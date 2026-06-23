Midgar : Noham Selcer transforme Final Fantasy VII en roman familial

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Sura, Zellik et Gaston découvrent Final Fantasy VII dans leur appartement du XVe arrondissement, sous la masse de béton d’un immeuble qui leur cache le ciel. Le jeu devient leur langage, leur refuge et la matrice de trois destins opposés. Dans Midgar, Noham Selcer compose une fable généreuse, drôle et inquiète sur l’enfance, le capitalisme et les mondes qui fabriquent nos désirs. Ou pour citer Cid : « Quelqu'un doit protéger cet enfant, cette planète », à partir du 20 août.
Le 23/06/2026 à 10:39 par Nicolas Gary
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23/06/2026 à 10:39
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Une PlayStation, trois enfants et un immeuble-boomerang qui écrase leur horizon : Midgar s’ouvre dans une salle de jeu saturée de jouets, de figurines et de souvenirs déjà voués au rebut. Sura lance Final Fantasy VII, Zellik commente, Gaston s’affole. Pour la fratrie, le jeu japonais ne relève pas du simple divertissement. Il devient une cosmogonie, une réserve de mythes et une manière de nommer ce que les adultes ne savent pas dire.
Noham Selcer prend cette matière populaire au sérieux. Dans Midgar, la mégalopole polluée du jeu, une compagnie pompe l’énergie de la planète jusqu’à menacer toute vie. À Paris, les enfants vivent près du périphérique, sous une dalle de béton, avec une tante malade qui occupe leur salle de jeu. Les deux mondes se contaminent. Tante Ania le formule avec une lucidité désarmante : « Vous vivez dans deux mondes à la fois. »
Le roman suit les « malédictions » de Sura, Zellik et Gaston. L’aînée cherche le juste, veut décider et ne doute jamais longtemps. Zellik absorbe la fascination paternelle pour la réussite, la concurrence et Manhattan, jusqu’à rêver d’entrer dans les tours où se prennent, croit-il, les décisions du monde. Gaston, lui, redoute chaque perte, chaque disparition, chaque changement de décor.
C’est autour de lui que le livre touche le plus juste. La sauvegarde d’une partie devient une angoisse métaphysique : « Tout ce qui n’est pas sauvegardé est définitivement perdu. » La phrase de la console résonne avec la mort, les ruptures, l’enfance qui s’efface et la peur de voir les liens se dissoudre. Selcer sait alors faire tenir dans une scène domestique — une console restée allumée, une mère réveillée la nuit, un enfant qui réclame pardon — toute la fragilité d’une famille.
Midgar séduit par son énergie, son humour et son goût du détail. Les scènes de jeu figurent parmi les plus vives : combats à l’aveugle, stratégies improvisées, rivalités fraternelles, panique de Gaston devant un « Game Over ». Le livre réussit surtout à restituer ce que fut, pour toute une génération, l’irruption d’un univers vidéoludique plus vaste, plus intense et parfois plus réel que le quotidien.
La satire sociale trouve aussi de belles cibles. Pascal, père agent immobilier fasciné par l’Amérique et la compétition, abreuve son fils de certitudes sur New York, le commerce et la hiérarchie des êtres. Jeanne, elle, habite autrement la ville, le béton, la nuit et la mélancolie. Entre eux, les enfants apprennent à lire le monde comme une guerre de récits.
Le texte force toutefois parfois son propre trait. Les discours sur l’économie, le management, l’obsession de la performance ou l’épuisement écologique reviennent avec une insistance qui réduit par moments l’espace du lecteur. Sura, Zellik et Gaston semblent aussi longtemps assignés à une fonction : la révolte, l’adhésion, la fuite. Cette architecture très maîtrisée perd alors un peu de l’imprévisibilité que les meilleures scènes familiales savent conquérir.
Ces réserves ne diminuent pas l’ambition de Midgar. Elles en dessinent plutôt la limite et la force : Selcer veut bâtir une vaste fable morale à partir d’une fratrie, d’un jeu vidéo et d’une civilisation qui a confondu le progrès avec l’accumulation. Le résultat déborde parfois, mais il déborde avec conviction, humour et une vraie puissance d’imagination.
« Les gens n’aiment pas vraiment l’air. » Cette sentence, prononcée dans une nuit parisienne entre Jeanne et Gaston, résume la mélancolie de l'ensemble. Midgar regarde des êtres qui vivent sous plafond, sous écran, sous pression, et qui tentent malgré tout de garder en eux une part de jeu, de rêve et de fraternité. Une partie qu’ils refusent de laisser disparaître.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
624 pages
Editions Gallimard
25,00 €
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Poubelle de tête, la première bande dessinée de Macha, bédéiste et prof d’art, publiée chez TTC Édition, est un autoportrait à la fois drôle, franc et humain. Entre « souvenirs d’enfance, coups de gueule et réflexions en vrac », l’autrice y raconte sa dépression avec un humour décomplexé, des dessins cartoonesques et des polaroids qui ancrent le récit dans le réel.
19/06/2026, 12:21
Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.
19/06/2026, 11:42
En 1948, Aïda et sa famille sont contraints de quitter leur village de Palestine. Commence l’exil : du camp de Baalbek à Beyrouth. Comment recréer les liens perdus quand le quotidien d’Aïda est marqué par l’absence d’un mari distant ? Quand la ville lui demeure étrangère ? Quand la solitude est telle que ses enfants sont obligés de s’occuper d’elle, au prix de leurs libertés ?
19/06/2026, 09:00
Dans la pampa, plaine couverte à perte de vue de champs de maïs, un train postal interminable, chargé de marchandises inutiles et de lettres sans destinataires, traverse des paysages envahis par le silence.
19/06/2026, 08:00
Waldo revient sur la presqu’île à l’invitation de sa mère, Diane Schnabel, écrivaine célèbre. Dans la maison achetée au lendemain de son premier succès, elle organise une réception d’été fastueuse, comme un défi lancé au passé. Autrefois, du temps des jours « heureux », les étés se passaient à l’hôtel Wilberforce. Quatre enfants du même âge, Waldo et son frère Adam, Annabel et Olivia Wilberforce, couraient dans les dunes, se baignaient jusqu’à l’épuisement, grandissaient ensemble.
18/06/2026, 09:00
Naples, 1974. Andrea, passionné d’art, inaugure sa première galerie. Il a fait venir une jeune artiste de vingt-sept ans, Marina Abramović, qui l’avait stupéfié lors d’une performance à Belgrade. Marina incarne le corps communiste qui a grandi sous Tito.
18/06/2026, 07:00
Les marchés financiers fascinent depuis longtemps les écrivains, les économistes et les journalistes. Bien avant l’apparition des applications de trading, les livres tentaient déjà d’expliquer les mécanismes de la spéculation, les ressorts psychologiques des investisseurs et les risques liés à la recherche du profit.
17/06/2026, 17:58
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