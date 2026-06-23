John Rebus, l’enquêteur prisonnier qui refuse de lâcher la vérité

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Infatigable Ian Rankin ! Quatre décennies se sont écoulées depuis qu'il nous a donné à lire la première enquête de son inspecteur au nom d'énigme, John Rebus, dans L'étrangleur d'Édimbourg (l'ouvrage vient d'ailleurs d'être réédité en poche). Un cycle romanesque qu'il convient d'apprécier dans sa totalité fluide. Une sorte de « comédie humaine », avec ses personnages reparaissant d'un livre à l'autre (comme dans celle de Balzac), indissociable de la ville d'Édimbourg. Et de l'Écosse tout entière, d'ailleurs. Par Jean Miniac.
Le 23/06/2026 à 12:01 par Auteur invité
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23/06/2026 à 12:01
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Pourtant, au seuil de Minuit à l'ombre, une rupture impensable s'est produite. Rebus est en prison. À perpétuité. Il a tué, par erreur et sans le vouloir si l'on peut dire, le caïd qui exerçait sa mainmise sur Édimbourg, Big Ger Cafferty. Il n'avait voulu que lui faire peur, dit-il, en lui plaquant un coussin sur le visage. Mais « Cafferty était mort, après que son cœur avait lâché, laissant Rebus sous le coup d'une inculpation de meurtre » (cette scène est racontée à la fin de l'épisode précédent, Un cimetière dans le cœur).
Au moment où s'ouvre le roman, un détenu vient d'être égorgé dans sa cellule. Les soupçons se portent sur les gardiens, mais rien n'est sûr. Peu après, à l'extérieur de la prison, une collégienne disparaît. On apprend qu'elle posait pour un site pornographique. Quelque temps plus tard, c'est le propriétaire de ce site, une ancienne gloire du football, qui est retrouvé assassiné dans sa cuisine.
Il y a donc un émiettement de faits horribles qui sont tout à la fois un défi à la logique et à l'unité. Et c'est là que la puissance conceptuelle de Rebus fait merveille : sa pénétration, sa passion inextinguible pour la vérité, et sa capacité à établir le lien unissant des éléments apparemment disparates. Ce qui l'amènera à affirmer au cours du roman : « Trois enquêtes n'en font plus qu'une. »
À cette occasion, un renversement admirable se produit : cet homme, physiquement décrépit, en rupture d'activité depuis de nombreuses années (il est bientôt septuagénaire), flétri par l'opprobre d'une condamnation pour meurtre, cet homme, donc, non seulement a conservé toute son éminence, mais, bien plus, celle-ci est reconnue au sein même de la prison. Ce qui nous vaut un passage d'anthologie où le directeur, Howard Tennent, supplie quasiment Rebus de l'aider à élucider le meurtre du détenu :
Vous voulez bien le faire quand même ? Me rendrez-vous ce service ?
— Ça fera toujours passer le temps, j'imagine.
Tennent tendit la main à Rebus.
Certes, le roman, et les enquêtes qui l'animent, se déroule sur deux plans : dans la prison et hors de celle-ci. Mais il est clair que le foyer de la narration, son cœur vital, se trouve dans la prison. Et là, il faut souligner à quel point la texture narrative ne se déploie pas seulement dans les faits, mais entre les faits. Car l'univers carcéral, tel que le dépeint Rankin, n'est pas figé. Il est en mouvement.
Il se compose même d'une succession quasi incessante de mouvements, de passages : les prisonniers, seuls ou en groupe, vont de la bibliothèque au réfectoire, de leurs cellules au parloir, du préau à la douche ; ils arpentent les couloirs dans leur quartier de détention, et, souvent, dans l'embrasure de la cellule de Rebus, s'inscrit la silhouette d'un détenu, bienveillant ou hostile, qui vient s'entretenir avec lui… Tout cela compose une sorte de ballet hypnotique, dans le clair-obscur carcéral, qui a quelque chose de fascinant. Mais qui est, aussi, à l'image de la fermentation intellectuelle incessante de Rebus. De sa traque de la vérité.
Au directeur qui s'impatiente de le voir obtenir un résultat, il répond : « Vous vous dites peut-être que je suis lent, mais c'est comme ça que je travaille. (Rebus fit tournoyer son index dans l'air.) En cercles, lentement, vers l'intérieur. »
Rebus ne semble pas se préoccuper de l'utilité sociale de ses efforts. Si, au cas par cas, ceux-ci peuvent aider quelqu'un à se tirer d'embarras, bien sûr il en sera content ; mais il est d'abord et avant tout un amant de la vérité. Et, en cela, un double de l'auteur, dont la puissance d'investigation tend à aller, lentement, au cœur des choses. Vers l'intérieur.
Rebus, c'est l'enquête faite homme. Il vit son investigation dans une sorte d'absolu, même si son appétence pour la justice est réelle. La suite, hélas, ne lui donnera pas tort : certes, les affaires criminelles seront résolues ; mais la vérité ne trouvera pas de traduction juridique. Les coupables resteront impunis.
Lorsque Rebus lance à Darryl Christie, le nouveau caïd qui a remplacé Cafferty — c'est lui qui a planifié l'assassinat du détenu — : « La vérité va éclater, Darryl (…) Tu sais très bien que je vais tout leur dire », celui-ci lui répond cyniquement : « Fais donc. Je peux t'aider à monter sur le toit, si tu veux — tu pourras le crier de là-haut, pour le bien que ça fera. Bienvenue dans le monde réel… »
Dans le monde réel, de bonnes nouvelles peuvent aussi arriver. À la fin du livre, l'avocat de John Rebus s'apprête à lui annoncer le succès de son pourvoi en cassation. Et donc, sa libération prochaine.
Pour autant, ce n'est nullement un happy end.
Si l'on devait définir la tonalité exacte dans laquelle Rankin entend enclore la signification de son livre, on dirait : un mélange d'amertume et de douceur.
Amertume, puisque, la vérité une fois obtenue, la justice ne passera pas (et Darryl Christie continuera de régner sur Édimbourg depuis sa prison). Douceur, puisque Rebus retrouvera la liberté, et avec elle sa fille Samantha, sa petite-fille Carrie, sans oublier son chien Brillo !
Mais cette fin douce-amère contient peut-être une leçon : la vie ne paraît jamais aussi précieuse que lorsqu'on la perçoit, malgré tout, à travers les ombres du désenchantement.
L'Alfa passa un dernier contrôle à la guérite, puis les grilles s'ouvrirent lentement et soudain ils se retrouvèrent à l'extérieur des hauts murs de la prison. Rebus n'arrivait pas à détacher les yeux de l'ampleur du ciel parsemé d'une myriade de nuages cotonneux, et puis la circulation, les gens, les maisons, les boutiques… tout (…) Il se laissa aller contre l'appuie-tête et contempla le monde merveilleux qui défilait derrière la vitre.
Un très grand livre.
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 03/06/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,70 €
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En 1948, Aïda et sa famille sont contraints de quitter leur village de Palestine. Commence l’exil : du camp de Baalbek à Beyrouth. Comment recréer les liens perdus quand le quotidien d’Aïda est marqué par l’absence d’un mari distant ? Quand la ville lui demeure étrangère ? Quand la solitude est telle que ses enfants sont obligés de s’occuper d’elle, au prix de leurs libertés ?
19/06/2026, 09:00
Dans la pampa, plaine couverte à perte de vue de champs de maïs, un train postal interminable, chargé de marchandises inutiles et de lettres sans destinataires, traverse des paysages envahis par le silence.
19/06/2026, 08:00
Au Stanhope Plaza, palace new-yorkais où sa mère a choisi d’habiter, Mila rêve de partir sans réussir à franchir le seuil. Entre June, femme d’affaires qui gouverne par l’argent, et Lupita, nounou colombienne devenue son appui, elle s’invente des scénarios démesurés. Aux éditions Au diable vauvert, Le Bruit du melon qui explose est un roman d’apprentissage baroque, drôle et douloureux, sur les familles que l’on fabrique pour survivre. Gare aux éclaboussures, attendues pour le 27 août.
18/06/2026, 13:16
À la Haute-Île, hôpital psychiatrique de Seine-Saint-Denis, plusieurs enfants s’effondrent après le goûter. L’enquête menée par une jeune policière croise bientôt la vie d’une famille installée dans l’enceinte de l’établissement et les archives de Camille Claudel. Publié aux éditions La Tribu, Les agitées compose un récit d’atmosphère où le passé asilaire imprègne chaque détail du présent, de la maison des étangs à la crèche. Une douce folie à venir le 19 août.
18/06/2026, 13:15
Waldo revient sur la presqu’île à l’invitation de sa mère, Diane Schnabel, écrivaine célèbre. Dans la maison achetée au lendemain de son premier succès, elle organise une réception d’été fastueuse, comme un défi lancé au passé. Autrefois, du temps des jours « heureux », les étés se passaient à l’hôtel Wilberforce. Quatre enfants du même âge, Waldo et son frère Adam, Annabel et Olivia Wilberforce, couraient dans les dunes, se baignaient jusqu’à l’épuisement, grandissaient ensemble.
18/06/2026, 09:00
Naples, 1974. Andrea, passionné d’art, inaugure sa première galerie. Il a fait venir une jeune artiste de vingt-sept ans, Marina Abramović, qui l’avait stupéfié lors d’une performance à Belgrade. Marina incarne le corps communiste qui a grandi sous Tito.
18/06/2026, 07:00
Les marchés financiers fascinent depuis longtemps les écrivains, les économistes et les journalistes. Bien avant l’apparition des applications de trading, les livres tentaient déjà d’expliquer les mécanismes de la spéculation, les ressorts psychologiques des investisseurs et les risques liés à la recherche du profit.
17/06/2026, 17:58
Après un premier volume qui a dépassé les 13.200 exemplaires, Beneath the three where nobody sees, de Patrick Horvath revient dans une suite, tout aussi inquiétante. Parce que raconter l’histoire d’une tueuse en série, quand bien même on utilise des animaux anthropomorphiques, cela n’a rien d’un conte de fées… Promenons-nous dans les bois, à partir du 3 juillet.
17/06/2026, 16:55
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