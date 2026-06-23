Midgar : Noham Selcer transforme Final Fantasy VII en roman familial

Une PlayStation, trois enfants et un immeuble-boomerang qui écrase leur horizon : Midgar s’ouvre dans une salle de jeu saturée de jouets, de figurines et de souvenirs déjà voués au rebut. Sura lance Final Fantasy VII, Zellik commente, Gaston s’affole. Pour la fratrie, le jeu japonais ne relève pas du simple divertissement. Il devient une cosmogonie, une réserve de mythes et une manière de nommer ce que les adultes ne savent pas dire.

Noham Selcer prend cette matière populaire au sérieux. Dans Midgar, la mégalopole polluée du jeu, une compagnie pompe l’énergie de la planète jusqu’à menacer toute vie. À Paris, les enfants vivent près du périphérique, sous une dalle de béton, avec une tante malade qui occupe leur salle de jeu. Les deux mondes se contaminent. Tante Ania le formule avec une lucidité désarmante : « Vous vivez dans deux mondes à la fois. »

Trois enfants, trois façons de fuir

Le roman suit les « malédictions » de Sura, Zellik et Gaston. L’aînée cherche le juste, veut décider et ne doute jamais longtemps. Zellik absorbe la fascination paternelle pour la réussite, la concurrence et Manhattan, jusqu’à rêver d’entrer dans les tours où se prennent, croit-il, les décisions du monde. Gaston, lui, redoute chaque perte, chaque disparition, chaque changement de décor.

C’est autour de lui que le livre touche le plus juste. La sauvegarde d’une partie devient une angoisse métaphysique : « Tout ce qui n’est pas sauvegardé est définitivement perdu. » La phrase de la console résonne avec la mort, les ruptures, l’enfance qui s’efface et la peur de voir les liens se dissoudre. Selcer sait alors faire tenir dans une scène domestique — une console restée allumée, une mère réveillée la nuit, un enfant qui réclame pardon — toute la fragilité d’une famille.

Une grande machine romanesque

Midgar séduit par son énergie, son humour et son goût du détail. Les scènes de jeu figurent parmi les plus vives : combats à l’aveugle, stratégies improvisées, rivalités fraternelles, panique de Gaston devant un « Game Over ». Le livre réussit surtout à restituer ce que fut, pour toute une génération, l’irruption d’un univers vidéoludique plus vaste, plus intense et parfois plus réel que le quotidien.

La satire sociale trouve aussi de belles cibles. Pascal, père agent immobilier fasciné par l’Amérique et la compétition, abreuve son fils de certitudes sur New York, le commerce et la hiérarchie des êtres. Jeanne, elle, habite autrement la ville, le béton, la nuit et la mélancolie. Entre eux, les enfants apprennent à lire le monde comme une guerre de récits.

Le texte force toutefois parfois son propre trait. Les discours sur l’économie, le management, l’obsession de la performance ou l’épuisement écologique reviennent avec une insistance qui réduit par moments l’espace du lecteur. Sura, Zellik et Gaston semblent aussi longtemps assignés à une fonction : la révolte, l’adhésion, la fuite. Cette architecture très maîtrisée perd alors un peu de l’imprévisibilité que les meilleures scènes familiales savent conquérir.

Ce qui mérite d’être sauvé

Ces réserves ne diminuent pas l’ambition de Midgar. Elles en dessinent plutôt la limite et la force : Selcer veut bâtir une vaste fable morale à partir d’une fratrie, d’un jeu vidéo et d’une civilisation qui a confondu le progrès avec l’accumulation. Le résultat déborde parfois, mais il déborde avec conviction, humour et une vraie puissance d’imagination.

« Les gens n’aiment pas vraiment l’air. » Cette sentence, prononcée dans une nuit parisienne entre Jeanne et Gaston, résume la mélancolie de l'ensemble. Midgar regarde des êtres qui vivent sous plafond, sous écran, sous pression, et qui tentent malgré tout de garder en eux une part de jeu, de rêve et de fraternité. Une partie qu’ils refusent de laisser disparaître.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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