À Barcelone, READ réunira plus de 400 éditeurs et magazines

La première édition avait eu lieu en 2025. Elle avait rassemblé 253 éditeurs et magazines issus de 44 pays. L’édition 2026 annonce donc un nombre plus élevé de participants et de pays représentés.

La convention associera des maisons d’édition, des magazines, des médias culturels, des podcasts et des plateformes intellectuelles. Ces acteurs se retrouveront pendant trois jours à Barcelone. Le format prévu mêle rencontres professionnelles et programme public.

La liste des structures associées à l’organisation réunit plusieurs acteurs de l’édition et de la presse d’idées. Radical Books Coop porte l’événement. Verso Books, La fabrique, Jacobin Magazine et Brumaire Verlag apportent leur soutien international.

Des rendez-vous de droits aux conférences ouvertes

Des cessions de droits sont prévues pendant la convention. Les participants pourront aussi présenter leurs catalogues et discuter de projets communs. L’objectif annoncé est de favoriser des alliances entre structures issues de différents pays.

Le format met l’accent sur les échanges entre professionnels du livre et des médias culturels. Les participants sont appelés à partager leurs pratiques et à renforcer leurs réseaux. La convention prévoit également des discussions sur des formes de coopération à long terme.

Un programme public gratuit de débats et de conférences est annoncé pour s'ajouter aux rendez-vous réservés aux professionnels.

Un focus sur l’essai et la pensée critique

READ a été créée à partir d’un constat formulé par ses organisateurs : les grandes conventions internationales du livre ne proposent pas toujours d’espaces spécifiquement consacrés à l’essai et à la pensée critique. La convention entend répondre à ce manque en ciblant les publications et les projets liés à la circulation des idées.

Les organisateurs relient cette orientation à plusieurs enjeux : l’urgence climatique, la montée de l’extrême droite et la fragmentation de la sphère publique. Ils mettent aussi en avant la concentration des industries culturelles et le rôle d’infrastructures médiatiques et politiques dans la diffusion de discours réactionnaires.

La liste des structures françaises participantes comprend notamment La fabrique éditions, Éditions Robert Laffont, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Actes Sud, Payot & Rivages, Gallimard, La Découverte et les Éditions du Seuil. Elle mentionne aussi Rue de l’Échiquier, Textuel, Inculte, Divergences, B42, Wildproject, Les Petits Matins et Raisons d’Agir. Des revues, agences et plateformes figurent également dans cette sélection, parmi lesquelles Lundi Matin, La Revue des livres et des idées, Publishing Perspectives, The Funambulist et The Markaz Review.

Crédits photo : Arc de triomphe de Barcelone, par Jorge Franganillo, CC BY 3.0

Par Dépêche

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