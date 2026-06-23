Trois livres pour redécouvrir Marc Bloch, historien et résistant

Car Marc Bloch occupe une place singulière dans notre mémoire collective. Résistant fusillé par les Allemands en juin 1944 ; fondateur, avec Lucien Febvre, de la revue Annales ; médiéviste, il est devenu au fil du temps l'une des figures les plus importantes de l'histoire française et l'auteur d'une œuvre dont l'ambition demeure profondément moderne : comprendre les hommes dans toute la complexité de leurs sociétés.

Avec Écrits de guerre (1914-1918), le lecteur découvre d'abord un homme confronté à l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Lettres, notes, témoignages et réflexions permettent de suivre le parcours d'un soldat plongé dans la Première Guerre mondiale. Au-delà du récit des combats, ces textes montrent déjà cette attention constante portée aux comportements humains, aux mécanismes collectifs et aux réalités du terrain qui caractériseront l'ensemble de son travail.

Cette même exigence se retrouve dans Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien. Devenu un classique, l'ouvrage interroge ce qui constitue le cœur même de la discipline. Comment comprendre le passé ? Comment travailler sur des traces souvent fragmentaires ? Quel regard porter sur les sociétés disparues ? Loin des idées reçues qui réduisent parfois l'histoire à une accumulation de dates ou d'événements, Marc Bloch rappelle qu'elle est avant tout une enquête menée sur les hommes et les femmes qui nous ont précédés.

Le troisième volume, Les Caractères originaux de l'histoire rurale française, permet de mesurer l'ampleur de son apport scientifique. Pour la première fois, un historien mobilise conjointement les apports de l'archéologie, de la géographie, de la linguistique et de l'histoire afin de mieux comprendre l'évolution des campagnes françaises. Marc Bloch y décrit notamment les grands paysages agraires qui structurent le territoire et montre combien les héritages du passé continuent de façonner les espaces que nous habitons encore aujourd'hui.

À travers ces trois titres se dessine le portrait d'un homme convaincu que l'histoire ne sert pas à célébrer le passé mais à mieux comprendre le présent, voire à appréhender l'avenir, mais certes pas l'inimaginable…

À l'heure où la Nation rend hommage à Marc Bloch et à Simonne Vidal, cette triple réédition rappelle que les grands historiens ne nous parlent jamais uniquement d'hier. Ils nous aident aussi à regarder autrement le monde dans lequel nous vivons.

À bon entendeur…

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com