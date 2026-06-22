À Varsovie, la bibliothèque végétalisée du métro dépasse 19 000 prêts

Six mois après son ouverture, la bibliothèque du métro de Varsovie avance ses premiers résultats. Le 4 mars 2026, la Bibliothèque publique de Targówek, qui pilote le lieu, annonçait 19 119 prêts, 1 659 nouvelles inscriptions, 13 000 visites de lecteurs et plus de 7 000 visites de personnes non inscrites.

L’établissement a ouvert le 4 septembre 2025, dans la station Kondratowicza, au nord-est de la capitale polonaise. Dès son premier jour, près de 400 livres avaient été empruntés, selon la même source.

Ces données proviennent de la bibliothèque elle-même et appellent donc une lecture prudente. Elles établissent néanmoins qu’un équipement de lecture placé dans un espace de transport peut trouver rapidement son public. Elles ne permettent pas, en revanche, de conclure à une évolution durable des pratiques de lecture, ni d’isoler la part des emprunts attribuable aux seuls usagers du métro.

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La Metroteka est présentée par son réseau comme la première bibliothèque de Pologne aménagée dans un métro. Elle occupe 150 m², répartis entre un espace pour adultes et un autre pour enfants.

Sa collection comprend 16 000 livres : nouveautés, classiques, manuels scolaires, guides, varsaviana — les ouvrages consacrés à Varsovie —, littérature tchèque et slovaque, ainsi que des titres en langues étrangères. Des jeux de société complètent l’offre.

Le livre sur le chemin du travail

L’enjeu ne consiste pas à transformer le passage en salle de lecture. La Bibliothèque publique de Targówek a conservé les services attendus d’une succursale : rencontres d’auteurs, expositions, ateliers, séances pour les enfants et soirées de jeux. La différence tient à l’implantation.

Pour emprunter ou rendre un document, les lecteurs utilisent un système de self-check. Un książkomat, automate extérieur installé près de la mairie d’arrondissement, permet d’emprunter et de restituer des livres à toute heure.

L’aménagement a été conçu pour faire cohabiter ces usages. Les rayonnages et les assises s’inscrivent dans un décor de mobilier paramétrique, dont les formes courbes distinguent les deux publics sans cloisonner fortement le lieu. La présentation inaugurale évoque aussi des postes de travail et une zone de détente. La Metroteka conserve ainsi les fonctions d’accueil, de médiation et de séjour associées à une bibliothèque de proximité, tout en les inscrivant au cœur d’une infrastructure de transport.

Sous terre, le basilic remplace le décor

La présence végétale constitue l’un des signes distinctifs du lieu. Une installation hydroponique y fait pousser des plantes sans terre, sous éclairage, dans un circuit d’eau. Chargée de ce dispositif, Kamila Myrdek-Rak explique : « La verdure naturelle, le parfum des herbes fraîches et la délicatesse des fleurs ont vocation à procurer du plaisir à nos lecteurs et à montrer que, parfois, l’impossible devient possible. »

Le basilic, le bruit de l’eau et les ateliers consacrés à l’hydroponie donnent à cette bibliothèque souterraine une fonction qui dépasse le prêt automatisé. Cette dimension compte pour un équipement implanté dans le flux des correspondances : le visiteur peut y faire halte, travailler, assister à une rencontre ou repartir avec un livre.

Le contexte national nuance tout discours de « reconquête » de la lecture. Dans son étude publiée en 2026 sur les pratiques de 2025, la Bibliothèque nationale de Pologne indique que 41 % des répondants déclarent avoir lu au moins un livre, un résultat identique au précédent relevé. Elle souligne également que les livres imprimés gardent la faveur du public et que les bibliothèques publiques gagnent en importance comme source de lectures.

Crédits photo : Metroteka

Par Nicolas Gary

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