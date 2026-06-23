Livre audio aux États-Unis : 2,43 milliards $, l’IA reste à 0,03 %

Le livre audio poursuit sa progression aux États-Unis, mais les chiffres publiés cette année dessinent un marché plus contrasté qu’un simple triomphe de l’écoute. Dans son enquête annuelle, l’Audio Publishers Association évalue les recettes des éditeurs à 2,43 milliards de dollars pour 2025, soit 9 % de plus qu’un an auparavant.

Réalisée avec Toluna, l’enquête de ventes recense plus de 750.000 titres audio actifs, en hausse de 43 % sur un an. La fiction générale concentre 27 % des recettes, devant la science-fiction et la fantasy, la romance ainsi que les polars, thrillers et suspense. Les progressions les plus rapides concernent l’humour, la fiction générale et le livre jeunesse, young adult compris.

Le signal le plus net vient des productions « audio first », conçues d’abord pour l’écoute. Leur chiffre d’affaires est passé de 91,1 millions de dollars en 2024 à 136 millions en 2025 : une hausse de 50 %, qui porte leur part à 6 % des revenus nets. L’audio se détache ainsi du seul rôle d’adaptation tardive d’un livre imprimé ; certains projets naissent désormais pour une interprétation, une mise en scène sonore et une diffusion spécifique.

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L’étude consommateurs, réalisée en février 2026 par Edison Research et SSRS auprès de 1706 auditeurs de contenus parlés âgés d’au moins 18 ans, complète le tableau. Cinquante-huit pour cent des Américains majeurs déclarent avoir déjà écouté un livre audio, soit environ 157 millions de personnes.

Parmi les auditeurs des douze derniers mois, 49 % achètent des titres directement sur un site ou une application, 48 % passent par un abonnement, 46 % empruntent via une application de bibliothèque numérique et 42 % utilisent des crédits proposés par un service spécialisé. Plusieurs canaux se cumulent souvent chez un même auditeur.

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Dans ce paysage, la narration par intelligence artificielle demeure marginale. Seize pour cent des auditeurs interrogés déclarent avoir déjà essayé un titre lu par une voix synthétique, mais ces productions ont représenté seulement 0,03 % des ventes en 2025. La proportion de personnes prêtes à tenter l’expérience recule également, de 70 % dans l’enquête 2025 à 61 % dans celle de 2026.

Le piratage pèse plus concrètement sur le secteur. Quarante-cinq pour cent des auditeurs déclarent avoir écouté un livre audio sur YouTube, contre 35 % en 2024. L’APA indique qu’une part de ces enregistrements provient de copies diffusées sans autorisation. Le mois dernier, l’Association of American Publishers s’est associée à Vermillio afin d’identifier et faire retirer ces fichiers.

Illustration : Mohamed_hassan CC 0

Par Nicolas Gary

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