autre. Dans L’Implacable brutalité du réveil, Alissa se retrouve seule auprès de son nourrisson dans une résidence californienne écrasée de chaleur. Derrière les moustiquaires, près de la piscine, les heures s’étirent « comme si le temps se dévidait lentement au seul bruit de vibration des climatiseurs ».

L’appareil ne rafraîchit plus seulement une pièce : il impose le rythme d’une journée immobile, traversée par l’angoisse et l’absence. Dans la chambre, le climatiseur « mangeait la moitié de la fenêtre » ; dans le séjour à peine refroidi flotte une odeur étrangère, tenace, impossible à accepter.

Le climatiseur, cette vedette secondaire

De la voiture incapable de gagner quelques degrés au bureau où une secrétaire bronze sous éclairage artificiel, le climatiseur impose sa petite dramaturgie. Il souffle du froid, produit du bruit, dérègle les nerfs ou accompagne les silences. Dans ces pages, l’appareil n’a rien d’un accessoire : il devient une présence, parfois comique, parfois inquiétante, toujours révélatrice de vies qui cherchent un peu d’air.

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Chez Michel Pagel, il laisse surtout une image difficile à détrôner : un bikini rose, des lunettes noires et cette odeur de plastique chaud qui remonte du sol.

Crédits photo : Tumisu — CC0

Par Nicolas Gary

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