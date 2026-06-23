Klara et le Soleil : la bande-annonce du film de Taika Waititi

Dans une vitrine, Klara attend d’être choisie. Alimentée par l’énergie solaire, elle est acquise par Chrissie, interprétée par Amy Adams, pour Josie, sa fille adolescente, incarnée par Mia Tharia. La bande-annonce montre l’arrivée de cette compagne humanoïde dans une famille déjà travaillée par la maladie et un deuil. Elle fait aussi affleurer le point de départ le plus singulier du récit : la foi presque naïve que Klara accorde au soleil, dont elle espère qu’il aidera Josie.

Taika Waititi réalise et cosigne le scénario avec Dahvi Waller. Le film réunit aussi Aran Murphy, Steve Buscemi et Natasha Lyonne. Dans Vanity Fair, le cinéaste raconte avoir d’abord pensé le roman aisé à porter à l’écran, avant de mesurer la complexité de ses liens familiaux et affectifs. Le film se présente ainsi comme une inflexion plus dramatique dans sa filmographie, sans renier la place de l’humour.

Paru en 2021, Klara et le Soleil épouse le point de vue de l’androïde. Kazuo Ishiguro confie à cette observatrice attentive, souvent déconcertée par les usages humains, la découverte d’un monde où l’on demande aux machines de répondre à la solitude. Le lecteur n’accède qu’à ce qu’elle voit, déduit ou comprend des gestes humains qui l’entourent au quotidien.

Le livre ne réduit pourtant pas Klara à un simple dispositif technologique : ses erreurs d’interprétation, sa dévotion envers Josie et sa perception du soleil organisent une histoire de l’attachement, de la maladie et de la perte.

Retenu dans la première sélection du Booker Prize 2021, le roman interroge les formes que peut prendre l’amour lorsqu’une créature programmée se trouve confrontée à des choix qui ne le sont pas.

Par Cécile Mazin

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