L’été de Radio France : Sylvain Tesson et Nietzsche en tête d’affiche

Parmi les nouveautés les plus littéraires de l'été de France Inter, L’Odyssée de Pagnol, portée par Ariane Ascaride, sera diffusée en août, du lundi au vendredi à 13h20. L’émission prend Marseille pour point de départ : au bout d’une rue de la ville, un buste d’Homère rappelle la figure du conteur antique. France Inter établit alors un parallèle avec Marcel Pagnol, présenté comme l’héritier de ce don de récit.

Depuis la cité phocéenne, l’auteur a fait parler des personnages devenus une manière de peindre l’humanité. Ariane Ascaride, elle aussi enfant de Marseille, racontera cette filiation artistique à travers les correspondances et les œuvres de Pagnol.

Sylvain Tesson raconte Nietzsche

Autre rendez-vous très identifié : Un été avec Nietzsche, confié à Sylvain Tesson, du lundi au vendredi à 7h55. L’écrivain invitera les auditeurs à redécouvrir le philosophe du Gai Savoir. France Inter promet une traversée estivale faite d’aphorismes, de fulgurances, d’acceptation de la vie et de vérité du corps, que l’on soit « à la campagne, en bord de mer ou en pleine montagne ».

La philosophie restera aussi présente avec Sous le soleil de Platon, de Charles Pépin, du lundi au vendredi à 9h, à partir du 6 juillet. L’émission de philosophie pratique, existentielle et intime revient pour sa saison estivale. Chaque matin, Charles Pépin recevra une personnalité pour un échange libre, destiné à la faire apparaître sous un jour nouveau, jusqu’à formuler peut-être sa propre philosophie de vie.

Les amateurs de fiction retrouveront également Signé Lupin, avec François Morel, du lundi au vendredi à 13h20 à partir du 13 juillet, puis à 20h55 dans la grille du soir. Le personnage créé par Maurice Leblanc s’inscrit ainsi parmi les podcasts et formats narratifs que France Inter fait revenir à l’antenne pendant l’été.

Plusieurs rendez-vous de France Inter se prolongent aussi en librairie, avec des titres comme Very Good Stones Trip, Un printemps avec Arsène Lupin, Un été avec Romain Gary ou Alfred Dreyfus. Le combat de la République !

Un « pain »

La langue, elle, sera au centre des Mots nouveaux, rendez-vous de Mathilde Serrell du lundi au vendredi à 8h50. De « pain » à « goumin », de « whippin » à « dinguerie », de « GOAT » à « cringe », l’émission décryptera ces expressions qui circulent entre réseaux sociaux, pop culture et R&B, et montrent comment le français se transforme au quotidien.

Le week-end prolongera cette présence du livre et des idées. Le samedi à 19h, Les admirations littéraires s’installeront dans la grille. Le dimanche, Le Masque et la Plume, avec Rebecca Manzoni et Charlotte Lipinska, sera proposé à 10h puis rediffusé à 20h10. À 11h, Pierre Judet présentera Quand les dieux rôdaient sur terre, dans une spéciale « Odyssées ». Le dimanche soir, Nicolas Demorand prendra l’antenne avec Si besoin, à 19h.

France Inter fera également une large place aux podcasts qui « s’invitent à l’antenne ». Parmi eux : Espions, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, à 20h10 en semaine ; Le Code a changé, de Xavier de La Porte, le samedi et le dimanche à 18h ; Femmes d’exception, de Laure Adler, le dimanche à 16h ; Chroniques d’une célibataire, de Louise Aubery, le samedi à 23h ; ou encore In Extremis : les naufragés, de Daniel Fiévet, le week-end à 14h.

La grille fera aussi une large place à la musique, avec Music Queer puis Music Queens, de Rebecca Manzoni, consacrés aux chansons des fiertés puis aux hymnes féministes, ainsi que La Canción, de Camille Diao, sur l’essor mondial des musiques latines. France Inter annonce également playlists, concerts inédits et festivals tout au long de l’été.

Le reste de la programmation reprend les grands repères de l’antenne : Le 6/9 de l’été, Grand bien vous fasse, On va déguster, Le Débat de midi, Le Jeu des 1000 euros, Le Temps d’un bivouac, Affaires sensibles, À la régulière, Le Mag de l’été, Le Téléphone sonne, Les P’tits Bateaux ou encore La Playlist Sound System.

Les Grandes Traversées reprennent l’été

De son côté, France Culture invite les auditeurs à « changer de rythme » et à « prendre le temps », du 6 juillet au 30 août. L’antenne fera son été avec Jules Verne, Mary Shelley, Samuel Beckett, André Breton, H.G. Wells, Pascal ou encore Michel Foucault, tout en maintenant ses grands rendez-vous d’actualité, de débat, de savoir et de création documentaire.

Du lundi au vendredi à 9h, Les Grandes Traversées proposeront des documentaires en cinq épisodes consacrés à des destins hors du commun et à des moments décisifs de l’histoire. La saison débutera du 6 au 10 juillet avec La Joconde sort du silence, où Mona Lisa raconte son incroyable destin, de l’atelier de Léonard de Vinci à sa vitrine blindée du Louvre, en passant par son vol en 1911 et son devenir d’icône mondiale.

Le cycle se poursuivra avec Jules César, un rendez-vous avec la mort, “Iter ad mortem”, du 13 au 17 juillet, qui reconstitue la marche vers les ides de mars à partir de Plutarque, Suétone et Shakespeare. Suivront Verdun, 1916 : au cœur d’une guerre totale, du 20 au 24 juillet, autour des mémoires française et allemande de la bataille, puis Aliénor d’Aquitaine, la Reine aux deux couronnes, du 27 au 31 juillet, récit d’une vie traversée par les royaumes, les alliances, la croisade, la rébellion et la prison.

En août, France Culture consacrera ses Grandes Traversées à Marlene Dietrich, la muse rebelle, du 3 au 7 août, de Berlin à Hollywood, de Paris aux ruines de l’après-guerre ; à François d’Assise, la sainteté est un sport de combat, du 10 au 14 août, qui cherchera l’homme révolté derrière l’image figée du saint ; à Toussaint Louverture, l’esclave qui a dit non, du 17 au 21 août ; puis aux Mondes de Jules Verne, du 24 au 28 août, avec Phileas Fogg, le capitaine Nemo, Michel Strogoff et les grands imaginaires d’aventure nés de son œuvre. Ces séries seront rediffusées à 20h.

Penser avec les grandes figures

Autre case importante des étés de France Culture : Avoir raison avec…, programmée à 13h puis rediffusée à 19h02. La collection met en résonance avec notre époque des figures de la pensée, des arts, des sciences et de la littérature. Elle s’ouvrira avec Pascal, par Aïda Ndiaye, avant de se consacrer à Niki de Saint Phalle, H.G. Wells, Mary Shelley, Sophie Germain, Samuel Beckett, Frida Kahlo et André Breton.

À 15h, Marie Richeux prendra le relais avec Le Book Club — Dans la bibliothèque de…. L’émission, rediffusée à 22h du 6 au 10 juillet, annonce clairement son ambition : entrer dans les bibliothèques, les lectures et les paysages intérieurs de ses invités.

Les écrivains seront également présents dans les Masterclasses, grands entretiens de référence consacrés à la création culturelle. La grille réunira notamment Clément Hervieu-Léger, Marie-Hélène Lafon, Laura Vazquez, Ugo Bienvenu, Abdellah Taïa, Annette Becker, Souleymane Bachir Diagne et Philippe Jaenada. Une seconde série accueillera Alex Lutz, Marianne Crebassa, Thylacine, Catherine Meurisse, Nicolas Becker, Akira Mizubayashi, Sonia Wieder-Atherton et Marion Brunet.

La fiction et les formes écrites auront aussi leur place avec une semaine spéciale au Festival d’Avignon, du 6 au 10 juillet, autour de lectures et de créations originales. France Culture annonce des rendez-vous avec Tiago Rodrigues, Bora Chung, Lautréamont, Thomas Bernhard, Colette, Didier-Georges Gabily ou encore Elfriede Jelinek. Les textes seront portés par plusieurs voix, dont Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Laetitia Dosch, Jacques Gamblin, Micha Lescot et Alex Lutz. Caroline Broué sera en public et en direct dans Les Midis de Culture, à 12h, puis le rendez-vous sera repris à 20h.

Foucault célébré pour son centenaire

Le dimanche soir, France Culture proposera aussi Michel Foucault retrouvé : 16 leçons de philosophie, avec Didier Fassin, à 18h15, à l’occasion du centenaire de la naissance du philosophe en 2026.

La série s’appuie sur des extraits restaurés de ses cours au Collège de France, où il enseigna de 1970 à sa mort en 1984. En 16 épisodes, elle revient sur une pensée qui a interrogé le pouvoir, la vérité, la folie, la prison, la sexualité ou encore le rapport à soi. Ces archives permettent d’entendre Foucault au travail, dans une parole mouvante, parfois hésitante, toujours en déplacement. Le podcast, réalisé en partenariat avec le Collège de France et les éditions du Seuil, est disponible depuis le 16 juin.

À noter également, sur France Musique, la série George Sand, l’âme musicienne, proposée par Charlotte Landru-Chandès du 13 au 19 juillet. À l’occasion des 150 ans de la mort de l’écrivaine, le programme revient sur son rapport profond à la musique, bien au-delà de sa relation avec Frédéric Chopin : le piano, la harpe, le chant, l’opéra, les musiques folkloriques, mais aussi ses liens avec Pauline Viardot, Franz Liszt et Nohant, où Chopin composa une grande partie de son œuvre.

Avec la participation de Sandrine Bonnaire, la série retrace le parcours d’une femme libre, de la campagne berrichonne à Paris, Venise, Majorque et Madrid.

Crédits photo : Luis Levrato (CC BY 2.0)

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Hocine Bouhadjera

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