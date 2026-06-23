Japon : moins de 10 000 librairies, un seuil historique franchi

Le réseau japonais du livre vient de passer sous une barre symbolique. D’après les données de la Japan Publishing Organization for Information Infrastructure Development, relayées par Börsenblatt, le pays comptait 9993 librairies à la fin de l’exercice 2025, clos en mars 2026.

Le recul s’inscrit dans une trajectoire longue. Le Japon en recensait 24.237 au sommet de 1998 : le maillage actuel représente donc un peu plus de 40 % de son niveau d’alors. Sur l’exercice écoulé, 102 nouveaux magasins ont ouvert, tandis que 499 ont fermé. Depuis le début des relevés, en 1994, le nombre de librairies n’était jamais passé sous les 10.000.

Dans les années 2000, plus d’un millier de points de vente disparaissaient certaines années, contre environ cinq cents ouvertures. Cette phase brutale a laissé place à un recul moins spectaculaire, mais presque continu. Börsenblatt relie notamment cette évolution à la diminution régulière des dépenses consacrées aux livres et aux magazines imprimés.

La baisse des ouvertures accentue le phénomène. Entre 2022 et 2024, moins de cent établissements ont ouvert chaque année, alors que les fermetures ont dépassé cinq cents annuellement. Les données ne décrivent pas seulement la disparition de commerces indépendants : elles dessinent une carte de l’accès au livre neuf.

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Fin août 2025, la Japan Publishing Industry Foundation for Culture recensait 498 villes ou communes sans librairie commercialisant les nouveautés, soit près de 30 % des collectivités japonaises. Dans les préfectures de Fukushima, Nagano, Nara, Kochi et Okinawa, plus d’une commune sur deux se trouvait dans cette situation. Et 256 collectivités ne possédaient ni librairie ni bibliothèque publique.

Cette situation ne se réduit pas à un affrontement abstrait entre papier et écran. Le réseau physique constitue encore, dans de nombreux territoires, l’unique lieu de conseil, de commande et de découverte des livres. Lorsqu’il disparaît, l’offre se reporte sur les plateformes, sur des déplacements parfois longs ou sur aucun interlocuteur local.

Le gouvernement japonais avait présenté en 2025 un plan destiné à enrayer cette contraction. Le dispositif évoqué par les sources professionnelles repose notamment sur le soutien à de nouveaux formats : petites librairies indépendantes, boutiques à étagères partagées, implantations dans les gares ou magasins sans personnel. Ces initiatives restent dispersées face au rythme national des fermetures.

Crédits photo : librairie à Tokyo - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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