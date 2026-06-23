Canicule : la finale des Petits champions de la lecture déplacée au Musée Guimet

L’organisation indique que la santé et le bien-être des enfants, de leurs familles et de leurs accompagnants restent sa priorité. L’événement est donc maintenu, mais transféré dans un espace climatisé. Le service de presse reste disponible pour répondre aux questions liées à ce changement de dernière minute.

La Grande finale viendra clore l’édition 2025/2026 du grand jeu national de lecture à voix haute, destiné aux enfants de CM1 et CM2. Créée en 2012, l’association Les Petits champions de la lecture veut développer le goût de lire chez les 8-11 ans en leur proposant de choisir un texte, de se l’approprier et de le lire devant un public.

Cette édition rassemble plus de 220.000 enfants, soit plus d’un élève de CM1/CM2 sur dix, en France comme à l’étranger. Après les étapes organisées dans les classes ou groupes participants, puis les finales départementales et régionales, la finale nationale réunit 15 jeunes lecteurs et lectrices : un finaliste pour chaque région de France métropolitaine, un représentant de l’Outre-mer et une finaliste Monde issue du réseau des établissements français à l’étranger.

Les finalistes 2026 porteront ainsi les couleurs de leurs territoires : Kalypso pour le Centre-Val de Loire, Nina pour les Pays de la Loire, Yaëlle pour l’Occitanie, Nelya pour l’Île-de-France, Zola pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, Line pour la Nouvelle-Aquitaine, Sarah pour la Bourgogne-Franche-Comté, Jasmine pour les Hauts-de-France, Léon pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, Célia pour le Grand Est, Hanna pour la Bretagne, Adam pour la Corse, Faustine pour la Normandie, Mahery pour l’Outre-mer, depuis Mayotte, et Flora pour la finale Monde, depuis le Brésil.

Lors de cette dernière étape, chaque enfant lit à voix haute un extrait d’un roman jeunesse pendant quelques minutes. L’édition met également en avant la littérature jeunesse contemporaine : une sélection de 15 romans parus en 2025 a été constituée pour la Grande finale, chaque finaliste formant un binôme avec l’auteur ou l’autrice de l’ouvrage qui lui a été attribué.

Le concours se déroule en quatre temps au fil de l’année scolaire : une première sélection dans les classes ou groupes participants, une finale départementale, une étape régionale, puis la Grande finale nationale. Les Petits champions de la lecture rappellent que le jeu repose sur une idée simple : faire de la lecture à voix haute un exercice de partage, de plaisir et de confiance, plutôt qu’une performance scolaire.

Le dispositif bénéficie du parrainage du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Culture. Il est présidé par Antoine Gallimard et marrainé par Clémentine Beauvais, autrice jeunesse et enseignante-chercheuse en littérature jeunesse. Radio France est également partenaire de cette 14e édition, dans le cadre de son engagement pour le livre et la lecture.

La Grande finale 2026 sera diffusée en direct sur YouTube, depuis le Musée Guimet. L’association prévoit aussi une captation audiovisuelle de l’événement, disponible ensuite en replay sur sa chaîne YouTube.

Crédits photo : Musée Guimet (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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