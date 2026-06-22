Chowra Makaremi distinguée par le 48e Prix Européen de l’Essai

Le prix, doté de 20.000 CHF (environ 21.500 €), est remis lors d’une cérémonie publique et s’accompagne d’un débat au Théâtre de Vidy avec l’Université de Lausanne, ainsi que d’autres rencontres publiques.

Dans Résistances affectives, Chowra Makaremi s’intéresse à la manière dont certaines morts deviennent des points de départ de mobilisations collectives. L’essai circule entre Baltimore, Téhéran, Buenos Aires et Delhi pour interroger ce qui transforme une violence subie en parole, puis en action. Il place au centre de l’analyse les colères, les vulnérabilités et les attachements qui travaillent les mouvements politiques contemporains.

L’autrice ne sépare pas les affects de la pensée politique. Elle les envisage comme une mémoire active, capable de relier des expériences individuelles à des formes de résistance.

Le jury retient notamment la façon dont Chowra Makaremi met en évidence « l’effet cascade de la violence subie qui se transforme en parole puis en action ». Il souligne aussi l’articulation entre les dimensions sociétales, politiques et intimes de son travail. L’essai donne une place centrale aux femmes victimes, résistantes et combattantes, ainsi qu’à la puissance d’action née du deuil.

Chowra Makaremi est anthropologue au CNRS. Ses recherches portent sur la violence d’État, les émotions politiques et les mouvements féministes contemporains. Elle est l’autrice de Cahier d’Aziz et de Femme ! Vie ! Liberté ! Échos d’un soulèvement révolutionnaire en Iran, publié en 2023 chez La Découverte et récompensé par le prix de l’essai France Culture-Arte.

Une distinction attachée à la pensée critique

Décerné par la Fondation Charles Veillon, le Prix Européen de l’Essai distingue des auteur·e·s dont les écrits contribuent à nourrir et diffuser le mouvement de la pensée. Il s’attache à des œuvres de témoignage qui proposent une critique des sociétés, de leurs pratiques et de leurs idéologies. Le choix de Résistances affectives s’inscrit dans cette orientation, par son analyse des formes politiques nées de l’expérience de la violence.

La distinction est remise lors d’une cérémonie ouverte au public. Elle donne également lieu à un débat au Théâtre de Vidy, organisé avec l’Université de Lausanne.

Le prix a déjà récompensé des auteurs et autrices issus de champs intellectuels variés. Parmi les lauréat·e·s figurent Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Tzvetan Todorov, Amin Maalouf, Siri Hustvedt, Alessandro Baricco et Arundhati Roy. Il a aussi distingué plusieurs figures de la pensée en Suisse, dont Jean Starobinski, Iso Camartin, Peter von Matt, Alain de Botton et Mona Chollet. L'année dernière, la lauréate était Bénédicte Savoy pour son livre À qui appartient la beauté ?, publié aux éditions La Découverte en 2024, en collaboration avec Jeanne Pham Tran.

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Crédits photo : Charlotte Krebs



Par Dépêche

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