Bernard Werber, Marie-Aude Murail, Pascal Bruckner : la France à Séoul

Créé en 1954, le Salon international du livre de Séoul s’est imposé comme un rendez-vous majeur de l’édition en Asie. Pour les maisons françaises, la Corée représente un marché particulièrement dynamique : en moyenne, 550 titres français y sont traduits chaque année en coréen.

Le thème choisi pour cette invitation d’honneur, « Lire la France », entend présenter la création française dans sa diversité : fiction, littérature jeunesse, bande dessinée, poésie, philosophie, gastronomie, sciences humaines et sociales. L’objectif est de montrer une littérature française contemporaine traversée par plusieurs générations, plusieurs formes et plusieurs manières de penser le monde par le livre.

La France disposera sur le Salon d’un pavillon de près de 200 m². Il accueillera un espace librairie, avec près de 12.000 titres proposés à la vente, ainsi qu’un espace professionnel où 21 maisons d’édition françaises seront représentées. Des animations autour de la langue française, de la gastronomie, de la création graphique et de la lecture accompagneront également cette présence.

Treize autrices et auteurs composeront la délégation française : Bernard Werber, Pascal Bruckner, François-Régis Gaudry, Marie-Aude Murail, Constance Robert-Murail, Anne Laval, Uy-Vinh Landru, Zoé Constans, Linda Maria Baros, Thomas Vinau, Stéphanie Brouillet, Valérie Gelézeau et Pierre-Emmanuel Roux.

La délégation met en avant des profils très différents. Bernard Werber, particulièrement populaire en Corée du Sud, représentera la fiction. Pascal Bruckner portera le versant philosophique et essayistique, tandis que François-Régis Gaudry interviendra autour de la gastronomie.

La littérature jeunesse sera représentée par Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail, l’illustration par Anne Laval, Zoé Constans et Uy-Vinh Landru. La poésie sera portée par Linda Maria Baros et Thomas Vinau, tandis que Stéphanie Brouillet, Valérie Gelézeau et Pierre-Emmanuel Roux incarneront les sciences humaines et sociales, avec une attention particulière aux liens entre la France et la Corée.

Le programme prévoit des rencontres professionnelles, des tables rondes, des ateliers, des dédicaces, des dégustations et des événements hors les murs. Il abordera notamment les enjeux de l’intelligence artificielle et du droit d’auteur, les politiques publiques de lecture, les échanges entre traditions culinaires française et coréenne, la littérature jeunesse, la bande dessinée, la poésie, la traduction et les sciences humaines.

La présence française se prolongera également dans plusieurs lieux de Séoul et de ses environs, avec des rencontres à l’Université féminine Ewha, à la Bibliothèque nationale de Corée, au musée Cheonggyecheon, au Cordon Bleu-Sookmyung Academy, à la bibliothèque de Cheongwoon ou encore à la Gyeonggi Provincial Library.

Le programme est porté par le secteur Livre et débat d’idées du Service culturel de l’Ambassade de France en République de Corée, avec le soutien de partenaires institutionnels français et coréens, de maisons d’édition, d’une librairie partenaire, de partenaires gourmets et de mécènes.

Cette présence française à Séoul intervient aussi après un épisode plus ambigu côté parisien. La Corée du Sud devait être le pays invité d’honneur du Festival du Livre de Paris 2026, avant d’annuler sa participation en décembre. L'organisation du Festival a dû « vite rebondir » et réallouer les 400 m² prévus pour la Corée à la bande dessinée, afin d’amortir les charges liées à cet espace.

Pour les éditeurs français, la Corée représente un marché stratégique. France Livre rappelle que les traductions représentent 17 % de la production éditoriale sud-coréenne et que le pays compte parmi les dix principaux acheteurs de droits d’auteur dans le monde. Les échanges avec la France restent soutenus : en 2024, 584 contrats ont été signés entre éditeurs français et coréens, dont 240 en jeunesse, 98 en fiction, 78 en sciences humaines et sociales et 97 en essais et documents.

Ci-dessous, le programme détaillé de la présence française au Salon international du livre de Séoul 2026 :

Crédits photo : Salon international du livre de Séoul

Par Hocine Bouhadjera

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