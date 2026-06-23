Cet été, la lecture veut reprendre du temps de cerveau disponible

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Le Syndicat national de l’édition et le Centre national du livre lancent une deuxième campagne estivale de promotion du livre et de la lecture. Ils sont rejoints cette année par le Syndicat de la librairie française, associé à l’opération pour encourager le public à renouer avec le plaisir de lire durant l’été.
Le 23/06/2026 à 10:45 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
23/06/2026 à 10:45
0
Commentaires
0
Partages
Portée par le slogan « Cet été, rêvez, lisez », la campagne sera diffusée partout en France durant l’été 2026. Son affiche a été confiée à Soledad Bravi, autrice et illustratrice, chargée de traduire visuellement cette invitation à l’évasion par les livres.
Pour Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition, cette campagne intervient à un moment propice : « À l’approche des vacances d’été, nous souhaitons réaffirmer le pouvoir de la lecture, dans un monde où notre attention est particulièrement sollicitée, et rappeler qu’un livre constitue un lieu d’évasion, de liberté, un voyage à part entière. »
Il adresse également ses remerciements à JCDecaux, qui met à disposition une campagne en communication extérieure pendant une semaine au cours de l’été, afin de permettre à l’affiche de toucher un large public.
Même volonté du côté du Centre national du livre, dont la présidente Régine Hatchondo insiste sur la place particulière que peut prendre la lecture dans le quotidien : « Lire, c’est s’accorder un temps de respiration, d’imaginaire et de liberté. Quinze minutes suffisent parfois pour s’évader, retrouver le goût de l’attention et se laisser porter par une histoire. »
Elle remercie également l'illustratrice Soledad Bravi, « qui nous a fait l’amitié de s’associer à cette campagne et d’en traduire avec talent l’esprit et la promesse d’évasion ».
Le Syndicat de la librairie française rejoint cette année le dispositif. Sa présidente, Alexandra Charroin Spangenberg, rappelle que l’été offre un moment favorable pour retrouver les livres : « Quelle période plus propice que l’été pour faire une pause, flâner dans les librairies, dans les bibliothèques, à la maison ou sur une plage, et apprécier le plaisir de la lecture ? »
Le SLF se dit heureux de participer à cette campagne destinée à encourager « ces précieux moments de détente, d’attention retrouvée et d’évasion, loin du tumulte du monde », que l’affiche de Soledad Bravi représente à ses yeux avec talent.
Crédits phioto : CNL / © Soledad Bravi
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
À l'occasion du congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), le ministère de la Culture a confirmé la conditionnalité des aides du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) au respect des obligations relatives à la déclaration d’accessibilité et au schéma pluriannuel d’accessibilité, à partir de 2027. Et annoncé une nouvelle date pour l'ouverture du Portail national de l'édition accessible et adaptée, repoussée à 2029.
22/06/2026, 09:55
Laurent Trupin, inspecteur général des finances, est nommé médiateur auprès de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins. Désigné par Yves Rolland, président de la Commission, il prend ses fonctions à compter du 16 juin 2026 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
19/06/2026, 17:04
21 personnalités demandent au gouvernement français d’accorder un visa à Alaa Al-Qatrawi, poétesse gazaouie lauréate du programme PAUSE, porté par le Collège de France. La mobilisation, publiée dans La Tribune Dimanche, réunit des artistes, écrivains, intellectuels, universitaires et responsables culturels, parmi lesquels Natalie Portman, Élisabeth Badinter, Philippe Aghion, Leïla Slimani, Kamel Daoud, Marc Levy, Delphine Horvilleur, Michel Hazanavicius ou encore Valérie Zenatti.
18/06/2026, 16:07
Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.
17/06/2026, 18:14
Cet été, 9500 livres seront remis à des enfants en grande précarité, accueillis avec leurs familles en centres d’hébergement d’urgence ou en hôtels sociaux, partout en France. Derrière ce geste simple - offrir un livre - se dessine une ambition plus vaste : rappeler qu’un enfant privé de stabilité, de chambre, parfois même d’un toit durable, ne devrait pas l’être aussi d’histoires, d’images, de beauté et de rêverie.
16/06/2026, 15:52
Nommée au ministère de la Culture, Isabelle Chardonnier quittera la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est le 22 juin prochain. La rue de Valois ouvre donc l'appel aux candidatures pour lui succéder.
15/06/2026, 10:11
La proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, très suivie et encouragée par les ayants droit, notamment les éditeurs et les auteurs, n'a pas été examinée, ce 11 juin, par l'Assemblée nationale. L'agenda était particulièrement chargé, certes, mais le groupe macroniste Ensemble pour la République a fait preuve d'une étrange assiduité dans le dépôt d'amendements, compromettant un peu plus la perspective d'un vote... Le Syndicat national de l'édition, dans un texte reproduit ci-dessous, dénonce une « obstruction ».
12/06/2026, 14:38
Le mercredi 10 juin, l'examen en première lecture, au Sénat, de la proposition de loi relative au contrat d’édition, a été l'occasion pour la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), coauteure du texte, d'avancer une « clause de confiance ». Cette dernière visait à renforcer la protection des auteurs en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition, dans la foulée de l'affaire Grasset. Malgré un soutien surprise du gouvernement, la mesure n'a pas été retenue en raison de la mobilisation de la droite et du centre.
12/06/2026, 11:47
Le gouvernement avait prévenu voilà quelques jours : les conséquences de la guerre au Moyen-Orient imposeraient de prendre des mesures, et celles-ci sont forcément austéritaires. Afin de respecter les objectifs de la loi de finances 2026, le ministère de l'Action et des Comptes publics sabre dans les budgets, notamment celui du ministère de la Culture...
12/06/2026, 11:09
Ce 11 juin, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle devait être examinée, en première lecture, à l'Assemblée nationale, après son adoption, en avril, par le Sénat. Le sujet a toutefois été relégué à la toute dernière place de l'ordre du jour en raison de nombreux amendements, dont une large partie a été déposée par le groupe macroniste Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal.
11/06/2026, 16:36
En première lecture, le Sénat a adopté la proposition de loi des sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, qui fait entrer dans la loi plusieurs éléments découlant de négociations interprofessionnelles. Malgré un avis favorable plutôt surprenant de la part du gouvernement, la « clause de confiance » n'a pas été ajoutée au texte. Les coauteures du texte assurent cependant qu'elles poursuivront le travail sur la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition.
11/06/2026, 11:58
Le jeudi 18 juin 2026, de 9h à 18h, le lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge accueillera la première étape de la tournée nationale 2026 du Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant destiné aux jeunes de 11 à 18 ans. Près de 1000 adolescents sont attendus pour découvrir une autre manière d’aborder le livre et la lecture, à travers une vingtaine de dispositifs ludiques, créatifs et pluridisciplinaires.
11/06/2026, 11:50
Au Sénat, ce mercredi 10 juin, la discussion en séance publique de la proposition de loi sur le contrat d'édition, portée par Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), a été l'occasion pour Catherine Pégard de positionner le ministère sur un sujet d'ampleur. La durée de cession des droits d'exploitation d'une œuvre préoccupe en effet les auteurs, notamment après les secousses de l'affaire Grasset.
11/06/2026, 09:49
En conseil des ministres, ce mercredi 10 juin, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination d'Isabelle Chardonnier à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER).
11/06/2026, 09:41
À un peu plus d'un an de la Coupe du monde de basketball, organisée au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027, la Commission d'enrichissement de la langue française saisit la balle au bond. Elle avance une liste de vocabulaire, afin de proposer des équivalents français aux termes anglophones, très répandus dans ce sport comme dans d'autres.
10/06/2026, 10:16
Conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, Nicolas Morin avait été reconduit à son poste en septembre 2025. Il a toutefois quitté ses fonctions début juin, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a donc nommé son successeur provisoire.
10/06/2026, 10:07
Le cabinet de la ministre de la Culture Catherine Pégard a gagné une nouvelle membre, en la personne de Juliette Guépratte. Elle a ainsi été nommée conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement et des territoires.
09/06/2026, 09:58
Au Parlement, la droite se préoccupe des finances publiques et, estimant que l'État est à la fois trop dépensier et trop interventionniste, part en croisade contre l'« agencification » et pour la « simplification ». Après une remise en cause de l'Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) en 2025, à l'Assemblée nationale, des sénateurs Les Républicains s'en prennent cette fois au Centre national du livre (CNL), dont ils proposent simplement la suppression, dès le 1er janvier 2027.
09/06/2026, 09:44
Quelques jours après la disparition de Marjane Satrapi, le gouvernement français, par la voix de Jean-Noël Barrot, a indiqué, face au Grand Jury RTL-Le Figaro-Public Sénat-M6, que le Quai d’Orsay ouvrirait « à la fin de juin » un espace et une plateforme consacrés aux artistes iraniens en exil.
08/06/2026, 17:59
Après avoir achevé en novembre 2024 la 9e édition de son Dictionnaire - près de quatre décennies de travail, environ 53.000 mots, et de nombreuses critiques sur ses lenteurs comme sur certaines définitions - la Compagnie a mis en ligne les premiers articles de la 10e édition.
08/06/2026, 16:36
Bernadette Chirac, morte à 93 ans, ne laisse pas une œuvre littéraire, mais un vrai sillage éditorial. De son livre d’entretiens chez Plon aux biographies politiques qui ont relu son rôle, l’ancienne première dame s’est imposée comme personnage de librairie. Son action caritative croise aussi, plus discrètement, l’histoire des bibliothèques à l’hôpital.
06/06/2026, 12:38
La commission sénatoriale de la culture a voté, ce mercredi 3 juin, la proposition de loi de Laure Darcos et Sylvie Robert, relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap. Quelques amendements, suggérés par la sénatrice de l'Essonne, ont été adoptés.
04/06/2026, 10:57
Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.
01/06/2026, 12:31
Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».
28/05/2026, 09:56
En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.
22/05/2026, 10:12
Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.
21/05/2026, 16:29
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.
21/05/2026, 15:28
Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.
20/05/2026, 11:47
Déposée en avril 2025, la proposition de loi relative au contrat d'édition des sénatrices Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) sera finalement examinée, en première lecture, par le Sénat. La discussion en séance publique est programmée pour le 10 juin prochain.
19/05/2026, 11:48
L'historienne Annette Wieviorka, vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2023, a été reconduite dans cette fonction par la ministre de la Culture Catherine Pégard. Depuis ce début d'année 2026, l'institution est présidée par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.
18/05/2026, 12:19
Ordre universel, l'ordre national du Mérite honore des personnes de nationalité française issues de tous les domaines d'activité. Particulièrement fournie en personnalités du secteur du livre, la promotion de ce 15 mai salue notamment les auteurs Bernard Werber, Bernard Capo, Miguel Bonnefoy, Olivier Guez, Anne Berest ou encore David Foenkinos.
18/05/2026, 09:44
Le conseil d’administration de Ciclic Centre-Val de Loire a désigné Annaïck Le Ru comme nouvelle directrice générale de l’agence régionale pour le livre et l’image. Actuellement directrice générale adjointe, elle prendra ses nouvelles fonctions le 14 septembre. Elle succédera à Philippe Germain, qui quitte la direction après trois mandats et onze années à ce poste.
13/05/2026, 10:04
Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
11/05/2026, 12:37
Le Sénat a définitivement validé, ce jeudi 7 mai, le projet de loi instaurant un cadre général pour la restitution des biens culturels spoliés. Ce texte met fin à la nécessité d'une loi d'exception pour chaque dossier de retour vers les États d'origine. En instaurant des commissions scientifiques et une obligation de recherche de provenance, le législateur entend concilier la protection du patrimoine national et les impératifs éthiques internationaux.
09/05/2026, 10:51
Autres articles de la rubrique Métiers
Le manga serait l’une des catégories les plus actives des collections, assurent les bibliothécaires américains. Les lecteurs adolescents y entraînent des achats au long cours, des arbitrages de classement et un recours accru au numérique pour compléter les séries.
23/06/2026, 11:44
Aux États-Unis, le Literary Arts Fund attribue 7,7 millions de dollars à 40 organisations littéraires réparties dans 19 États. L’annonce, publiée par l’Associated Press et confirmée par le fonds, soutient éditeurs indépendants, festivals, revues, résidences d’auteurs et structures de médiation, avec des aides générales comprises entre 40.000 et 500.000 dollars.
23/06/2026, 10:50
Le Japon comptait 9993 librairies à la fin de mars 2026, pour la première fois sous le seuil des 10.000 depuis le début de la série statistique. La baisse dépasse désormais le commerce : près de 30 % des communes ne disposent plus d’un point de vente de nouveautés, et 256 n’ont ni librairie ni bibliothèque publique.
23/06/2026, 10:33
Le marché américain du livre audio a généré 2,43 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 %, selon l’Audio Publishers Association. L’offre augmente rapidement, les créations pensées d’abord pour l’écoute prennent de l’ampleur, tandis que les titres narrés par IA restent presque invisibles dans les revenus du secteur.
23/06/2026, 10:30
Les autorités koweïtiennes ont privé de sa nationalité l’écrivain Taleb Alrefai, l’une des grandes figures de la littérature du Golfe. La décision, intervenue dans le cadre d’une nouvelle série de retraits de nationalité au Koweït, a provoqué une vague d’indignation dans les milieux littéraires et culturels arabes.
22/06/2026, 18:04
Le géographe et géopolitologue Yves Lacoste est mort le 20 juin, à 96 ans. Fondateur de la revue Hérodote, professeur à l’université Paris 8, auteur de La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, il aura profondément transformé la manière de penser les territoires, les frontières, les États et les rivalités de pouvoir.
22/06/2026, 16:58
Maison de la Presse entre plus franchement sur le marché du livre d’occasion. À compter du 22 juin 2026, l’enseigne lance un service de reprise de livres dans les magasins participants de son réseau, avec l’appui de Recyclivre pour la collecte, le tri et la valorisation des ouvrages.
22/06/2026, 15:31
Ouverture imminente d'une nouvelle librairie à Metz, en Moselle : Maxime Guillaumont finaliste l'aménagement de La Tanière de Pixie. Son commerce se consacre à la pop culture, des mangas aux comics, en passant par les manhwa et les littératures de l'imaginaire. Sans oublier quelques produits dérivés...
22/06/2026, 15:18
Le livre-enquête d’Audrey Millet consacré au milliardaire, Bernard Arnault, son univers impitoyable (La Tribu), est introuvable dans les magasins Relay, réseau contrôlé par le conglomérat Bolloré. En face, Arnaud Nourry, patron des Nouveaux Éditeurs — où l’on retrouve Artémis, la holding de la famille Pinault — dénonce un boycott et défend une publication menée malgré pressions, courriers d’avocats et menaces de poursuites. Une bataille de milliardaires, en somme, où les méthodes prêtées à Vincent Bolloré croisent celles reprochées à Bernard Arnault.
22/06/2026, 14:03
Un First Folio de Shakespeare, des archives de David Bowie, des documents d'Albert Einstein ou d'Isaac Newton : à Hobart, en Tasmanie, le Museum of Old and New Art a ouvert le Phrontisterion, une bibliothèque souterraine qui renonce au classement Dewey au profit d'un système de repérage inédit.
22/06/2026, 12:44
Une analyse du Guardian alerte sur des calendriers de publication trop courts en Australie : corrections bâclées, lancements expéditifs et livres retirés des tables avant d’avoir trouvé leur public. Au-delà de la quantité de nouveautés, le dossier pose la question du temps réellement accordé à la fabrication et à la découverte d’un ouvrage.
22/06/2026, 12:21
Saisie par la Société d'exploitation d'un service d'information — une appellation qui dissimule CNews —, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'avait pas enfreint la liberté d'expression en adressant un avertissement à la chaine. Celui-ci portait sur une séquence diffusée en 2021, pendant laquelle Christian Perronne, auteur de plusieurs livres publiés par Albin Michel, s'exprimait sur la pandémie de Covid-19.
22/06/2026, 11:34
Pearltrees Education, plateforme numérique utilisée dans les collèges et lycées, a annoncé l’entrée de deux investisseurs français à son capital. L’opération doit soutenir le développement de sa plateforme scolaire, de ses contenus numériques et de son intelligence artificielle dédiée à l’éducation.
22/06/2026, 10:48
En Espagne, en Italie et aux États-Unis, les bibliothèques entrent désormais dans les plans municipaux de lutte contre les vagues de chaleur. Ouvertures maintenues en août, horaires prolongés, salles repérées sur des cartes publiques, accès à l’eau potable et espaces climatisés : sans abandonner leurs missions de lecture, elles accueillent aussi celles et ceux qui cherchent quelques heures de répit lorsque les températures deviennent difficiles à supporter.
22/06/2026, 10:48
La Library of Congress remet en lumière plusieurs objets surprenants de ses collections jeunesse : des albums imprimés sur toile, conçus pour résister à l’eau, au repassage et aux dents des enfants, mais aussi une gravure du XIXe siècle recyclée dans deux publications aux publics et aux enjeux radicalement différents.
22/06/2026, 10:48
À Delhi, la bibliothèque du British Council organise jusqu’au 28 juin un défi destiné aux enfants de 5 à 12 ans : lire quatre livres en quatre semaines. Au terme du parcours, chaque participant ayant rempli les conditions reçoit un certificat et une médaille.
22/06/2026, 10:47
Lancé le 17 juin par la Green Book Alliance, un calculateur en ligne gratuit permet aux éditeurs, imprimeurs et partenaires de la chaîne du livre d’estimer l’empreinte carbone d’un ouvrage imprimé. Son intérêt tient au moment où il intervient : avant le tirage, lorsque les choix de production restent ouverts.
22/06/2026, 10:23
Le guide grand public le plus complet en langue française pour se familiariser avec l’univers des bolets, ces champignons à tubes dont font partie les fameux cèpes, si prisés des cueilleurs et des gastronomes. Un livre accessible aux débutants, richement illustré, avec des clés de détermination précises, des schémas illustratifs, des photographies légendées et les confusions possibles pour chaque espèce.
22/06/2026, 10:00
Dans la rue Al-Mutanabbi, marché historique du livre à Bagdad, les libraires décrivent une chute sévère des ventes. Le reportage, publié par Arab News le 11 juin, met en cause la concurrence les versions numériques, les réseaux sociaux, la baisse du pouvoir d’achat et l’érosion des habitudes de lecture longue. Des préoccupations assez peu éloignées de leurs confrères occidentaux...
21/06/2026, 22:52
Dans Le Bureau des Âmes, Phébé Leroyer-Roussel imagine un Paris où les morts ont leurs procédures, les faucheuses leurs dossiers, et les vivants leurs enquêtes criminelles. Après La Dame en noir, le tome 2, Les Âmes Jumelles, poursuit la traque du Foudroyeur avec Mathieu Bonnaire et Prudence Lacroix. Publiée aux Éditions Octoquill, cette saga de thriller fantastique mêle polar, au-delà, humour et satire sociale dans une campagne Ulule pensée pour offrir une édition collector soignée.
21/06/2026, 10:00
Aux États-Unis, le débat sur les bibliothèques s’étend des livres contestés aux données de lecture des mineurs. Une chronique de Book Riot du 12 juin signale plusieurs initiatives législatives, dont une loi entrée en vigueur au New Hampshire et des textes déposés dans l’Iowa, face aux principes de confidentialité défendus par l’American Library Association.
20/06/2026, 17:49
Basé dans le nord de la Mauritanie, Muhammad Gholam el-Habot conserve environ 1400 manuscrits dans une bibliothèque familiale. Un reportage consacré à ce gardien éclaire la fragilité des bibliothèques du désert et l’urgence de leur conservation.
20/06/2026, 17:37
C’est une romantasy au cœur d’une académie de magie pour Faé entouré de dragon. Avec une protagoniste qui intègre l’école en tant qu’assistante d’un professeur de potion et étude des dragons. Mais son destin va basculer quand elle va croiser le regard d’un dragon dangereux.
20/06/2026, 09:00
Les Éditions Le Héron d’Argent, fondées par Vanessa Callico, annoncent la cessation de leur activité à la fin du mois de juin 2026. Après presque 13 années d’existence, la maison spécialisée dans les littératures de l’imaginaire francophone dit avoir pris sa décision le 1er juin, au terme d’une « analyse lucide de la situation actuelle du marché du livre ».
19/06/2026, 17:51
L’ouverture ne concerne pas New York, mais York, dans le nord de l’Angleterre. Topping & Company a inauguré sa nouvelle librairie le 5 juin dernier. Installée à l’angle de Museum Street et Blake Street, face à York Minster, la maison présente cette nouvelle implantation comme « la plus grande librairie indépendante de Grande-Bretagne ».
19/06/2026, 14:25
Fondée en 2013 par Anthony Dufour, fondateur et gérant du groupe Hikari, la maison Hikari Éditions a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole, a appris ActuaLitté. Les dernières parutions remontent à 2024.
19/06/2026, 12:11
Les Éditions MIRA est un projet unique basé en plein cœur de Clermont-Ferrand. Nous sommes une maison d’édition et une librairie spécialisée dans les albums tout en image (sans texte) et nous proposons également des ateliers créatifs et lecture pour petits et grands !
19/06/2026, 11:00
Une proposition de loi, déposée au Sénat par Mathilde Ollivier, sénatrice représentant les Français établis hors de France (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires) et vice-présidente de la commission des affaires européennes, suggère de restituer au Mexique deux manuscrits majeurs. Rendre le Codex Azcatitlan, conservé par la Bibliothèque nationale de France, et le Codex Borbonicus, qui se trouve dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, marquerait la reconnaissance « du droit des peuples à leur héritage culturel ».
19/06/2026, 10:31
Après avoir surmonté un redressement judiciaire complexe lié à la défaillance de son ancien distributeur, la maison d’édition indépendante Tertium Éditions, portée par son emblématique « éditeur-ouvrier » Régis Blanchard, annonce le lancement d’une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule.
19/06/2026, 10:00
Le congrès 2026 de l'Association des bibliothécaires de France s'est choisi comme thématique principale l'« hospitalité », mais la profession n'ignore rien des pressions qui pèsent, en 2026, sur les libertés d'acquisition, de création et de programmation. Si les établissements sont protégés de « toutes formes de censure » par la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le combat est loin d'être gagné.
18/06/2026, 15:39
Le CFC modifie son organisation pour accompagner les auteurs et les éditeurs face à l’évolution des usages des contenus de presse et de livre. La nouvelle structure passe par la création d’un poste de secrétaire générale confié à Léa Boccara, ainsi que par la répartition des licences entre deux directions spécialisées.
18/06/2026, 12:51
Un inédit de Marguerite Yourcenar rejoindra les librairies à la rentrée. Intitulé Traversée sur le Bathory – 1964, ce court récit paraîtra le 3 septembre 2026 chez Gallimard, dans la collection Hors-série Littérature. Pour les lecteurs de l’autrice de Mémoires d’Hadrien et de L’Œuvre au noir, la publication donne accès à un fragment encore inconnu d’une œuvre traversée par le voyage, la mémoire historique et l’observation du réel.
18/06/2026, 12:33
La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.
18/06/2026, 11:40
Le webtoon, bande dessinée numérique conçue pour une lecture verticale sur smartphone et diffusée principalement via des plateformes en ligne, dispose désormais en France d’une association professionnelle nationale. Lancée officiellement au début du mois de juin 2026, Protoon se présente comme la première structure française dédiée à la structuration de cette filière.
18/06/2026, 11:25
La Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro, a réintégré 48 fascicules rares précédemment volés dans ses collections. Le lot comprend des numéros de O Tico-Tico de 1908, de O Nacional de 1873 et de Romântica de 1969.
18/06/2026, 10:37
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Commenter cet article