Maison Eliza, de la bouteille à la mer à une collection chez Glénat Jeunesse

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Maison Eliza poursuit son histoire chez Glénat Jeunesse. Après avoir alerté, en septembre 2024, sur ses grandes difficultés économiques et lancé un appel à reprise, la maison d’édition jeunesse fondée par Pauline Basset et Flora Prevosto a vu une partie de son catalogue rejoindre l’éditeur grenoblois dès le 1er février 2025. En 2026, Glénat Jeunesse prolonge cette reprise sous la forme d’une collection éponyme.
Le 23/06/2026 à 15:45 par Hocine Bouhadjera
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23/06/2026 à 15:45
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Cinq nouveautés par an et la ligne de Maison Eliza : des albums illustrés pour les jeunes enfants, entre douceur, poésie, rêve, curiosité et ouverture au monde.
Le 5 septembre 2024, Maison Eliza avait rendu publique la fragilité de sa situation. La maison indiquait alors être « depuis quelques mois en grande difficulté », dans un contexte économique pesant sur l’ensemble de la chaîne du livre, et plus particulièrement sur les maisons d’édition indépendantes. Après huit ans d’activité, elle revendiquait 50 titres publiés, et disait chercher une solution pour éviter l’arrêt de la diffusion de ses ouvrages.
Quelques mois plus tard, le 17 janvier 2025, Glénat Jeunesse annonçait l’arrivée de Maison Eliza dans son catalogue. Les premiers titres repris étaient annoncés pour le 1er février 2025, avec la promesse de nouveautés inédites à venir. L’opération prend aujourd’hui une forme plus structurée : les albums Maison Eliza deviennent une collection à part entière au sein de Glénat Jeunesse.
Fondée en février 2016 par Pauline Basset et Flora Prevosto, Maison Eliza s’était spécialisée dans les albums jeunesse. Sa ligne éditoriale reposait sur une image centrale : l’envol.
Maison Eliza publiait peu, avec une ligne claire : des albums jeunesse choisis pour leur qualité graphique et les valeurs qu’ils portaient - solidarité, respect des autres et de la nature, acceptation de soi, ouverture au monde. La maison revendiquait aussi une fabrication attentive, en France ou en Europe, et un engagement solidaire : pour cinq albums achetés, un livre était offert à un enfant ayant peu accès à la culture.
Chez Glénat Jeunesse, la nouvelle collection est développée aux côtés de Pauline Basset. Aude Sarrazin, directrice éditoriale de Glénat Jeunesse, présente ce rapprochement comme l’écriture d’un « nouveau chapitre » commun. L’éditeur annonce la volonté de proposer aux jeunes lecteurs et lectrices des albums qui allient douceur, poésie et ouverture au monde.
La collection permet aussi de retrouver plusieurs noms déjà familiers de Maison Eliza, mais également présents dans l’univers de Glénat Jeunesse : Anne Loyer, Pog, Sandra Le Guen, Ingrid Chabbert, Maurèen Poignonec ou encore Lili la Baleine.
Pauline Basset, responsable éditoriale, réside à Nantes. Après un diplôme de styliste-modéliste spécialisé dans la mode pour enfants, elle a complété sa formation par le graphisme et la maquette. Elle a ensuite travaillé pour de jeunes marques dans la mode et la presse enfantine. En 2014, elle publie cinq livres chez un éditeur suisse, avant de créer Maison Eliza.
Flora Prevosto, responsable marketing, réside à Paris. Passionnée d’écriture, de langues et de voyages, elle a suivi une formation en LEA anglais, italien et espagnol, langues qu’elle parle couramment après plusieurs longs séjours linguistiques, notamment en Italie et en Australie. Elle s’est ensuite spécialisée avec un master en gestion de projets internationaux, avant de devenir autoentrepreneuse dans la communication. Elle a quitté Maison Eliza en décembre 2025.
Trois nouveautés structurent le programme 2026 présenté par Glénat Jeunesse. La première, Un dimanche en cuisine, de Seoha Lim, est parue le 6 mai. L’album, destiné aux enfants dès 4 ans, suit une famille réunie autour de la préparation du repas. Papa revient du marché avec un panier plein : que va-t-on cuisiner aujourd’hui ? Le livre met en parallèle les jeux imaginaires d’un enfant et la préparation du repas par ses parents. Deux recettes complètent l’album : des spaghettis à la sauce tomate et une tarte aux pommes.
Le 3 juin est paru Matcha et compagnie, de Cécile Elma Roger et Marjorie Béal, dès 4 ans. Matcha est un petit chien de bonne nature, à la fois craintif et curieux. Il est accompagné de Sencha et de Bouilloire, le bus dans lequel les deux amis se déplacent. Quand il est stressé, Matcha boit du thé au lait et fait du yoga. Dans ce premier tome, les compagnons découvrent les joies du camping et du jardinage, entre rencontres, aventures, colères, peurs et questionnements sur le monde et la vie.
Le 26 août paraîtra Le Ballon de Cerise, d’Anne Loyer et Lili la Baleine, dès 5 ans. L’album entend déconstruire les stéréotypes de genre avec humour et fraîcheur, à hauteur d’enfant. Cerise aime les ballons, mais on ne lui offre jamais ce qu’elle aime : sa chambre est pleine de poupées, de robes de poupées, d’accessoires et de maisons de poupées, au point qu’il devient difficile d’y circuler.
Glénat annonce aussi d’autres titres et reprises, dont La course de glisse, de Seoha Lim, et La meute 2, de Sandra Le Guen et Maurèen Poignonec. Le catalogue Maison Eliza intégré à Glénat Jeunesse rassemble par ailleurs des albums déjà publiés, parmi lesquels À la mer, Mauvaise graine, Des émotions, Un lion très coquet, plusieurs tomes de Mizu et Yoko, La meute, Ma ville inconnue, ou encore Pierre et le loup.
Crédits photo : Pauline Basset et Flora Prevosto (©Dame de coeur, Maison Eliza, Glénat)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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18/06/2026, 11:40
Le webtoon, bande dessinée numérique conçue pour une lecture verticale sur smartphone et diffusée principalement via des plateformes en ligne, dispose désormais en France d’une association professionnelle nationale. Lancée officiellement au début du mois de juin 2026, Protoon se présente comme la première structure française dédiée à la structuration de cette filière.
18/06/2026, 11:25
La Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro, a réintégré 48 fascicules rares précédemment volés dans ses collections. Le lot comprend des numéros de O Tico-Tico de 1908, de O Nacional de 1873 et de Romântica de 1969.
18/06/2026, 10:37
Nippan Group Holdings, l’un des principaux intermédiaires du livre au Japon, publie des comptes 2025 dans le rouge. Le groupe accuse un recul de son chiffre d’affaires consolidé et une perte nette, tandis que l’activité de distribution, frappée par la baisse des magazines, des mangas et la hausse du transport, creuse ses pertes.
18/06/2026, 10:37
Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.
17/06/2026, 18:14
Pierre Kosciusko-Morizet se serait donc positionné pour reprendre Rakuten France, avec le fonds Verdoso et Fabien Versavau, ancien patron de la filiale. Derrière le possible retour de la marque PriceMinister, le dossier touche aussi le livre d’occasion, segment où l’ex-place de marché française conserve une présence forte.
17/06/2026, 17:06
L’historien italien Carlo Ginzburg est mort à Bologne, à l’âge de 87 ans. Figure majeure de l’historiographie contemporaine, il aura profondément transformé la manière de raconter le passé, en déplaçant le regard vers les marges, les archives judiciaires, les croyances populaires, les détails apparemment secondaires et les indices presque invisibles.
17/06/2026, 15:49
Le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France s'est ouvert, ce mercredi 17 juin, sur une série d'allocutions autour de la thématique choisie pour cette 71e édition, l'hospitalité. Dans une période « complexe », l'organisation entend « laisser la place au débat ».
17/06/2026, 14:43
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