Cet été, la lecture veut reprendre du temps de cerveau disponible

Portée par le slogan « Cet été, rêvez, lisez », la campagne sera diffusée partout en France durant l’été 2026. Son affiche a été confiée à Soledad Bravi, autrice et illustratrice, chargée de traduire visuellement cette invitation à l’évasion par les livres.

Pour Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition, cette campagne intervient à un moment propice : « À l’approche des vacances d’été, nous souhaitons réaffirmer le pouvoir de la lecture, dans un monde où notre attention est particulièrement sollicitée, et rappeler qu’un livre constitue un lieu d’évasion, de liberté, un voyage à part entière. »

Il adresse également ses remerciements à JCDecaux, qui met à disposition une campagne en communication extérieure pendant une semaine au cours de l’été, afin de permettre à l’affiche de toucher un large public.

Même volonté du côté du Centre national du livre, dont la présidente Régine Hatchondo insiste sur la place particulière que peut prendre la lecture dans le quotidien : « Lire, c’est s’accorder un temps de respiration, d’imaginaire et de liberté. Quinze minutes suffisent parfois pour s’évader, retrouver le goût de l’attention et se laisser porter par une histoire. »

Elle remercie également l'illustratrice Soledad Bravi, « qui nous a fait l’amitié de s’associer à cette campagne et d’en traduire avec talent l’esprit et la promesse d’évasion ».

Le Syndicat de la librairie française rejoint cette année le dispositif. Sa présidente, Alexandra Charroin Spangenberg, rappelle que l’été offre un moment favorable pour retrouver les livres : « Quelle période plus propice que l’été pour faire une pause, flâner dans les librairies, dans les bibliothèques, à la maison ou sur une plage, et apprécier le plaisir de la lecture ? »

Le SLF se dit heureux de participer à cette campagne destinée à encourager « ces précieux moments de détente, d’attention retrouvée et d’évasion, loin du tumulte du monde », que l’affiche de Soledad Bravi représente à ses yeux avec talent.

Crédits phioto : CNL / © Soledad Bravi

Par Hocine Bouhadjera

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