Maison Eliza, de la bouteille à la mer à une collection chez Glénat Jeunesse

Cinq nouveautés par an et la ligne de Maison Eliza : des albums illustrés pour les jeunes enfants, entre douceur, poésie, rêve, curiosité et ouverture au monde.

Glénat prolonge l’aventure éditoriale

Le 5 septembre 2024, Maison Eliza avait rendu publique la fragilité de sa situation. La maison indiquait alors être « depuis quelques mois en grande difficulté », dans un contexte économique pesant sur l’ensemble de la chaîne du livre, et plus particulièrement sur les maisons d’édition indépendantes. Après huit ans d’activité, elle revendiquait 50 titres publiés, et disait chercher une solution pour éviter l’arrêt de la diffusion de ses ouvrages.

Quelques mois plus tard, le 17 janvier 2025, Glénat Jeunesse annonçait l’arrivée de Maison Eliza dans son catalogue. Les premiers titres repris étaient annoncés pour le 1er février 2025, avec la promesse de nouveautés inédites à venir. L’opération prend aujourd’hui une forme plus structurée : les albums Maison Eliza deviennent une collection à part entière au sein de Glénat Jeunesse.

Fondée en février 2016 par Pauline Basset et Flora Prevosto, Maison Eliza s’était spécialisée dans les albums jeunesse. Sa ligne éditoriale reposait sur une image centrale : l’envol.

Maison Eliza publiait peu, avec une ligne claire : des albums jeunesse choisis pour leur qualité graphique et les valeurs qu’ils portaient - solidarité, respect des autres et de la nature, acceptation de soi, ouverture au monde. La maison revendiquait aussi une fabrication attentive, en France ou en Europe, et un engagement solidaire : pour cinq albums achetés, un livre était offert à un enfant ayant peu accès à la culture.

Une des deux fondatrices poursuit l'aventure

Chez Glénat Jeunesse, la nouvelle collection est développée aux côtés de Pauline Basset. Aude Sarrazin, directrice éditoriale de Glénat Jeunesse, présente ce rapprochement comme l’écriture d’un « nouveau chapitre » commun. L’éditeur annonce la volonté de proposer aux jeunes lecteurs et lectrices des albums qui allient douceur, poésie et ouverture au monde.

La collection permet aussi de retrouver plusieurs noms déjà familiers de Maison Eliza, mais également présents dans l’univers de Glénat Jeunesse : Anne Loyer, Pog, Sandra Le Guen, Ingrid Chabbert, Maurèen Poignonec ou encore Lili la Baleine.

Pauline Basset, responsable éditoriale, réside à Nantes. Après un diplôme de styliste-modéliste spécialisé dans la mode pour enfants, elle a complété sa formation par le graphisme et la maquette. Elle a ensuite travaillé pour de jeunes marques dans la mode et la presse enfantine. En 2014, elle publie cinq livres chez un éditeur suisse, avant de créer Maison Eliza.

Flora Prevosto, responsable marketing, réside à Paris. Passionnée d’écriture, de langues et de voyages, elle a suivi une formation en LEA anglais, italien et espagnol, langues qu’elle parle couramment après plusieurs longs séjours linguistiques, notamment en Italie et en Australie. Elle s’est ensuite spécialisée avec un master en gestion de projets internationaux, avant de devenir autoentrepreneuse dans la communication. Elle a quitté Maison Eliza en décembre 2025.

Glénat remet Eliza en rayon

Trois nouveautés structurent le programme 2026 présenté par Glénat Jeunesse. La première, Un dimanche en cuisine, de Seoha Lim, est parue le 6 mai. L’album, destiné aux enfants dès 4 ans, suit une famille réunie autour de la préparation du repas. Papa revient du marché avec un panier plein : que va-t-on cuisiner aujourd’hui ? Le livre met en parallèle les jeux imaginaires d’un enfant et la préparation du repas par ses parents. Deux recettes complètent l’album : des spaghettis à la sauce tomate et une tarte aux pommes.

Le 3 juin est paru Matcha et compagnie, de Cécile Elma Roger et Marjorie Béal, dès 4 ans. Matcha est un petit chien de bonne nature, à la fois craintif et curieux. Il est accompagné de Sencha et de Bouilloire, le bus dans lequel les deux amis se déplacent. Quand il est stressé, Matcha boit du thé au lait et fait du yoga. Dans ce premier tome, les compagnons découvrent les joies du camping et du jardinage, entre rencontres, aventures, colères, peurs et questionnements sur le monde et la vie.

Le 26 août paraîtra Le Ballon de Cerise, d’Anne Loyer et Lili la Baleine, dès 5 ans. L’album entend déconstruire les stéréotypes de genre avec humour et fraîcheur, à hauteur d’enfant. Cerise aime les ballons, mais on ne lui offre jamais ce qu’elle aime : sa chambre est pleine de poupées, de robes de poupées, d’accessoires et de maisons de poupées, au point qu’il devient difficile d’y circuler.

Glénat annonce aussi d’autres titres et reprises, dont La course de glisse, de Seoha Lim, et La meute 2, de Sandra Le Guen et Maurèen Poignonec. Le catalogue Maison Eliza intégré à Glénat Jeunesse rassemble par ailleurs des albums déjà publiés, parmi lesquels À la mer, Mauvaise graine, Des émotions, Un lion très coquet, plusieurs tomes de Mizu et Yoko, La meute, Ma ville inconnue, ou encore Pierre et le loup.

Crédits photo : Pauline Basset et Flora Prevosto (©Dame de coeur, Maison Eliza, Glénat)

Par Hocine Bouhadjera

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