Anne-France Hubau-Nicolas élue présidente du groupe Bande dessinée du SNE

Diplômée de Lettres modernes, métiers du livre, à la Sorbonne, Anne-France Hubau-Nicolas a d’abord exercé durant une dizaine d’années comme éditrice, chez Fleuve Noir puis chez First. Elle a ensuite pris des fonctions de direction générale chez JC Gawsewitch & Balland, avant d’assurer la direction conjointe de Sonatine et du Cherche-Midi.

Passionnée par l’édition populaire sous toutes ses formes et par l’objet-livre, elle a rejoint le groupe Delcourt en 2019 au poste de directrice générale.

Dans sa prise de parole, Anne-France Hubau-Nicolas a d’abord salué le travail de son prédécesseur. « Quelques mots tout d’abord pour remercier Benoît Pollet de l’engagement qui a été le sien ces cinq dernières années à la tête du groupe BD dont il a su porter la voix avec clairvoyance, intelligence et pragmatisme », indique-t-elle.

Elle rappelle que, depuis 2021, la bande dessinée a connu des mutations profondes, qui l’ont installée durablement comme le deuxième segment du marché du livre. Une place qui témoigne, à ses yeux, de la vitalité du secteur et de sa démocratisation.

Cet essor ne l’a pas pour autant préservé des fragilités qui touchent l’ensemble de la chaîne du livre. Anne-France Hubau-Nicolas évoque ainsi le recul de la lecture, en particulier chez les jeunes, la concurrence des écrans, la baisse du pouvoir d’achat, l’explosion du marché de l’occasion ou encore l’émergence de l’intelligence artificielle.

« Autant de défis et de sujets d’intérêt général qui fragilisent la chaîne du livre et sur lesquels il nous faudra savoir avancer collectivement, pouvoirs publics, libraires, auteurs et éditeurs, afin de préserver notre exception culturelle et de (re)construire ensemble le paysage éditorial de demain », poursuit-elle.

Le groupe Bande dessinée du SNE a pour objectif de promouvoir le genre dans toute sa variété. Il entretient des liens avec l’interprofession, en particulier avec les auteurs, les libraires, les sociétés organisatrices des grands festivals de bande dessinée et les agences régionales.

Il organise également, avec ces acteurs, des rencontres en région destinées à accompagner les médiateurs et prescripteurs du livre dans la découverte du secteur.

Le Syndicat national de l’édition compte plus de 700 adhérents et défend notamment l’action collective dans l’édition, le droit d’auteur, la liberté de publication, le principe du prix unique du livre et la diversité culturelle. Il contribue aussi à la promotion du livre et de la lecture. Le SNE est présidé par Vincent Montagne et dirigé par Renaud Lefebvre.

Crédits photo : Anne-France Hubau-Nicolas (SNE)

Par Hocine Bouhadjera

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