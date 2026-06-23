Soupçons d’IA dans un prix littéraire : la revue Granta coupe les ponts

Le conseil du Granta Trust a fait connaître sa décision le 19 juin. La revue ne s’engagera plus dans des partenariats de publication où elle n’a pas la maîtrise éditoriale. Granta a aussi précisé que ses éditeurs n’avaient participé ni aux jurys régionaux du Commonwealth Short Story Prize, ni à la sélection des auteurs retenus.

Le changement met fin à une collaboration de plus de dix ans avec la Commonwealth Foundation. Les textes de l’édition 2026 publiés sur le site de Granta restent en ligne. La revue dit les maintenir accessibles au nom de l’intérêt public.

Le Commonwealth Short Story Prize récompense des nouvelles inédites issues de cinq régions : Afrique, Asie, Canada et Europe, Caraïbes et Pacifique. En 2026, la fondation a reçu 7806 textes, le deuxième total le plus élevé dans l’histoire du prix. Les cinq lauréats régionaux sont Lisa-Anne Julien pour l’Afrique, Sharon Aruparayil pour l’Asie, John Edward DeMicoli pour le Canada et l’Europe, Jamir Nazir pour les Caraïbes et Holly Ann Miller pour le Pacifique.

Les soupçons se concentrent d’abord sur Jamir Nazir

Jamir Nazir, écrivain de Trinité-et-Tobago, a remporté le prix régional des Caraïbes avec The Serpent in the Grove (littéralement, Le serpent dans le bosquet). La présentation officielle situe la nouvelle dans le monde rural de Trinité, autour d’un fermier en difficulté, d’une jeune épouse réduite au silence et d’un bois lié à ce que les personnages tentent d’enfouir. Le texte est apparu en ligne avec les autres nouvelles régionales publiées par Granta.

Les accusations ont commencé après la publication des textes. Selon l’Associated Press, des lecteurs ont rapidement demandé si la nouvelle de Nazir, ainsi que d’autres textes gagnants, avaient été écrits ou assistés par intelligence artificielle. Le Guardian rapporte que des critiques ont circulé à la mi-mai sur X et Bluesky, visant notamment des constructions répétées et certaines images du texte.

Granta a soumis le texte à Claude, le chatbot d’Anthropic, au sujet de The Serpent in the Grove. L’outil a répondu que le texte n’avait « presque certainement pas été produit sans l’aide d’un humain ». Sigrid Rausing, éditrice de Granta, a ensuite déclaré que les jurés avaient peut-être attribué un prix à un cas de plagiat par IA, tout en ajoutant que cela n’était pas établi et pourrait ne jamais l’être.

Dans un courriel cité par The Observer, Jamir Nazir a expliqué que son processus d’écriture se faisait entièrement sur téléphone Android. Il a indiqué utiliser la dictée vocale en raison de problèmes de santé chroniques qui rendent difficile un travail prolongé au clavier.

La fondation défend son processus de sélection

La Commonwealth Foundation a publié une première déclaration le 19 mai par la voix de son directeur général, Razmi Farook. L’organisation y affirme prendre au sérieux les accusations liées à l’IA et répondre avec prudence. Elle rappelle que les textes passent par plusieurs tours de lecture avant le jury final.

La fondation indique aussi ne pas utiliser de détecteurs d’IA dans son processus de sélection. Elle justifie ce choix par le caractère inédit des nouvelles soumises, dont l’envoi à des outils externes poserait, selon elle, des questions de consentement et de propriété artistique. Elle précise également ne pas utiliser l’IA pour juger les textes à quelque étape que ce soit.

Selon la fondation, les auteurs qui soumettent une nouvelle acceptent un règlement imposant que le texte soit une œuvre originale. Tous les auteurs présélectionnés ont déclaré personnellement qu’aucune IA n’avait été utilisée. Après consultation supplémentaire, l’organisation a maintenu cette position.

La revue interne s’est achevée le 22 juin. Dans un communiqué, la Commonwealth Foundation dit avoir discuté avec les cinq lauréats régionaux de leur méthode de création et examiné des éléments liés à la rédaction des textes, dont des brouillons, des documents horodatés et des notes. Après consultation des jurés, elle affirme être convaincue que l’IA n’a pas servi à écrire les nouvelles gagnantes.

Les cinq lauréats restent en lice pour le prix général

La fondation maintient donc les cinq lauréats régionaux choisis par le jury indépendant. Elle précise que chaque nouvelle gagnante a été lue par au moins sept personnes au cours des différentes étapes de sélection. Le lauréat général de l’édition 2026 doit être annoncé le 30 juin.

Granta ne retire pas les textes déjà publiés. Sa rupture avec la Commonwealth Foundation porte sur les conditions futures de publication et pas sur une disqualification des auteurs. La revue formule désormais une ligne éditoriale plus stricte : elle ne participera plus à des publications extérieures lorsqu’elle ne contrôle pas la sélection.

La Commonwealth Foundation dit respecter le changement de politique de Granta. Elle remercie la revue d’avoir accueilli ses textes gagnants pendant plus de dix ans et indique chercher d’autres plateformes pour diffuser les nouvelles issues du prix.

L’organisation annonce aussi avoir commencé à discuter avec des acteurs du secteur littéraire de l’usage possible des détecteurs d’IA dans les concours. Elle reconnaît que ses procédures de vérification de l’originalité doivent être renforcées. À ce stade, les lauréats régionaux 2026 restent donc ceux désignés par le jury.

Crédits photo : Hubert Nowik - Pexels

Par Ewen Berton

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