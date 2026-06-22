Anatole Latuile fête ses vingt ans avant son passage au cinéma

Anatole Latuile est né en 2005 dans les pages de J’aime lire. Le personnage est un écolier de 9 ans, souvent entraîné dans des idées compliquées à mettre en œuvre. Les histoires reposent sur des situations courtes, centrées sur ses initiatives, ses amis et les conséquences de ses plans.

La série est écrite par Anne Didier et Olivier Muller, avec Clément Devaux au dessin. Les épisodes paraissent chaque mois dans J’aime lire et sont aussi réunis en tomes publiés en librairie et dans d’autres points de vente. Ce format court reste le socle de la série depuis sa création.

Bayard Jeunesse indique que la série dépasse 3,4 millions d’exemplaires vendus et qu’elle a atteint la troisième place des ventes de BD en France. Anatole Latuile existe également sous d’autres formats : podcast, jeux, escape game et dessin animé. Ces déclinaisons accompagnent les publications imprimées sans remplacer le rendez-vous mensuel dans le magazine.

Des nouveautés pour l’été et la librairie

Parmi les parutions annoncées figure 30 activités qui décoiffent, un livre d’activités réalisé en partenariat avec la Cité des enfants de la Cité des sciences. L’ouvrage met en scène Anatole et ses amis dans des jeux et expériences, avec un supplément de carterie. Son prix est fixé à 13,90 euros.

Le tome 19, Tous aux abris !, est disponible depuis janvier. L’album rassemble de nouvelles histoires autour d’un week-end canoë, d’une séance de Startruc chez une voisine et d’un voleur à démasquer. Bayard Jeunesse indique qu’il occupe la première place des ventes du marché de la BD depuis sa sortie, selon des données GfK de mai 2026. Le prix annoncé est de 12,20 euros.

Le film live attendu en 2027

La partie cinéma marque une nouvelle étape pour Anatole Latuile. Après la série animée, le personnage doit être adapté en film en prises de vues réelles. La réalisation est confiée à François Descraques. Le film est produit par Pyramide Productions et Superprod Films, avec une distribution assurée par UGC.

La sortie en salles est annoncée pour le 4 août 2027. Le film est présenté comme une comédie familiale. Le scénario associe Jean-André Yerles, Jonathan Barré, Anne Didier et Olivier Müller. Arthur Ferrard est annoncé dans le rôle d’Anatole Latuile, aux côtés de Fred Testot, Diane Segard, David Marsais, Bérangère McNeese, Virginie Hocq et Mister V.

L’intrigue reprend le cadre scolaire du personnage. Anatole voit son quotidien perturbé par l’arrivée des jumeaux Mafiolo dans son école. Il est entouré de Jason, Naomie, Henriette, Olympe et Achille. Le récit annoncé repose sur des plans, des poursuites et une succession de catastrophes.

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Par Ewen Berton

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