L’ultraviolet redonne vie à une Bible du Ve siècle, brûlée en 1731

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Un manuscrit grec du Ve siècle, le Cotton Genesis, livre de nouveau des passages que l’incendie d’Ashburnham House avait presque effacés en 1731. La British Library vient d’achever une campagne d’imagerie multispectrale qui rend lisibles des fragments noircis et révèle des annotations latines médiévales jusqu’alors inconnues.
Le 23/06/2026 à 10:03 par Clotilde Martin
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23/06/2026 à 10:03
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Dans la nuit du 29 octobre 1731, le feu dévasta la bibliothèque d’Ashburnham House, à Londres, où était alors conservée la collection de Sir Robert Cotton. La Genèse de Cotton, copie grecque du livre de la Genèse datée du Ve siècle, comptait 166 feuillets et plusieurs centaines d’illustrations. Il n’en subsiste aujourd’hui que 129 fragments brûlés : le plus petit mesure moins de deux centimètres.
Avec le soutien de la Goldhammer Foundation, la British Library a appliqué à ces feuillets une imagerie multispectrale, qui confronte lumière visible, ultraviolet et infrarouge. Le gain de lecture apparaît immédiatement sur le feuillet 38r. Presque opaque à l’œil nu, le texte grec se déchiffre désormais sous ultraviolet : il correspond à la fin du chapitre 22 et au début du chapitre 23 de la Genèse, avec le retour d’Abraham et d’Isaac, puis la mort de Sara.
Les nouvelles images éclairent aussi l’histoire matérielle du manuscrit. Sur le feuillet 18r, à côté de la scène où Dieu ordonne à Abraham de quitter Haran (voir ci-dessous), apparaît une annotation latine ajoutée au Moyen Âge : Dixit D [omi] n [u] s ad Abra [m], soit « Dieu dit à Abraham ». Selon la bibliothèque, plusieurs inscriptions de ce type restaient inconnues de la recherche moderne.
Le paléographe Herbert Kessler rattache certaines mains à l’Italie du Nord des XIIe et XIIIe siècles, d’autres aux XVe et XVIe siècles. Ces traces déplacent le dossier du seul sinistre de 1731 vers les lecteurs qui ont manipulé, annoté et fait circuler le codex à travers l’Europe.
Les fragments peuvent désormais être consultés dans l’Universal Viewer de la British Library. Le lecteur passe d’une lumière à l’autre, zoome, fait pivoter l’image et ajuste contraste ou luminosité. Le 19 juin, l’institution a consacré une journée d’étude à ce chantier ; les actes doivent paraître ultérieurement en accès ouvert dans l’Electronic British Library Journal.
Crédits photo : Un fragment de la Genèse de Cotton en lumière visible et ultraviolette ; sous la lumière ultraviolette, le texte grec apparaît clairement : Cotton MS Otho B VI f. 38r.
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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La Maison Daniel Maghen prépare une nouvelle vente consacrée à la bande dessinée et à l’illustration, attendue en fin d’année 2026, à la Maison de l’Amérique latine, à Paris, sans qu’une date précise n’ait encore été communiquée. Pour cette douzième édition, plus de 180 œuvres sont déjà réunies. Un ensemble conséquent, porté par des signatures majeures du neuvième art, de Franquin à Moebius, en passant par Hergé, Uderzo ou Pratt.
24/04/2026, 13:50
Un dessin attribué à Gustave Doré, jusque-là inconnu des répertoires courants, a refait surface à Belfort entre les mains d’Armand Berauer, antiquaire strasbourgeois à la retraite. Ce dernier a repéré l’œuvre au début de l’année dans une salle des ventes belfortaine, convaincu d’avoir affaire à une feuille inédite du grand illustrateur né à Strasbourg.
23/04/2026, 18:01
À l’heure des messages vocaux et des vidéos, l’écriture passe au second plan, comme une vieille évidence. C’est précisément ce que l’égyptologue allemand Ludwig D. Morenz invite à reconsidérer : loin d’être une invention surgie d’un seul coup, l’écriture serait le résultat d’une lente série de solutions concrètes, mises au point sur plusieurs siècles.
21/04/2026, 13:05
Présumé détruit dans les incendies qui suivirent le séisme de San Francisco en 1906, un exemplaire d’Echoes of the Foot-Hills a retrouvé la Mechanics’ Institute Library après plus d’un siècle d’absence. Derrière cette restitution, un collectionneur, une provenance reconnue et un objet noirci par le feu, devenu témoin matériel d’une catastrophe qui ravagea les collections de l’une des plus anciennes bibliothèques de la côte Ouest.
20/04/2026, 16:08
Quatre manuscrits batak venus du nord de Sumatra, dont un volume aux plats sculptés dans de l’os de buffle... au-delà de cette étrange étrangeté, la numérisation de ces oeuvres éclaire une tradition écrite ancienne. La Library of Congress a mis en ligne ces documents, associés aux pustaha, et rend enfin accessibles des pièces rares jusqu’ici réservées à une consultation sur place.
18/04/2026, 10:41
À Gubbio, en Ombrie (Italie), la bibliothèque Sperelliana s’apprête à accueillir le fonds de travail de l’archéologue britannique Simon Stoddart, constitué à Cambridge au fil de décennies de recherches. Plus qu’un simple déménagement de livres, l’opération transforme une collection savante personnelle en outil public de consultation, au croisement de la mémoire scientifique, du patrimoine local et de la circulation européenne des savoirs.
16/04/2026, 11:54
Du 22 au 24 mars 2028, Douai (Nord) accueillera le Forum des archivistes, organisé tous les trois ans et l'occasion, pour la profession, « pour faire le point sur les avancées de la recherche en archivistique, les grands projets conduits en France, dans les secteurs public comme privé, et les transformations profondes du métier ».
10/04/2026, 10:03
Un papyrus vieux de deux millénaires, retrouvé dans les réserves d’un institut au Caire, vient de livrer trente vers inconnus d’Empédocle, philosophe majeur de la Grèce antique. Une découverte rare, qui permet pour la première fois de lire directement une pensée jusqu’ici transmise de seconde main - et qui pourrait bien modifier notre compréhension des origines de la philosophie occidentale.
09/04/2026, 15:50
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