Indonésie : une bibliothèque appelle les habitants à sauver leurs manuscrits

À Watampone, la bibliothèque publique devient un point de ralliement pour des manuscrits encore gardés dans les maisons. Le service des bibliothèques et des archives du Kabupaten Bone a publié le 8 juin un appel à participer à Sosialisasi dan Digitalisasi Naskah Kuno Tahun 2026, opération de sensibilisation et de numérisation des manuscrits anciens.

Le programme se déroule en deux temps. La journée de sensibilisation a lieu le 18 juin 2026 à l’Aula Lapabbabari Mattemmu Page, dans la bibliothèque publique régionale du district de Bone. La numérisation suit du 19 au 23 juin, dans les locaux du service, Jalan Ahmad Yani n° 1, à Watampone. L’annonce vise les propriétaires de manuscrits, universitaires, spécialistes des textes anciens, communautés de lecture et acteurs culturels locaux.

Le terme indonésien naskah kuno désigne ici des manuscrits anciens considérés comme patrimoine intellectuel, culturel et historique. Le service de Bone insiste sur les informations contenues dans ces documents : histoire, langue, coutumes, droit coutumier, identité locale et savoirs associés à la société bugis. L’opération vise l’identification des manuscrits détenus par des particuliers ou des institutions, leur inventaire, leur numérisation et la constitution d’une base régionale structurée.

Deux intervenants portent la partie scientifique : Muhlis Hadrawi, philologue et universitaire à l’Université Hasanuddin, et Nur Syam, également présenté comme philologue. L’opération relève du programme Pemajuan Naskah Kuno Nusantara, soutenu en 2026 par un financement non physique destiné au développement des programmes des bibliothèques régionales.

L’annonce adopte un ton très pratique. Les participants reçoivent des informations sur l’identification, l’enregistrement officiel et les procédures de numérisation. Le service présente cette dernière comme une manière de préserver le contenu des manuscrits et d’en ouvrir l’accès aux chercheurs, aux jeunes générations et au public, tout en conservant les originaux auprès de leurs détenteurs.

L’initiative locale rejoint le cadre national indonésien. Le portail Khastara de la Bibliothèque nationale d’Indonésie se présente comme un point d’entrée pour explorer les œuvres intellectuelles du passé, enregistrer des manuscrits détenus par des particuliers et suivre les activités de préservation du patrimoine documentaire. Une page dédiée à l’enregistrement des propriétaires invite d’ailleurs les détenteurs à créer un compte.

À Bone, le ressort éditorial tient dans ce geste simple : apporter un vieux manuscrit familial à la bibliothèque pour l’identifier et en sauvegarder l’image numérique. L’appel du service se clôt par une formule qui résume l’ambition patrimoniale de l’opération : « Préserver les manuscrits anciens aujourd’hui, garder la civilisation pour demain. »

Crédits photo : archives du Kabupaten Bone

Par Clément Solym

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