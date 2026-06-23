Deux éditeurs indépendants intègrent la diffusion-distribution Ellipses

Fondée par Nathalie Philippe, La Sirène aux Yeux Verts est une maison indépendante qui compte 25 titres à son catalogue. Elle publie notamment des récits de dirigeants, des ouvrages de développement personnel, des romans policiers, ainsi que des textes économiques et sociétaux. Pour la rentrée 2026, l’éditeur annonce 11 nouveautés entre septembre et octobre, avec un accent particulier mis sur Le Pouvoir de l’aversion, de Loïc Marty, triple champion du monde de MMA.

D-BookeR, maison d’édition indépendante française fondée en 2011, publie pour sa part dans le domaine de l’informatique, des logiciels libres et de l’open source. Son catalogue couvre également la formation, le graphisme, la programmation et la conception de jeux vidéo. La maison arrive chez Ellipses avec une nouveauté technique : Go avancé, de Thierry Fournier, attendu en septembre 2026.

La rentrée de La Sirène aux Yeux Verts s’ouvrira le 1er septembre avec Faire confiance aux salariés !, de Jean-François Levionnois, essai de management préfacé par Armel Tripon, puis se poursuivra avec Éclaireur du monde, biographie de Michel Tesconi, ancien PDG de Citelum, le 9 septembre.

Le 22 septembre paraîtra Le Pouvoir de l’aversion, de Loïc Marty : un essai sur la discipline, la contrainte et le dépassement. Le 29 septembre, la maison publiera aussi Le tarot de la voix légendaire, de Carina Joïa Feijoeiro, consacré au Tarot, à l’abondance et à la valeur personnelle, ainsi que Code Rouge, de Caroline Couronne, premier tome d’une trilogie de thriller féministe et géopolitique.

En octobre, le catalogue s’élargira avec 11:11 — Spiritualité incarnée, de Karine Simac, manuel de spiritualité moderne, Alnaïr. Grues violettes, recueil de poésie de Marc Engerran, Évidence(s), roman autobiographique de Dove Lichan sur la rupture amoureuse, et Immobilier : la fabrique des illusions, essai de Michaël Raimon sur le logement en France. La rentrée se clôturera le 27 octobre avec Nos mains resteront, roman de filiation de Philippe Maschinot, et La méthode Rocky, de Laura Regouby, qui relie cinéma, leadership et développement personnel.

D-BookeR rejoint Ellipses avec Go avancé. Au cœur du runtime : Architecture, concurrence et optimisations, de Thierry Fournier, annoncé pour septembre 2026. Destiné aux développeurs Go confirmés, tech leads et architectes backend, l’ouvrage explore les mécanismes internes du langage - runtime, concurrence, mémoire, ordonnancement - afin d’aider à concevoir des architectures plus performantes.

Un titre de niche, sans équivalent récent en français sur ce sujet, qui comptera 600 pages, au prix de 52 €.

La Sirène aux Yeux Verts et D-BookeR rejoignent ainsi des maisons d’édition déjà diffusées et distribuées par Ellipses, mais aussi des éditeurs intégrés plus récemment, parmi lesquels Prochain Chapitre et les Éditions Héliade.

Ellipses, éditeur, historiquement installé sur les segments scolaire et universitaire, revendique un catalogue de plus de 13.000 titres et plus de 12.000 auteurs, du collège aux études supérieures, avec un ancrage marqué dans les classes préparatoires.

Pour la diffusion, la maison s’appuie sur une direction commerciale parisienne et un réseau couvrant la France, l’Outre-mer, la Belgique, la Suisse, le Canada et l’Afrique francophone. Elle indique compter plus de 7000 clients enregistrés et plus de 3000 servis chaque année, en librairie comme en ligne.

La distribution passe par un centre logistique situé à Ligugé, dans la Vienne. Celui-ci traite 150.000 commandes par an et expédie environ 800.000 volumes, avec des départs quotidiens vers la France et l’Europe. Ellipses complète ce dispositif par des solutions de Print on Demand et de numérisation, opérées avec des partenaires extérieurs.

Par Hocine Bouhadjera

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