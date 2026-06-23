7,7 millions $ pour aider les organisations littéraires des Etats-Unis

Le premier cycle d’aides du Literary Arts Fund apporte un soutien conséquent au secteur littéraire non lucratif américain. L’enveloppe atteint 7,7 millions de dollars, répartis entre 40 organisations et éditeurs implantés dans 19 États. Les subventions relèvent du fonctionnement général, et non d’un financement lié à un projet unique. Les montants varient de 40.000 à 500.000 dollars.

Parmi les structures retenues figurent la National Book Foundation, organisatrice des National Book Awards, le North Carolina Writers’ Network, Graywolf Press, Copper Canyon Press, Deep Vellum Publishing, Transit Books, Words Without Borders, le Brooklyn Book Festival ou encore le Minnesota Prison Writing Workshop.

Le périmètre choisi dessine une cartographie large de la vie littéraire : édition indépendante, revues, festivals, résidences, ateliers d’écriture, prix, rencontres publiques et accompagnement des auteurs. Le fonds souligne que plus de la moitié des lauréats disposent d’un budget annuel inférieur à 1 million de dollars. L’aide vise donc des structures dont l’action repose souvent sur des équipes réduites, des financements instables et des charges de fonctionnement difficiles à couvrir.

Le Literary Arts Fund a été lancé en 2025 par l’Andrew W. Mellon Foundation, avec la Ford Foundation, la Hawthornden Foundation, la Lannan Foundation, la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, la Poetry Foundation et une fondation anonyme. Son programme annonce au moins 50 millions de dollars d’aides sur cinq ans, dans le cadre d’un effort national consacré aux arts littéraires à but non lucratif.

Le communiqué du fonds insiste sur un déséquilibre ancien dans la philanthropie culturelle américaine. Selon une analyse réalisée avec la base Candid, la littérature et l’écriture n’ont représenté que 1,9 % des 5 milliards de dollars versés par les fondations privées aux arts et à la culture en 2023. Le Literary Arts Fund présente cette donnée comme le point de départ d’une correction sectorielle.

Les chiffres fournis sur les bénéficiaires donnent une idée de l’activité soutenue. Sur l’année écoulée, les 40 organisations ont accompagné plus de 10.000 auteurs de fiction, poésie et non-fiction créative, présenté 5909 écrivains lors d’événements, accueilli 590 auteurs en résidence, attribué 421 prix ou aides financières et publié 2141 auteurs dans des livres ou revues.

L’Associated Press situe l’annonce dans un contexte de coupes fédérales touchant les arts depuis le début du second mandat de Donald Trump, tout en rappelant que le fonds avait été conçu auparavant. Une seconde séquence suit déjà : un appel doté de 1 million de dollars concerne des projets d’innovation, avec des demandes comprises entre 25.000 et 100.000 dollars et une date limite fixée au 17 août 2026.

Crédits illustration : muqadastalib CC 0

Par Cécile Mazin

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