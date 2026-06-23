RMC Story de Philippe Pichon : dictionnaire d’un amoureux transi du théâtre classique

RMC Story n’est pas un livre sur la station radio monégasque, mais un essai sur les trois principaux auteurs de théâtre du XVII : Racine, Molière et Corneille. Avec une faconde bien particulière et un humour très potache (parfois, disons-le, « très espiègle de khâgneux »), Philippe Pichon revisite l’histoire littéraire de ce siècle.

En préambule, Philippe Pichon reprend les mots d’Anouilh pour poser les bases du drame et de la tragédie : « La tragédie, dit-il, est une fatalité à laquelle nous ne pouvons rien, l’intervention des forces supérieures dans les affaires humaines, tandis que le drame est une fatalité que les hommes se créent, par sottise, par maladresse, par négligence ».

À partir de ce postulat, l’auteur dissèque les œuvres des dramaturges ainsi que leur parcours. Agrémenté par ses notes d’hypokhâgnes, ce livre est une révision passionnante écrite par un passionné de littérature.

Pour Racine, Philippe Pichon loue le génie du rythme et son élégance, Molière est une canaille cynique et intelligente qui a mis son talent au service du pouvoir en reniant au passage, ses idéaux ; quant à Corneille, il a la préférence de l’auteur qui n’hésite pas à le couvrir d’éloges : « C’est la tendresse au sein de la déchirure, c’est l’amour dans ses impétuosités et dans sa pâleur, c’est l’existence qui se déroule comme un songe, c’est l’illusion comme source de vérité. »

Replaçant les pièces de théâtre dans leur époque et l’histoire personnelle des auteurs, Philippe Pichon nous donne un cours magistral sur le siècle des Lumières en exhumant des auteurs oubliés et des œuvres remisées dans le placard de l’Histoire.

En fin de l’essai, un dictionnaire Racine-Molière-Corneille (sous-titré « Glossaire pour khâgneux attardés et routiers en avance sur l’itinéraire ») offre un résumé documenté et argumenté des trois auteurs, agréable pour les nostalgiques des années lycées, indispensables pour les lycéens qui vont passer le Bac français.

Dictionnaire amoureux teinté de roman historique, parsemé d’un brin de folie et d’un humour à décrisper un académicien réactionnaire, ce livre séduit par un ton différent et la richesse des propos, il est un outil efficace et indispensable pour celles et ceux qui sont appétant de littérature classique ou d’étudiants en manque d’inspiration , exaspérés par le trop rigide enseignement scolaire.

Par Christian Dorsan

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