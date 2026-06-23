Nook, l'application qui récompense la lecture

À la croisée des univers du livre, du jeu vidéo et des applications de productivité, NOOK propose une expérience inédite : chaque lecture réalisée dans l’application contribue à faire évoluer un espace personnel virtuel, que l’utilisateur construit au fil de ses lectures.

Une nouvelle approche du suivi de lecture

Contrairement aux outils traditionnels de tracking littéraire, souvent centrés sur la statistique ou la performance, NOOK adopte une approche plus sensible et visuelle de la lecture.

L’application permet notamment de :

- Suivre ses lectures en cours et terminées ;

- Visualiser sa progression livre après livre ;

- Développer des habitudes de lecture régulières grâce à un système de challenges ;

- Débloquer des objets et éléments décoratifs au fil des réussites ;

- Personnaliser un espace de lecture virtuel évolutif, une vraie bibliothèque numérique.

Réconcilier lecture, plaisir et usages numériques

NOOK s’adresse particulièrement à une nouvelle génération de lecteurs pour qui les usages culturels se construisent à l’intersection du numérique, de la gamification et des communautés en ligne.

Inspirée des codes esthétiques et interactifs des applications modernes, la plateforme entend proposer une expérience plus engageante, gratifiante, visuelle et adaptée aux habitudes digitales des 15–30 ans.

Développée par une équipe de 4 professionnel·les de l’édition basé·es dans le Val-de-Marne, l’application s’inscrit dans la dynamique d’innovation culturelle et numérique du territoire francilien. Le projet entend contribuer à renouveler l’attractivité de la lecture auprès des jeunes générations en réinventant les codes de la recommandation, du suivi et de la fidélisation littéraire.

L’application NOOK sera disponible en version bêta pour les contributeurs* à la campagne de financement participatif à partir de juillet 2026.

*A partir d’une participation de 50 €

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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