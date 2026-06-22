Yves Lacoste, fondateur de la revue Hérodote, est mort

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Le géographe et géopolitologue Yves Lacoste est mort le 20 juin, à 96 ans. Fondateur de la revue Hérodote, professeur à l’université Paris 8, auteur de La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, il aura profondément transformé la manière de penser les territoires, les frontières, les États et les rivalités de pouvoir.
Le 22/06/2026 à 16:58 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
22/06/2026 à 16:58
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Yves Lacoste est né le 7 septembre 1929 à Fès, au Maroc. Sa mère est bibliothécaire, son père est géologue. Après sa jeunesse au Maroc, il poursuit ses études en France, notamment au lycée Lakanal, puis à l’Institut de géographie. Reçu à l’agrégation de géographie en 1952, il part enseigner en Algérie, au lycée Bugeaud d’Alger, avec celle qui deviendra son épouse, l’ethnologue Camille Lacoste-Dujardin, spécialiste des mondes berbères.
Durant sa période nord-africaine, Yves Lacoste côtoie les milieux anticolonialistes, s’intéresse au Maghreb, au sous-développement, aux effets de la domination coloniale sur les sociétés et les territoires. Son regard de géographe se construit dans ce contexte politique : la géographie ne peut pas être seulement une description des reliefs, des fleuves et des climats. Elle engage aussi des rapports de force, des choix d’aménagement, des politiques de contrôle, des stratégies militaires ou administratives.
De retour en France, Yves Lacoste poursuit ses travaux universitaires et enseigne à Paris 8, dans le contexte intellectuel bouillonnant de Vincennes. C’est là qu’il va contribuer à déplacer durablement le centre de gravité de la géographie française. À ses yeux, la discipline a trop longtemps été réduite à une matière scolaire, parfois descriptive, souvent coupée des enjeux de pouvoir. Il veut lui rendre sa dimension stratégique.
Cette ambition éclate en 1976 avec la publication de La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, aux éditions Maspero. Le titre devient immédiatement une formule, presque un slogan. Il choque, intrigue, s’impose. Yves Lacoste y défend une idée simple et radicale : la géographie n’est pas seulement un savoir d’école, elle est aussi un savoir de commandement, d’État, de guerre, de conquête, d’administration et de domination.
Dans ce livre devenu classique, Yves Lacoste critique la « géographie des professeurs », qu’il juge trop éloignée des usages réels du savoir géographique. Il rappelle que les cartes, les découpages territoriaux, les connaissances sur les populations, les routes, les reliefs et les ressources ont toujours intéressé les pouvoirs. Un territoire n’est jamais neutre. Le décrire, le découper, le représenter, c’est déjà participer à une manière de le comprendre, donc parfois de le contrôler.
La même année, Yves Lacoste fonde la revue Hérodote, d’abord sous-titrée Stratégies, géographies, idéologies, avant de devenir une revue de géographie et de géopolitique. Il s'agit ici de créer un lieu où la géographie puisse se confronter aux conflits contemporains, aux idéologies, aux rivalités territoriales, aux guerres, aux nationalismes, aux frontières, aux États et aux représentations collectives.
La trajectoire d'Yves Lacoste est également marquée par ses enquêtes de terrain. L’un des épisodes les plus célèbres reste son travail sur les bombardements américains des digues du fleuve Rouge pendant la guerre du Viêt Nam. En 1972, il analyse la logique géographique de ces frappes : viser des points stratégiques du territoire, fragiliser les digues, exploiter les vulnérabilités du delta.
Yves Lacoste contribuera aussi à réhabiliter le mot « géopolitique » en France. Le terme restait longtemps chargé d’une histoire lourde, en raison de son association aux doctrines allemandes du début du XXe siècle et à leurs usages par les régimes impérialistes et nazis. Il veut l’arracher à cette généalogie encombrante pour en faire un outil d’analyse démocratique : comprendre les rivalités de pouvoir sur des territoires, à toutes les échelles, du conflit mondial au quartier, de l’État à la commune, de la frontière internationale au projet d’aménagement local.
Cette approche donnera naissance à une véritable école française de géopolitique. En 1989, Yves Lacoste fonde à Paris 8 le DEA de géopolitique et le Centre de recherche et d’analyse géopolitique, ancêtres de l’Institut français de géopolitique. L’IFG prolonge ensuite ce travail en formant des étudiants et des doctorants à l’analyse des rivalités territoriales, de la cartographie, des conflits politiques et des représentations géopolitiques.
Le Maghreb, le tiers-monde, la Méditerranée, l’eau, la nation, la question postcoloniale ou encore les représentations cartographiques occupent une place importante dans son œuvre.
Parmi ses ouvrages figurent Les Pays sous-développés, Géographie du sous-développement, Ibn Khaldoun : naissance de l’histoire, passé du Tiers-Monde, Dictionnaire de géopolitique, Géopolitique : la longue histoire d’aujourd’hui, La question post-coloniale : une analyse géopolitique ou encore Aventures d’un géographe, publié en 2018 aux éditions des Équateurs.
Son parcours n’a pas été exempt de controverses. Certains géographes lui ont reproché une conception trop polémique de la discipline, d’autres une approche trop empirique ou trop politique.
Roger Brunet, autre figure majeure de la géographie française, s’inquiétait d’une redéfinition trop large de la discipline autour des rivalités de pouvoir et des territoires. Claude Raffestin, auteur de Pour une géographie du pouvoir, défendait de son côté une conception plus relationnelle du pouvoir, moins centrée sur l’État, les frontières et les conflits, et se méfiait du retour d’un terme, « géopolitique », lourdement chargé par son histoire.
La reconnaissance internationale viendra notamment avec le prix Vautrin-Lud, reçu en 2000, l’une des plus importantes distinctions mondiales dans le champ de la géographie.
À l’heure où guerres, frontières, ressources, routes maritimes, câbles sous-marins, métropoles et récits nationaux nourrissent les tensions contemporaines, l’œuvre d’Yves Lacoste conserve une force intacte. Sa leçon demeure : les territoires ne parlent jamais d’eux-mêmes. Il faut apprendre à les lire, à les cartographier, à comprendre qui les nomme, les découpe, les revendique ou les gouverne.
Yves Lacoste a fait de la géographie une discipline d’alerte : une manière de voir les rapports de force derrière les paysages, et de rappeler que la carte n’est jamais innocente.
Crédits photo : Yves Lacoste recevant le prix Vautrin-Lud à Saint-Dié-des-Vosges en 2000 (Ji-Elle, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Une proposition de loi, déposée au Sénat par Mathilde Ollivier, sénatrice représentant les Français établis hors de France (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires) et vice-présidente de la commission des affaires européennes, suggère de restituer au Mexique deux manuscrits majeurs. Rendre le Codex Azcatitlan, conservé par la Bibliothèque nationale de France, et le Codex Borbonicus, qui se trouve dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, marquerait la reconnaissance « du droit des peuples à leur héritage culturel ».
19/06/2026, 10:31
Après avoir surmonté un redressement judiciaire complexe lié à la défaillance de son ancien distributeur, la maison d’édition indépendante Tertium Éditions, portée par son emblématique « éditeur-ouvrier » Régis Blanchard, annonce le lancement d’une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule.
19/06/2026, 10:00
21 personnalités demandent au gouvernement français d’accorder un visa à Alaa Al-Qatrawi, poétesse gazaouie lauréate du programme PAUSE, porté par le Collège de France. La mobilisation, publiée dans La Tribune Dimanche, réunit des artistes, écrivains, intellectuels, universitaires et responsables culturels, parmi lesquels Natalie Portman, Élisabeth Badinter, Philippe Aghion, Leïla Slimani, Kamel Daoud, Marc Levy, Delphine Horvilleur, Michel Hazanavicius ou encore Valérie Zenatti.
18/06/2026, 16:07
Le congrès 2026 de l'Association des bibliothécaires de France s'est choisi comme thématique principale l'« hospitalité », mais la profession n'ignore rien des pressions qui pèsent, en 2026, sur les libertés d'acquisition, de création et de programmation. Si les établissements sont protégés de « toutes formes de censure » par la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le combat est loin d'être gagné.
18/06/2026, 15:39
Le CFC modifie son organisation pour accompagner les auteurs et les éditeurs face à l’évolution des usages des contenus de presse et de livre. La nouvelle structure passe par la création d’un poste de secrétaire générale confié à Léa Boccara, ainsi que par la répartition des licences entre deux directions spécialisées.
18/06/2026, 12:51
La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.
18/06/2026, 11:40
La Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro, a réintégré 48 fascicules rares précédemment volés dans ses collections. Le lot comprend des numéros de O Tico-Tico de 1908, de O Nacional de 1873 et de Romântica de 1969.
18/06/2026, 10:37
Nippan Group Holdings, l’un des principaux intermédiaires du livre au Japon, publie des comptes 2025 dans le rouge. Le groupe accuse un recul de son chiffre d’affaires consolidé et une perte nette, tandis que l’activité de distribution, frappée par la baisse des magazines, des mangas et la hausse du transport, creuse ses pertes.
18/06/2026, 10:37
Lieu de vacances, de liberté, de mémoire et de transformations, la plage est un espace profondément culturel. Derrière le sable et les horizons marins se dessinent des histoires sociales, politiques, écologiques et artistiques. La revue 303 vous invite à explorer la plage autrement à travers ce nouveau numéro de 96 pages, à paraître en juillet 2026. Une plage comme un territoire vivant, traversé par les imaginaires, les usages et les mutations du monde contemporain.
18/06/2026, 10:00
Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.
17/06/2026, 18:14
Pierre Kosciusko-Morizet se serait donc positionné pour reprendre Rakuten France, avec le fonds Verdoso et Fabien Versavau, ancien patron de la filiale. Derrière le possible retour de la marque PriceMinister, le dossier touche aussi le livre d’occasion, segment où l’ex-place de marché française conserve une présence forte.
17/06/2026, 17:06
Comment résister au charme du diable quand on doit le défendre ? Voilà la question que se pose Alice Doublier dans son nouveau livre L’Avocate du Vampire, actuellement en campagne sur Ulule. L’histoire raconte le destin d’Evelyn Fyfe, première femme avocate du pays qui doit défendre un vampire accusé de meurtres.
17/06/2026, 15:00
Le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France s'est ouvert, ce mercredi 17 juin, sur une série d'allocutions autour de la thématique choisie pour cette 71e édition, l'hospitalité. Dans une période « complexe », l'organisation entend « laisser la place au débat ».
17/06/2026, 14:43
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