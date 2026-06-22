Histoires extraordinaires de ballons : quand Paris prenait son envol

Avec Histoires extraordinaires de ballons. De la montgolfière à la vasque olympique, publié chez Flammarion, Jérôme Giacomoni et Matthieu Gobbi nous invitent à remonter près de deux cent cinquante ans d’histoire aéronautique. Une histoire dont Paris n’a jamais cessé d’être l’un des principaux théâtres.

Tout commence à la fin du XVIIIe siècle, lorsque deux frères ardéchois, Joseph et Étienne Montgolfier, entreprennent de résoudre ce qui paraît alors impossible : faire voler l’homme. L’un rêve, imagine et expérimente ; l’autre structure, calcule et concrétise. En quelques mois à peine, leur invention bouleverse le monde. Les auteurs rappellent combien cette conquête du ciel fut rapide, audacieuse et portée par une curiosité scientifique qui force encore l’admiration.

Mais le mérite de cet ouvrage est de ne pas s’arrêter aux seules montgolfières. De chapitre en chapitre surgissent une multitude de personnages dont les noms sont parfois tombés dans l’oubli, alors qu’ils participèrent à écrire l’histoire du vol.

Ainsi André-Jacques Garnerin réalise-t-il le premier saut en parachute au-dessus du parc Monceau. Plus tard, Camille Flammarion, Gaston Tissandier ou Georges Besançon utilisent les ballons pour mieux comprendre l’atmosphère et jeter les bases de la météorologie moderne. D’autres encore s’attachent à résoudre une difficulté de taille : ne plus seulement monter dans les airs, mais parvenir à s’y diriger.

Paris devint le laboratoire de toutes les innovations. Dirigeables à vapeur, propulsion électrique, premières industries aéronautiques, expositions spectaculaires, records et compétitions internationales : la capitale apparaît comme un terrain d’expérimentation permanent où savants, ingénieurs, aventuriers et industriels rivalisent d’imagination.

Siège de Paris — Anonyme / Collection musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget — © D.R.

Les pages consacrées au siège de Paris en 1870 figurent parmi les plus saisissantes. À l’heure où la ville est encerclée, les ballons deviennent un moyen de communication vital. Ils transportent passagers, courrier et espoir au-dessus des lignes ennemies. L’aérostation cesse alors d’être un divertissement ou une curiosité scientifique pour devenir un outil stratégique.

Comme nous le savons fort bien, les ballons n’appartiennent pas seulement au passé. Les auteurs, ingénieurs de formation, ont fondé Aérophile en 1993 et sont à l’origine du retour des grands ballons captifs dans le ciel français, dont celui bien connu des Parisiens, le ballon Generali, dans le parc André-Citroën. Devenu au fil du temps un observatoire scientifique de la qualité de l’air, celui-ci a permis de mieux comprendre la pollution atmosphérique et de sensibiliser le grand public à ses dangers.

Dès lors, la vasque olympique de 2024 n’apparaît plus comme une simple prouesse technique ou un spectaculaire effet de mise en scène. Elle s’inscrit dans une longue histoire faite d’inventions, d’audace et d’émerveillement.

Richement documenté, ce livre rappelle que l’histoire des ballons est aussi celle de femmes et d’hommes qui refusèrent de considérer le ciel comme une limite. Une belle manière de regarder autrement la vasque qui s’apprête à nouveau à s’élever au-dessus de Paris.

Par Audrey Le Roy

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