Manga : quand les bibliothèques américaines pensent en séries

Le chariot de retours n’a parfois pas le temps de rejoindre les étagères. Dans une école publique new-yorkaise, Jillian Rudes le laisse près du rayon manga : les lecteurs y repèrent immédiatement le volume qu’ils attendent. La bibliothécaire, également fondatrice de Manga in Libraries, résume ainsi la mécanique observée par Publishers Weekly : « Les lecteurs de mangas sont les plus fidèles : ils veulent le tome suivant et doivent rendre le précédent pour l’obtenir. »

Le reportage, publié le 5 juin, repose sur des témoignages recueillis dans des bibliothèques publiques et scolaires. Il ne prétend pas dresser un bilan statistique national, mais décrit un mouvement très concret : dans les établissements interrogés, le manga attire les adolescents, gagne les plus jeunes comme les adultes et influence directement les décisions d’acquisition.

Les séries d’action et de fantasy liées à l’animation figurent parmi les plus demandées, de Chainsaw Man et Demon Slayer à Jujutsu Kaisen, One Piece ou Les Carnets de l'Apothicaire. Les frontières entre catégories nationales comptent peu face aux usages. Des manhwas coréens, tels Solo Leveling ou True Beauty, circulent dans les mêmes rayons et rencontrent un public comparable. Les bibliothécaires interrogés relèvent aussi une forte demande pour des séries LGBTQ+.

Pour les collections, le succès d’un genre sériel engage les établissements dans la durée. Une nouveauté peut compter trente tomes ou davantage ; acquérir un premier volume entraîne souvent la bibliothèque bien au-delà de son budget de lancement.

À la New Orleans Public Library, la responsable du développement des collections jeunesse Kacy Helwick achète au moins trois tomes avant d’évaluer le potentiel d’une série. Lorsqu’un huitième volume fait l’objet d’une demande et que les précédents circulent bien, l’achat suit logiquement.

Les exemplaires manquants compliquent encore ce travail. Certaines séries anciennes s’avèrent difficiles à remplacer dans les circuits habituels, ce qui oblige parfois les établissements à chercher hors de leurs fournisseurs réguliers.

Le numérique complète alors les rayons physiques : les professionnels cités constatent que les lecteurs de manga passent volontiers du papier à l’écran. À New Orleans, Kacy Helwick observe ainsi que Sakamoto Days circule davantage en ebook qu’en imprimé.

La question du classement ajoute une difficulté spécifique. Les recommandations d’âge fournies par les éditeurs guident l’achat, sans décider à elles seules du rayonnage. Chainsaw Man, très demandé par les adolescents, est par exemple rangé dans les collections adultes à San Antonio en raison de son contenu. Les équipes croisent donc l’étiquetage éditorial, leur connaissance des œuvres et les attentes locales.

Dans les établissements rencontrés par Publishers Weekly, le manga a cessé d’être un genre à présenter comme marginal. Martha Boksenbaum, bibliothécaire jeunesse à Cranston, ne maintient même plus de club dédié : « Les clubs de manga étaient nécessaires : les jeunes devaient trouver les leurs. Aujourd’hui, lire du manga est devenu normal. »

Crédits photo : amerei CC 0

Par Clément Solym

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