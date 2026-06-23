Arte installe ses caméras au Festival d’Avignon 2026

Dix ans après son adaptation de 2666, Julien Gosselin retrouve l’œuvre de Roberto Bolaño, qu’il fait dialoguer avec le lyrisme noir des Chants de Maldoror de Lautréamont. À la lisière de la beauté et des ténèbres, le metteur en scène, directeur de l’Odéon Théâtre de l’Europe à Paris, compose un théâtre-monde où s’enchevêtrent les époques, les langues et les continents, de l’Europe à l’Amérique latine, pour explorer les zones où l’art et le mal cheminent côte à côte.

Présenté comme l’une des créations les plus attendues de cette édition anniversaire, le spectacle croise théâtre, cinéma et performance. La captation, réalisée par Isabelle Julien, a été enregistrée les 8 et 9 juillet à Avignon.

La distribution réunit Guillaume Bachelé, Rita Benmannana, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine Goron, Jeremy Lewin, Jeanne Louis-Calixte, Cyril Metzger, Victoria Quesnel, Achille Reggiani, Lucile Rose et Maxence Vandevelde. La réalisation est signée Isabelle Julien. Le spectacle est coproduit par ARTE France, La Compagnie des Indes, l’Odéon Théâtre de l’Europe et le Festival d’Avignon.

ARTE remet aussi en avant plusieurs événements du Festival d’Avignon 2025, disponibles sur arte.tv : Les incrédules, de Samuel Achache, jusqu’au 22 juillet 2026, ainsi que Jean-Michel Othoniel — Un artiste dans Avignon.

Sur place, ARTE et la Maison Jean Vilar proposent également Retour sur images, un cycle de projections et de rencontres autour de l’histoire et du présent du Festival d’Avignon. Trois rendez-vous sont annoncés : mardi 7 juillet à 14h30, mardi 14 juillet à 14h30 et mercredi 22 juillet à 11h, à la Maison Jean Vilar. La sélection d’archives sera suivie de rencontres avec les chorégraphes Mathilde Monnier et Boris Charmatz, ainsi qu’avec l’historien Patrick Boucheron. L’entrée est libre.

Le samedi 11 juillet à 11h, au Cinéma Utopia d’Avignon, ARTE présentera l’intégrale de la série Etty. Créée, écrite et réalisée par Hagai Levi, connu notamment pour BeTipul et The Affair, la série transpose l’histoire d’Etty Hillesum dans un Amsterdam contemporain où l’occupation nazie resserre peu à peu son étau.

La fiction suit le cheminement intérieur de cette Néerlandaise juive morte à Auschwitz à l’âge de 29 ans, depuis sa rencontre avec Julius Spier, thérapeute et bientôt amant qui l’incite à écrire, jusqu’à son départ volontaire pour le camp de Westerbork. Ses journaux intimes, devenus un succès d’édition, nourrissent ce récit porté par Julia Windischbauer. La projection sera suivie d’une rencontre avec Hagai Levi et Julia Windischbauer. Une billetterie est prévue.

La série réunit Julia Windischbauer, Sebastian Koch, Leopold Witte, Gijs Naber, Claire Bender et Evgenia Dodina. Elle est coproduite par ARTE France, SWR, RBB, Les Films du Poisson, Komplizen Serien, Topkapi Series et Quiddity Productions. Produite entre la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, elle compte six épisodes de 45 minutes et sera disponible sur arte.tv.

Le lundi 13 juillet à 16h, à la Collection Lambert, ARTE proposera en avant-première La danse des possibles, film écrit et réalisé par Alicia Harrison. Pendant plusieurs mois, la compagnie Shonen y initie des enfants atteints de troubles moteurs sévères à une pratique de danse fondée sur le contact et l’écoute mutuelle. Interprètes et enfants apprennent à dialoguer par le corps, jusqu’à une performance collective à l’Opéra de Massy.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Alicia Harrison et la compagnie Shonen. L’entrée est libre. Le film, coproduit par ARTE France, Temps noir et June Films, est annoncé prochainement sur arte.tv.

Du 15 au 25 juillet, tous les jours de 11h10 à 18h, la Collection Lambert accueillera aussi Le théâtre des yeux clos, salon d’écoute ARTE Radio. Le dispositif fera entendre des voix de femmes convaincues de la puissance de la poésie sur le monde. ARTE présente ce rendez-vous comme une pause sonore, musicale et poétique, à l’abri de la chaleur d’Avignon. L’entrée est libre.

Ces rendez-vous accompagnent une 80e édition du Festival d’Avignon placée sous le signe de l’ouverture internationale. Le coréen est la langue invitée de 2026, après l’anglais, l’espagnol et l’arabe. Le Festival présente cette invitation comme une plongée dans une culture devenue mondiale par sa littérature, son cinéma, ses séries, sa musique et sa gastronomie, mais aussi par ses formes théâtrales, chorégraphiques et traditionnelles revisitées par des artistes contemporains.

Crédits photo : Cour d’honneur du Palais des papes — Christophe Raynaud de Lage / Arte

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Par Hocine Bouhadjera

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