L’ultraviolet redonne vie à une Bible du Ve siècle, brûlée en 1731

Dans la nuit du 29 octobre 1731, le feu dévasta la bibliothèque d’Ashburnham House, à Londres, où était alors conservée la collection de Sir Robert Cotton. La Genèse de Cotton, copie grecque du livre de la Genèse datée du Ve siècle, comptait 166 feuillets et plusieurs centaines d’illustrations. Il n’en subsiste aujourd’hui que 129 fragments brûlés : le plus petit mesure moins de deux centimètres.

Avec le soutien de la Goldhammer Foundation, la British Library a appliqué à ces feuillets une imagerie multispectrale, qui confronte lumière visible, ultraviolet et infrarouge. Le gain de lecture apparaît immédiatement sur le feuillet 38r. Presque opaque à l’œil nu, le texte grec se déchiffre désormais sous ultraviolet : il correspond à la fin du chapitre 22 et au début du chapitre 23 de la Genèse, avec le retour d’Abraham et d’Isaac, puis la mort de Sara.

Les nouvelles images éclairent aussi l’histoire matérielle du manuscrit. Sur le feuillet 18r, à côté de la scène où Dieu ordonne à Abraham de quitter Haran (voir ci-dessous), apparaît une annotation latine ajoutée au Moyen Âge : Dixit D [omi] n [u] s ad Abra [m], soit « Dieu dit à Abraham ». Selon la bibliothèque, plusieurs inscriptions de ce type restaient inconnues de la recherche moderne.

Le paléographe Herbert Kessler rattache certaines mains à l’Italie du Nord des XIIe et XIIIe siècles, d’autres aux XVe et XVIe siècles. Ces traces déplacent le dossier du seul sinistre de 1731 vers les lecteurs qui ont manipulé, annoté et fait circuler le codex à travers l’Europe.

Les fragments peuvent désormais être consultés dans l’Universal Viewer de la British Library. Le lecteur passe d’une lumière à l’autre, zoome, fait pivoter l’image et ajuste contraste ou luminosité. Le 19 juin, l’institution a consacré une journée d’étude à ce chantier ; les actes doivent paraître ultérieurement en accès ouvert dans l’Electronic British Library Journal.

Images en lumière visible, infrarouge et ultraviolette

Crédits photo : Un fragment de la Genèse de Cotton en lumière visible et ultraviolette ; sous la lumière ultraviolette, le texte grec apparaît clairement : Cotton MS Otho B VI f. 38r.

Par Clotilde Martin

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