À Monaco, on est philosophe et désirant

Présidées par Charlotte Casiraghi, organisées par Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly, et dirigées par Laura Hugo, Les Rencontres Philosophiques de Monaco entendent faire circuler la parole philosophique auprès du public.

Le thème du désir permettra d’aborder de nombreux enjeux contemporains : l’envie, le besoin, l’apprentissage, la démocratie, la géopolitique, la justice, le désir d’enfant, le désir masculin, l’écriture, l’addiction, l’aventure ou encore l’infini. D’un jour à l’autre, le programme fera dialoguer philosophie, psychanalyse, sociologie, littérature, médecine, politique, art et questions sociales.

Parmi les personnalités annoncées figurent notamment Isabelle Alfandary, Florence Askenazy, Thierry Balzacq, Bruce Bégout, Étienne Bimbenet, Philippe Brenot, Pierre Casiraghi, Catherine Chalier, Sarah Chiche, David Colon, Alain Ehrenberg, Alice Ferney, Estelle Ferrarese, Clélia Gasquet-Blanchard, Laurent Gaudé, Philippe B. Grimbert, Thérèse Hargot, Sylvie Hazebroucq, Eva Illouz, Denis Kambouchner, Laurence Joseph, Sandra Laugier, Clotilde Leguil, Nicolas Moysan, Géraldine Muhlmann, Anne-Fleur Multon, Corine Pelluchon, Nicolas Rabain, Judith Revel, Camille Riquier, Patrick Savidan, Stéphane Habib, Chantal Thomas et Johann Zarca.

L’édition 2026 sera également marquée par la soirée de remise des Prix PhiloMonaco, organisée jeudi 25 juin au Théâtre Princesse Grace. Cette soirée célébrera les dix ans du Prix PhiloMonaco. Le Prix PhiloMonaco de l’Éditeur 2026 est attribué aux Éditions Jérôme Millon. Le Prix de l’Essai distinguera, comme chaque année, un ouvrage de philosophie publié en langue française et paru dans l’année civile précédant son attribution. Les Prix PhiloMonaco des Lycéens seront également remis à cette occasion.

Franck Fischbach, lauréat du Prix PhiloMonaco de l’Essai 2025 pour Faire ensemble. Reconstruction sociale et sortie du capitalisme, publié au Seuil, donnera la présentation annuelle « Qu’est-ce que la philosophie ? ». La soirée associera aussi musique et danse, avec la participation du pianiste et musicologue Karol Beffa, de Jean-Christophe Maillot, chorégraphe et directeur des Ballets de Monte-Carlo, et des interprètes Juliette Klein et Ige Cornelis.

Les rencontres se dérouleront dans plusieurs lieux de la Principauté : la Promenade Honoré II, le Théâtre Princesse Grace, l’Hôtel Hermitage, le Café de Paris et le Yacht Club de Monaco. L’ensemble est gratuit, ouvert à tous, en entrée libre dans la limite des places disponibles.

Une librairie PhiloMonaco sera installée au Théâtre Princesse Grace, en collaboration avec La Bookinerie, du mercredi 24 au vendredi 26 juin. Elle proposera une sélection d’ouvrages des personnalités invitées. Les Déjeuners-philo auront également lieu au Café du Théâtre Princesse Grace, avec une restauration assurée par Le Comptoir.

Ci-dessous, le programme détaillé :

Crédits photo : La Semaine PhiloMonaco

Par Hocine Bouhadjera

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