Un père violent, un frère sous emprise, une fille sacrifiée

Depuis la prison, la jeune Zoé Bromberg écrit à une certaine Isabelle, amie de son oncle, pour la prier de lui trouver un avocat. Afin de convaincre son ex-mari, ténor du barreau, de défendre l’accusée, Isabelle entreprend alors de lui raconter ce qu’elle sait – ou croit savoir – à propos des Bromberg. Et notamment de la relation destructrice qu’entretiennent deux frères : Dimitri, l’aîné, pilote dans l’armée de l’air, père de Zoé, figure de domination et de violence, et Gaspard, le cadet, victime de son emprise.

Peu à peu, les points de vue se déplacent, d’autres voix se succèdent, s’entrelacent et dévoilent l’histoire d’une famille française en proie à ses démons. Une constellation de destins dévastés, minée par les secrets, les traumatismes, les manipulations, et qui s’est complètement désintégrée à partir du jour où la mystérieuse et turbulente Alexis de la Paz, elle-même pilote virtuose, est arrivée pour épouser Dimitri.

Les éditions Le Cercle Ouvert vous proposent un extrait en avant-première :

Née en 1991, Élise Lespade vit et travaille à Paris depuis une quinzaine d’années. Paradisi Gloria est son premier roman.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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