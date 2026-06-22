Annie Ernaux, un faux décès pourtant bien salué

« URGENT. L’Académie suédoise reçoit maintenant de Paris la nouvelle de la mort soudaine de la romancière Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature pour 2022 », annonce le compte Twitter Ingrid Carlberg, sans autre forme de procès.

Or, tout cela manque pourtant de jugement, puisque le compte n’est qu’une imposture, qui émane de Tommaso Debenedetti, l’Italien récemment interviewé par ActuaLitté. Peut-être, interviewé, d'ailleurs, nul ne le saura vraiment.

Pas peu fier de sa dernière imposture, il nous indique que sa fake news a été reprise comme un seul homme, notamment par le critique du Daily Telegraph, Dominic Cavendish. Un de plus à se faire attraper par les annonces de décès que Debenedetti propage abondamment sur la toile. De même qu’Androulla Vassiliou, ancienne Commissaire de l’Union européenne pour la Culture : « Quel dommage ! Elle n'a pas pu profiter longtemps de la reconnaissance qui lui avait été accordée… Son héritage demeure néanmoins parmi nous. »

« En réalité, la mort d’un écrivain renommé suscite l’émotion, notamment parce que la presse s’empresse de publier l’information sans la vérifier, car il s’agit d’une célébrité dont elle veut être la première à annoncer le décès », expliquait-il dans nos colonnes. Si tant est que ce soit vraiment lui.

Et d’ajouter : « Les victimes les plus vulnérables de mes expériences sont peut-être, malheureusement, les lecteurs. Ils apprennent la disparition d’un auteur qu’ils aiment et n’ont aucun moyen de la vérifier. Ce sont eux qui ressentent l’émotion la plus intense. Et cela me désole. Mais après le chagrin vient le soulagement. Et peut-être aussi l’envie de relire les livres de l’auteur qui les a tant touchés. »

Cette fois encore, les premiers attrapés sont celles et ceux qui auront joué à la course à l'échalotte des réseaux. Pas de chance...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com