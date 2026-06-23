Kidsono réunit plus de 500 livres audio jeunesse dans une application

Kidsono produit des livres audio et des podcasts jeunesse depuis 2020. Le studio indique avoir réalisé plus de 400 contenus avec des acteurs de l’édition et de la culture, dont Gallimard Jeunesse, Bayard, L’École des Loisirs, la Fondation Louis Vuitton et le Centre Pompidou. Avec cette application, il ajoute un service de diffusion à son activité de production.

Le projet est porté par Benoist Husson, fondateur de Kidsono. « Nous avons constaté qu’il n’existait aucune solution permettant aux familles de retrouver facilement ces catalogues au même endroit. Kidsono est née de cette conviction : proposer l’équivalent d’un Netflix pour les livres audio jeunesse, dans une application sécurisée, pensée pour les enfants » explique-t-il.

L’application regroupe des titres issus de plusieurs maisons d’édition, parmi lesquelles Gallimard Jeunesse, L’École des Loisirs, Flammarion Jeunesse, Auzou et Glénat. Le catalogue comprend notamment Le Petit Nicolas, P’tit Loup, Le Journal de Gurty, Timoté, Les Chiens Pirates et Lucky Luke, avec l’ajout de nouveautés chaque mois.

Un catalogue audio sans vidéo ni jeux

Le service est centré sur l’écoute d’histoires. L’application ne propose ni vidéos ni jeux vidéo, mais des livres audio sélectionnés selon l’âge des enfants. Kidsono indique aussi que plusieurs histoires du catalogue sont recommandées par l’Éducation nationale.

Un seul abonnement permet de créer un nombre illimité de profils. Chaque enfant peut retrouver ses playlists et son historique d’écoute. Cette fonction vise l’usage de l’application par plusieurs enfants au sein d’un même foyer.

Kidsono met également en avant la possibilité d’utiliser l’application sur d’anciens smartphones. Selon le studio, elle peut transformer un téléphone ayant jusqu’à dix ans d’ancienneté en lecteur audio pour enfants. L’entreprise présente aussi son service comme un environnement sécurisé et sans publicité.

La première formule coûte 4,99 euros par mois pour cinq heures d’écoute, 8,99 euros pour dix heures et 10,99 euros pour quinze heures. Les utilisateurs peuvent ensuite acheter du temps supplémentaire en cours de mois. Les premières histoires sont offertes aux nouveaux utilisateurs. L’accès se fait au catalogue, sans achat des titres à l’unité. Kidsono indique qu’un livre audio acheté séparément coûte généralement entre 8 et 12 euros.

L’application est disponible sur l’App Store depuis le 22 juin. Son arrivée sur Google Play est annoncée pour le début du mois de juillet.

Crédits photo : Kidsono

Par Dépêche

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